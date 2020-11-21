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Корона белорусской империи или новые приключения неуловимых

00:37. 21 ноября 2020 183 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Новости беспощадной борьбы белорусской оппозиции.

В Белоруссии создан новый координационный совет оппозиции, однако имена его членов держатся в тайне для обеспечения их безопасности.
Об этом нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила в интервью немецкому журналу Der Spiegel.
«Координационного совета оппозиции больше не существует. Его члены или были, или находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или сбежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в тайне для их защиты. Общение происходит через социальные сети», — рассказала она, не углубляясь в детали. По ее словам, «Запад не понимает, что происходит в Белоруссии». «То, что мы переживаем, — это жестокое насилие над невиновными. Тюрьмы переполнены людьми, чье единственное преступление — демонстрация», — сказала она.
Член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил «РИА Новости», что сформированный ранее совет работает в штатном режиме, и добавил, что «в первый раз слышит» о создании нового совета. Еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил агентству, что старый совет продолжает работать.



Два координационных совета мало, надо 4.

Метки: Алексиевич, белоруссия, лукашенко, оппозиция, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6342970.html

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