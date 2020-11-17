Лукашенко про уход от многовекторности.Фактически, это стадия торга, так как западные векторы многовекторной политики Белоруссии уже обрубили.И как видим, многовекторность не является чем-то, от чего не отказываются. Существует вопрос цены смены курса.Особенно в условиях краха отношений Белоруссии с Западом.И так далее. И дальше на этом направлении лучше не станет.Поэтому, добившись относительной стабилизации ситуации внутри страны (включая снижение численности протестных акций, разгром политического крыла оппозиции и пресечение попыток забастовок на предприятиях) и консолидировав вокруг себя государственный аппарат и силовиков, Лукашенко очевидно пытается выторговать у РФ лучшие условия, о чем он и говорит открытым тестом, где у одновекторности есть цена. Но по всей видимости, запрошенная цена пока что Кремль не устраивает, ввиду чего кулуарный торг продолжается, периодически просачиваясь в прессу с российской или белорусской стороны.Оценивать тут что-то сложно, так как до конца непонятно, о чем именно торгуются стороны (особенно в случае с хотелками Белоруссии), хотя в принципе понятно, что Россия хочет добиться от Лукашенко подписания необходимых дорожных карт, которые будут вести к созданию единого эмиссионного центра, более интегрированной оборонной политики, дальнейшей унификации законодательства и т.д.Лукашенко же остается верен себе и даже в объективно сложных условиях (когда его внутренняя легитимность подверглась серьезной атаке, а внешняя частично подорвана – в том числе и ввиду его собственных ошибок и недооценки угрозы цветного сценария), он пытается лавировать и выторговывать лучшие условия. Батька никогда не сдается (в бойцовских качествах ему не откажешь, что он отлично показал в ходе протестов) и продолжает попытки гнуть свою линию.Чем он собственно и занимался с 1994 года, обеспечив себе длительное политическое будущее. Как никак, он самый многовекторный из всех многовекторных. Кучма и Янукович по сравнению с ним ясельная группа детского сада.И хотя у нас его иногда любят представлять глупым колхозником, на деле, он весьма прагматичный и хитрый политик – глупец с такими стартовыми условиями (которые были много хуже, чем на Украине) там бы не задержался. Ну и можно еще отметить, что "если Лукашенко так глуп, как его пытаются рисовать некоторые российские СМИ, то почему же его никак не могут политически прогнуть?".Но в текущих реалиях, это все конечно лирика. Фактический крах западных векторов белорусской многовекторности действительно создает определенные условия, чтобы на этот раз стороны наконец договорились о цене.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6335464.html