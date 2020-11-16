В этом выпуске:- Австрия вводит полный локдаун со вторника;- Новый президент Молдовы – прозападная Санду, а не пророссийский Додон;- Трамп намерен ввести прощальные санкции против Китая;- Китай создал крупнейшую в мире зону свободной торговли;- Марш в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился стычками между левыми и правыми демонстрантами;- Мишустин сокращает чиновников;- Эрдоган отправил в парламент меморандум об отправке турецких военных в Азербайджан;- Частная SpaceX запустила вторую ракету к МКС;- Израиль ускоряет застройку Восточного Иерусалима;- Правительство Перу продержалось лишь несколько недель и ушло в отставку;- В Германии отметили 65летие Бундесвера;- Заморожены счета компании, обслуживающей аэропорт Жуковский;- Ютуб оставляет телевидение без рекламы;- Митрополит Иларион задумался о третьей мировой._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2uLZ_qsgLwY