345 лет назад родился выдающийся русский полководец и сподвижник Петра I — генерал-фельдмаршал Михаил Голицын. По оценкам историков, он внёс крупный вклад в победу России в Северной войне. Кроме того, поддержка со стороны Голицына как представителя старого княжеского рода много значила для Петра I с политической точки зрения. Несмотря на то что после смерти Петра I Михаил Голицын неоднократно выражал неудобные для новых монархов идеи, он до самой смерти сохранял высокие звания и пользовался почётом в обществе.

Михаил Голицын родился 11 ноября 1675 года в княжеской семье, относящейся к роду Гедиминовчией. Его отец был боярином и воеводой.

Путь к славе

Службу Михаил Голицын начал ещё в детстве — был стольником при царе, а затем стал барабанщиком Семёновского полка. В 1694 году Голицына произвели в прапорщики. В составе Семёновского полка он принимал участие в Азовских походах Петра I. За боевые отличия был произведён сначала в поручики, а затем в капитан-поручики. В конце 1690-х Голицын участвовал в подавлении стрелецких волнений. В 1700 году был ранен в битве при Нарве, но поле боя не покинул. В начале Северной войны получил звания майора и подполковника.

По словам историков, стремительный карьерный рост Голицына начался с осады Нотебурга (крепости Орешек). Во время затяжного штурма укреплений русские войска понесли большие потери и в какой-то момент дрогнули. Штурмовые лестницы оказались слишком короткими, а у подножия стен было мало места.

Пётр I отдал приказ об отступлении. Однако Голицын заявил посланнику: «Скажи государю, что теперь я принадлежу не Петру, а Богу». Он приказал оттолкнуть от берега лодки, чтобы отнять всякую мысль об отступлении, и вновь повёл отряд семёновцев на приступ. В итоге солдаты Голицына вместе с пришедшим им на помощь подкреплением вынудили гарнизон крепости капитулировать. Ставший героем дня Голицын был награждён званием полковника лейб-гвардии Семёновского полка, золотой медалью и денежной премией.

В дальнейшем Голицын принимал участие во взятии Ниеншанца, Нарвы и Митавы. В 1705-м он был произведён в бригадиры, а год спустя — в генерал-майоры.

В 1708 году войска под руководством Михаила Голицына нанесли поражение шведам в сражении при селе Добром. Русский отряд атаковал противника, а затем отошёл, захватив шесть знамён. За это Голицын был удостоен ордена Святого Андрея Первозванного. После сражения при Лесной, в ходе которого князь командовал одной из русских колонн и внёс серьёзный вклад в победу, он получил звание генерал-поручика.

По словам историков, после боя Пётр расцеловал Голицына, вручил ему свой портрет, усыпанный бриллиантами, и предложил просить обо всём, о чём князь только пожелает. Голицын попросил царя восстановить в генеральском звании разжалованного ранее в рядовые за военное поражение Аникиту Репнина. Пётр очень удивился, так как Репнин плохо относился к Голицыну. Однако тот объяснил царю, что их личная вражда не имеет значения, так как Репнин «сведущ в ратном деле».

Во время Полтавской битвы Голицын руководил силами русской гвардии и снова действовал мужественно и умело.

«Голицын после Полтавской битвы едва не принял капитуляцию шведов на Днепре, но тут прибыл Меншиков, и славу от капитуляции шведов получил он», — рассказал в беседе с RT профессор СПбГУ Павел Кротов.

В 1710 году Голицын участвовал во взятии Выборга.

Полтавский бой (П.Д. Мартен ) © museum.ru

Военный и политик

В неудачном для России Прутском походе 1711 года Михаил Голицын командовал кавалерией. Однако историки не склонны винить князя в бессарабском поражении.

«В провале Прутского похода вины Голицына нет. Это, скорее, вина Петра», — отметил профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

По словам собеседника RT, военный талант Голицына в очередной раз раскрылся в 1713 году во время боевых действий на территории Финляндии. В частности, задуманный им обходной десантный манёвр позволил нанести шведам поражение в битве у реки Пялькане, а отменная подготовка голицынских солдат позволила русским войскам одержать победу в сражении при Лапполе, после которого Россия смогла установить стратегический контроль над всей Финляндией.

«Важной победой Голицына, подтвердившей его большие способности как военачальника, стала победа в морской баталии при Гренгаме в 1720 году. Российские моряки захватили четыре шведских фрегата. Это было настоящим триумфом», — заявил в беседе с RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

Победа при Гренгаме произвела сильное впечатление на Европу. Британцы, союзники шведов, убедились, что запугать Россию своим флотом они не смогут.

После завершения Северной войны Голицын командовал русскими войсками в Санкт-Петербурге, а в 1723—1728 годах — всеми войсками на Украине.

Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 года. Художник — Ф. Перро (1841 год)

«Фельдмаршал князь Голицын, герой России, был человек умный и благородный; очень хорошо знал военное искусство, был храбр и любим войсками; смел, отважен и великодушен; иноземцев не любил, но, несмотря на это, отдавал справедливость достойным из них; знатные люди его боялись, а Пётр I уважал», — писал о Голицыне испанский посол герцог Лирийский.

После смерти Петра I Голицын примкнул к сторонникам воцарения внука императора — Петра Алексеевича. Однако, несмотря на это, взошедшая на трон Екатерина I не стала преследовать старого соратника своего мужа и произвела его в 1725 году в генерал-фельдмаршалы, а после воцарения Петра II Голицын стал президентом Военной коллегии.

Во время прихода к власти Анны Иоанновны князь, будучи членом Верховного тайного совета, выступил за ограничение императорской власти. Некоторые историки утверждают, что из-за этого он впал в опалу. Однако должность президента Военной коллегии Голицын сохранил. Умер он 21 декабря 1730 года в Москве.

Дети Михаила Голицына также сыграли роль в российской истории. Его сын Александр стал генерал-фельдмаршалом, участвовал в Семилетней и Русско-турецкой войнах, был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Другой сын, Дмитрий, долгие годы был русским послом в Вене.

М. М. Голицын на памятнике Тысячелетию России в Великом Новгороде © Wikimedia Commons/Дар Ветер

По словам Дмитрия Володихина, помимо военных успехов Голицына, на его положение в высшем свете повлиял тот факт, что он был одним из представителей старой знати, поддержавших Петра и его семью тогда, когда многие из аристократов негативно реагировали на петровские реформы.

«Голицын — это полководец нового типа, полководец новой петровской армии. Он был одним из выдающихся военачальников эпохи Петра I. Можно сказать, что он входил в тройку наиболее значимых, состоявшую из самого Петра, Александра Меншикова и Голицына. Он лично не понёс ни одного поражения и был горячо любим солдатами», — резюмировал Павел Кротов.

Обложка: Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года / генерал-фельдмаршал Михаил Голицын

Источник: https://nstarikov.ru/polkovodec-novogo-tipa-kakuju-rol-v-istorii-rossii-sygrali-pobedy-mihaila-golicyna-121364