Главная » Политика, Творчество

Снести памятник убийце Чапаева

13:30. 19 ноября 2020 116 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


В Первомайском районе депутаты приняли решение снести недавно поставленный памятник убийце Чапаева.

В Первомайском районе депутаты приняли решение о сносе памятника, установленного казачьему полковнику Тимофею Сладкову меньше месяца назад.
Бюст в память о казаке появился в селе Красное в конце октября. Однако местные жители не согласились с таким решением и направили обращение с просьбой демонтировать памятник. Вопрос обсудили на внеочередном заседании местного Совета депутатов.
Из 10 народных избранников на заседании присутствовали семеро, но этого количества оказалось достаточно для принятия решения. Шесть из семи депутатов поддержали просьбу сельчан и своим решением обязали главу муниципалитета Геннадия Кулешова принять меры к устранению.
Согласно постановлению об установке мемориальных досок и памятных знаков в муниципалитете, памятники могут быть возведены в честь земляков, которые внесли существенный вклад в культуру, спорт, политику и т. д. А Тимофей Сладков, родившийся в Казахстане, не имеет отношения к небольшому селу в Оренбуржье.

— Когда мы решили выяснить, кто же дал добро на установку у нас памятника Сладкову, нам ответили, что его поставили на территории церкви, по благословлению епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия. Мол, это не ваша земля, не лезьте в чужой монастырь. Однако в Уставе нашего муниципалитета сказано, что территорию сельсовета составляют все земли, независимо от форм собственности и целевого назначения. Следовательно, все решения должны приниматься коллективно, — цитирует председателя Совета депутатов Красновского сельсовета Николая Ошкина газета «Оренбуржье».
По словам Ошкина, теперь установщики памятника должны снести его за свой счет. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня принятия решения.

https://56orb.ru/news/society/17-11-2020/deputaty-reshili-snesti-pamyatnik-ubiytse-chapaeva-ustanovlennyy-v-pervomayskom-rayone – цинк

Неплохо булкохрустов прокатили. Но посмотрим, доведут ли решение до практической реализации.

Метки: булкохрусты, гражданская война, памятники, чапаев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6338223.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012
... кричали: «Долой самодержавие!». «Долой царя- убийцу!», «Да здравствует свобода, равенство и... броненосца «Потемкина».«Нет, мы не убийцы. Мы не палачи своего народа... вот когда этот субъект вознамерился снести памятник потемкинцам (заметим, кстати, что ни...
Новости Украины и Новороссии 17 июля 2017
... «завязывает» с Украиной. 14:52 Снести памятник Гитлеру во Львове. 14:38... оглавлению | Источник: news-front.info Снести памятник Гитлеру во Львове Фейк вражеской... с ним героями стали и убийцы из УПА*, на руках которых...
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2016
...бандит из 90-х, убийца Ангерт. Эти люди ...прямая трансляция В Запорожье хотят снести памятник Ленину, высота которого составляет...через несколько дней вокруг памятника возвели строительные леса. 15...наблюдает множество людей, вокруг памятника не утихают споры. ...
Новости Украины и Новороссии 09 мая 2016
... Львове – там радикальные активисты хотели снести памятник и полиции оказали сопротивление, и... момента вы попадаете в разряд убийц и их пособников. Для таких..., таки переименовал, аж 173 улицы. Памятники советской эпохи, мемориальные таблички, посвященные...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
... — НБУ . 17:51 На сайт убийц «Миротворец» внесут данные водителей фур... | Источник: rusvesna.su На сайт убийц «Миротворец» внесут данные водителей фур....com В Киеве хотят снести более 100 памятников советской эпохи Украинский институт...
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2016
... покупку газа у «агрессора и убийцы». 12:35 Делу время. 12... покупку газа у «агрессора и убийцы» Украина не ведет никаких переговоров... области третью неделю пытаются снести постамент от памятника Ленину (ФОТО) Статую советского...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3876 2962
    Игорь 19 ноября 2020 в 14:41

    Комдив шагнул в струю реки под огнестрельное оружие скрипит Харон хрипит хорунжий, Ирбит от пули не уйти.
    Всплакнуло поле васильками прицельно кружит вороньё. Пришли звонят колоколами. Судьба, не каждому своё.

    Ответить
       
  • 24447 3089
    Русофил 19 ноября 2020 в 14:50

    Однако в Уставе нашего муниципалитета сказано, что территорию сельсовета составляют все земли, независимо от форм собственности и целевого назначения. Следовательно, все решения должны приниматься коллективно.
    ———
    Это они вправе решать что кому в огороде сажать и как с женой спать?
    Страна кретинов.
    Одни ЗАЧЕМ-ТО ставят глупые памятники а другие с ними ГЛУПОСТЬЮ борются.

    Ответить
       
    • 3876 2962
      ИгорьРусофил 19 ноября 2020 в 15:32

      Мне понравилось как селяне в украинской запинде вопрос решили они переделали Ленина в атамана Пилипчука, но памятник получился похож на Серёгу Пилипенко. Он по внешности хохол, а по внутренности тувинец. Я обещал Серёге что ему памятник при жизни поставят, сбылось. Тут бы фесочку бы нахлобучили усы пулеметчик ржавый вот вам и Василь Иваныч. День за красных два за белых зачем добро портить.

      Ответить
      1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)