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Цена одновекторности

22:16. 17 ноября 2020 157 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Лукашенко про уход от многовекторности.

«Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ – это Россия и россияне… Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят» (с) Лукашенко


Фактически, это стадия торга, так как западные векторы многовекторной политики Белоруссии уже обрубили.
И как видим, многовекторность не является чем-то, от чего не отказываются. Существует вопрос цены смены курса.
Особенно в условиях краха отношений Белоруссии с Западом.

"Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека" (с) Макей

В Минске приняли решение о понижении уровня участия Беларуси в "Восточном партнерстве" до экспертного» (с) Макей

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде» (с) МИД Белоруссии

И так далее. И дальше на этом направлении лучше не станет.

Поэтому, добившись относительной стабилизации ситуации внутри страны (включая снижение численности протестных акций, разгром политического крыла оппозиции и пресечение попыток забастовок на предприятиях) и консолидировав вокруг себя государственный аппарат и силовиков, Лукашенко очевидно пытается выторговать у РФ лучшие условия, о чем он и говорит открытым тестом, где у одновекторности есть цена. Но по всей видимости, запрошенная цена пока что Кремль не устраивает, ввиду чего кулуарный торг продолжается, периодически просачиваясь в прессу с российской или белорусской стороны.

Оценивать тут что-то сложно, так как до конца непонятно, о чем именно торгуются стороны (особенно в случае с хотелками Белоруссии), хотя в принципе понятно, что Россия хочет добиться от Лукашенко подписания необходимых дорожных карт, которые будут вести к созданию единого эмиссионного центра, более интегрированной оборонной политики, дальнейшей унификации законодательства и т.д.

Лукашенко же остается верен себе и даже в объективно сложных условиях (когда его внутренняя легитимность подверглась серьезной атаке, а внешняя частично подорвана – в том числе и ввиду его собственных ошибок и недооценки угрозы цветного сценария), он пытается лавировать и выторговывать лучшие условия. Батька никогда не сдается (в бойцовских качествах ему не откажешь, что он отлично показал в ходе протестов) и продолжает попытки гнуть свою линию.

Чем он собственно и занимался с 1994 года, обеспечив себе длительное политическое будущее. Как никак, он самый многовекторный из всех многовекторных. Кучма и Янукович по сравнению с ним ясельная группа детского сада.
И хотя у нас его иногда любят представлять глупым колхозником, на деле, он весьма прагматичный и хитрый политик – глупец с такими стартовыми условиями (которые были много хуже, чем на Украине) там бы не задержался. Ну и можно еще отметить, что "если Лукашенко так глуп, как его пытаются рисовать некоторые российские СМИ, то почему же его никак не могут политически прогнуть?".

Но в текущих реалиях, это все конечно лирика. Фактический крах западных векторов белорусской многовекторности действительно создает определенные условия, чтобы на этот раз стороны наконец договорились о цене.

Метки: белоруссия, интеграция, лукашенко, Россия, СНГ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6335464.html

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 824 668
    Valeriy Bondarik 18 ноября 2020 в 8:35

    ,,,Привет`ствую Вас,,,

    Ух-ты…АХ-ты…как “ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНО”…
    значит МНОГОВЕКТОРнось ДЛЯ “бацьки” НЕ-ЗЬ-ЗЯ…(вот-оно-как)
    а вот ДЛЯ России МОЖНО(по ВСЕМУ миру!)- и это “изумительно”…
    “Бацьке” о МНОГОВЕКТОРНОСТИ – и думать “НЕ-СМЕТЬ”…
    А вот Россия ПРОДОЛЖИТ – с МНОГОобразием – ВЕЗДЕ “тереть”…
    * Более того,ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ РФ хочет – Белоруссию “ПОГЛОТИТЬ”…
    В перспективе Белоруссию – в СВОЮ – “Земску-ВОЛОСТЬ” превратить…!
    *** А может ВЫГОДНЕЕ для РФ, чтобы РБ – Осталась НЕЗАВИСЧИМОЙ(и в ООН)?!
    И – Осталась Дружественной страной для России,ОКРУЖЁННОЙ “друзьями” соВСЕХ сторон?!
    [ПЕРЕСТАНЬте Белоруссия "ПРессовать"-Упрекать!Начни`те ей - Реально Помогать!]
    …ну а ЛАГ – никуда НЕ ринется,он НЕдурак – сам-СЕБЕ – Приговор “ПОДПИСАТЬ”…
    [Хотя его ЕСТЬ ЗА-ЧТО...ох ЕСТЬ...Ругать,Критиковать и УПРЕКАТЬ...]
    ->>> И вообще, его ДАВНО ПОРА – На Пенсию (ЗАСЛУЖИЛ…) ОТПРАВЛЯТЬ!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 17-11-2020.

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  • 15283 9085
    Maleos 18 ноября 2020 в 8:55

    Чем дольше туповатый Бацька многовекторно торгуется, тем меньшая должность ему достанется в Союзном государстве. Может доторговаться до того, что должность его будет называться “заключённый”, если вообще не поставят к стенке за сепаратизм https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_60.html и сотрудничество с оккупантом (по терминологии Бацьки – “многовекторность”)…

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  • 14148 11634
    марина 18 ноября 2020 в 10:12

    После того ,как Путин вчера дал интервью,где предостерег ярких личностей, типа Марго, называть Пошика предателем армян,,мол, просто ,он неправильно поступал,то выступление тут же Лукаша -это робкий всплеск души .Он видите ли сошёл с дистанции на Запад,её тут заняли оппики -националисты,а ему всего -то пообещали скважину ,вторую АЭС и чуть деньгами 500млн дол.Мало ,просит ещё ,опять этот газ и цены на нефть на кону.
    Нет ,хохлы мне нравятся больше ,Китай кинули,Россию все запросто:
    “Китайская сторона озабочена тем, что до настоящего времени инвесторы не могут управлять своим активом Мотор-Сич, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ. “(читай сша).И подали иск на 3,5 млрд за обиду в международный арбитраж.

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    • 8080 7572
      KTмарина 18 ноября 2020 в 10:33

      Прежняя власть дала добро на продажу Мотор-Сичи,но китаёзам завод не нужен,им нужна документация,а завод они попилят на металл.И “зелёные”понимают это и хотят получить доплату,хотя,вероятней всего,для китайцев там уже ничего и нет-всё отдали “западным партнёрам”.

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      • 6000 4092
        чужойKT 18 ноября 2020 в 11:08

        Пока поляки создавали имидж Белоруссии, оказалось что нужно еще и работать.
        Интересная сложилась ситуация в стране и интереснейшая комбинация завершилась.
        Неправда ли ?

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