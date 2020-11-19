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Открытое сердце. Фильм о хирурге Амосове

21:59. 19 ноября 2020 62 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Фильм рассказывает о Николае Михайловиче Амосове – хирурге, академике АН Украины, авторе трудов по хирургии сердца и легких. В фильме принимают участие ведущие специалисты Киевского НИИ сердечно-сосудистой хирургии Я.Бендет, А.Ваднев, А.Валько, М.Зиньковский, Г.Кнышев, Ю.Паничкин, Л.Ситар, В.Урсуленко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZRDGrNUenG0

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 24497 3115
    Русофил 19 ноября 2020 в 22:06

    Ага.
    Я тоже думал что дядька ГЕНИЙ пока не копнул.
    ———–
    В 80 лет, завершив хирургическую практику, академик решил убежать от старости. Начал эксперимент, чтобы прожить 100 – 120 лет. Комплекс усложнил: ежедневный утренний бег 4 – 6 километров. Гимнастика с 5-килограммовыми гантелями (2500 движений) плюс старая зарядка – 1000 движений. На это уходило часа три в день. Строгая диета, закаливание…

    Амосов умер в 89 лет от инфаркта. Лишь из тонкой книжицы-дневника про эксперимент, изданной посмертно, я узнал, что не все шло гладко. Ежедневным бегом и напряженной гимнастикой великий кардиохирург, похоже, посадил “мотор”. В 1984 году в зените славы у него развилась блокада сердца. Пришлось вшивать кардиостимулятор. Через семь лет он отказал, вшили новый. Затем третий… Без них, признает Амосов в предсмертных записках, он не смог бы проводить эксперимент. Но даже со стимуляторами проблемы с “мотором” нарастали: стенокардия, обмороки, ночные удушья. В родном институте операцию бывшему шефу отказались делать: возраст. Откликнулся германский хирург, вшил биологический клапан, поставил два шунта. Амосов вернулся к эксперименту. В январе 2002-го – первый инфаркт. В декабре – второй, роковой. За месяц до смерти академик писал: “Пределы нагрузок были явно за-

    вышены. Надо было сокращать упражнения много раньше, не ждать, пока сердце совсем откажет”.

    Все познается в сравнении. Был в СССР еще один академик – кардиохирург Федор Углов. Он тоже проводил эксперимент по продлению жизни. Написал книгу “Человеку века мало”. Правда, не бегал, не изнурял себя гантелями. Много ходил, катался на лыжах, грибы собирал. Проявлял умеренность во всем, включая секс (один-два акта в неделю до самого столетия). Потому и был неинтересен для прессы. Заговорили про Углова, когда ему стукнуло 100. На юбилее он танцевал со второй женой (на 32 года моложе). Углов водил машину, читал без очков, сделал одну из последних операций, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго практикующий хирург планеты. Углов всего несколько месяцев не дожил до 104 лет: неудачная операция по удалению камней из почек и инсульт.

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    2
  • 8124 7616
    KT 19 ноября 2020 в 23:04

    Книги проходят редактирование.

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