Обнулят чиновников, Новый Вермахт, Счастье Дудя // Галопом по Европам #336
22:05. 16 ноября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Австрия вводит полный локдаун со вторника;
- Новый президент Молдовы – прозападная Санду, а не пророссийский Додон;
- Трамп намерен ввести прощальные санкции против Китая;
- Китай создал крупнейшую в мире зону свободной торговли;
- Марш в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился стычками между левыми и правыми демонстрантами;
- Мишустин сокращает чиновников;
- Эрдоган отправил в парламент меморандум об отправке турецких военных в Азербайджан;
- Частная SpaceX запустила вторую ракету к МКС;
- Израиль ускоряет застройку Восточного Иерусалима;
- Правительство Перу продержалось лишь несколько недель и ушло в отставку;
- В Германии отметили 65летие Бундесвера;
- Заморожены счета компании, обслуживающей аэропорт Жуковский;
- Ютуб оставляет телевидение без рекламы;
- Митрополит Иларион задумался о третьей мировой.
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Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Австрия вводит полный локдаун со вторника;
- Новый президент Молдовы – прозападная Санду, а не пророссийский Додон;
- Трамп намерен ввести прощальные санкции против Китая;
- Китай создал крупнейшую в мире зону свободной торговли;
- Марш в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился стычками между левыми и правыми демонстрантами;
- Мишустин сокращает чиновников;
- Эрдоган отправил в парламент меморандум об отправке турецких военных в Азербайджан;
- Частная SpaceX запустила вторую ракету к МКС;
- Израиль ускоряет застройку Восточного Иерусалима;
- Правительство Перу продержалось лишь несколько недель и ушло в отставку;
- В Германии отметили 65летие Бундесвера;
- Заморожены счета компании, обслуживающей аэропорт Жуковский;
- Ютуб оставляет телевидение без рекламы;
- Митрополит Иларион задумался о третьей мировой.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам