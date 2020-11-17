Цена одновекторности
22:16. 17 ноября 2020 157 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Лукашенко про уход от многовекторности.
«Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ – это Россия и россияне… Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят» (с) Лукашенко
Фактически, это стадия торга, так как западные векторы многовекторной политики Белоруссии уже обрубили.
И как видим, многовекторность не является чем-то, от чего не отказываются. Существует вопрос цены смены курса.
Особенно в условиях краха отношений Белоруссии с Западом.
"Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека" (с) Макей
В Минске приняли решение о понижении уровня участия Беларуси в "Восточном партнерстве" до экспертного» (с) Макей
«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде» (с) МИД Белоруссии
И так далее. И дальше на этом направлении лучше не станет.
Поэтому, добившись относительной стабилизации ситуации внутри страны (включая снижение численности протестных акций, разгром политического крыла оппозиции и пресечение попыток забастовок на предприятиях) и консолидировав вокруг себя государственный аппарат и силовиков, Лукашенко очевидно пытается выторговать у РФ лучшие условия, о чем он и говорит открытым тестом, где у одновекторности есть цена. Но по всей видимости, запрошенная цена пока что Кремль не устраивает, ввиду чего кулуарный торг продолжается, периодически просачиваясь в прессу с российской или белорусской стороны.
Оценивать тут что-то сложно, так как до конца непонятно, о чем именно торгуются стороны (особенно в случае с хотелками Белоруссии), хотя в принципе понятно, что Россия хочет добиться от Лукашенко подписания необходимых дорожных карт, которые будут вести к созданию единого эмиссионного центра, более интегрированной оборонной политики, дальнейшей унификации законодательства и т.д.
Лукашенко же остается верен себе и даже в объективно сложных условиях (когда его внутренняя легитимность подверглась серьезной атаке, а внешняя частично подорвана – в том числе и ввиду его собственных ошибок и недооценки угрозы цветного сценария), он пытается лавировать и выторговывать лучшие условия. Батька никогда не сдается (в бойцовских качествах ему не откажешь, что он отлично показал в ходе протестов) и продолжает попытки гнуть свою линию.
Чем он собственно и занимался с 1994 года, обеспечив себе длительное политическое будущее. Как никак, он самый многовекторный из всех многовекторных. Кучма и Янукович по сравнению с ним ясельная группа детского сада.
И хотя у нас его иногда любят представлять глупым колхозником, на деле, он весьма прагматичный и хитрый политик – глупец с такими стартовыми условиями (которые были много хуже, чем на Украине) там бы не задержался. Ну и можно еще отметить, что "если Лукашенко так глуп, как его пытаются рисовать некоторые российские СМИ, то почему же его никак не могут политически прогнуть?".
Но в текущих реалиях, это все конечно лирика. Фактический крах западных векторов белорусской многовекторности действительно создает определенные условия, чтобы на этот раз стороны наконец договорились о цене.
,,,Привет`ствую Вас,,,
Ух-ты…АХ-ты…как “ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНО”…
значит МНОГОВЕКТОРнось ДЛЯ “бацьки” НЕ-ЗЬ-ЗЯ…(вот-оно-как)
а вот ДЛЯ России МОЖНО(по ВСЕМУ миру!)- и это “изумительно”…
“Бацьке” о МНОГОВЕКТОРНОСТИ – и думать “НЕ-СМЕТЬ”…
А вот Россия ПРОДОЛЖИТ – с МНОГОобразием – ВЕЗДЕ “тереть”…
* Более того,ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ РФ хочет – Белоруссию “ПОГЛОТИТЬ”…
В перспективе Белоруссию – в СВОЮ – “Земску-ВОЛОСТЬ” превратить…!
*** А может ВЫГОДНЕЕ для РФ, чтобы РБ – Осталась НЕЗАВИСЧИМОЙ(и в ООН)?!
И – Осталась Дружественной страной для России,ОКРУЖЁННОЙ “друзьями” соВСЕХ сторон?!
[ПЕРЕСТАНЬте Белоруссия "ПРессовать"-Упрекать!Начни`те ей - Реально Помогать!]
…ну а ЛАГ – никуда НЕ ринется,он НЕдурак – сам-СЕБЕ – Приговор “ПОДПИСАТЬ”…
[Хотя его ЕСТЬ ЗА-ЧТО...ох ЕСТЬ...Ругать,Критиковать и УПРЕКАТЬ...]
->>> И вообще, его ДАВНО ПОРА – На Пенсию (ЗАСЛУЖИЛ…) ОТПРАВЛЯТЬ!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 17-11-2020.
Чем дольше туповатый Бацька многовекторно торгуется, тем меньшая должность ему достанется в Союзном государстве. Может доторговаться до того, что должность его будет называться “заключённый”, если вообще не поставят к стенке за сепаратизм https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_60.html и сотрудничество с оккупантом (по терминологии Бацьки – “многовекторность”)…
Любовь к многовекторности ведет к многовекторной любви.
Лучшее средство от беременности это чеснок.
После того ,как Путин вчера дал интервью,где предостерег ярких личностей, типа Марго, называть Пошика предателем армян,,мол, просто ,он неправильно поступал,то выступление тут же Лукаша -это робкий всплеск души .Он видите ли сошёл с дистанции на Запад,её тут заняли оппики -националисты,а ему всего -то пообещали скважину ,вторую АЭС и чуть деньгами 500млн дол.Мало ,просит ещё ,опять этот газ и цены на нефть на кону.
Нет ,хохлы мне нравятся больше ,Китай кинули,Россию все запросто:
“Китайская сторона озабочена тем, что до настоящего времени инвесторы не могут управлять своим активом Мотор-Сич, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ. “(читай сша).И подали иск на 3,5 млрд за обиду в международный арбитраж.
Прежняя власть дала добро на продажу Мотор-Сичи,но китаёзам завод не нужен,им нужна документация,а завод они попилят на металл.И “зелёные”понимают это и хотят получить доплату,хотя,вероятней всего,для китайцев там уже ничего и нет-всё отдали “западным партнёрам”.
Пока поляки создавали имидж Белоруссии, оказалось что нужно еще и работать.
Интересная сложилась ситуация в стране и интереснейшая комбинация завершилась.
Неправда ли ?