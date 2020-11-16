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Обнулят чиновников, Новый Вермахт, Счастье Дудя // Галопом по Европам #336

22:05. 16 ноября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Австрия вводит полный локдаун со вторника;
- Новый президент Молдовы – прозападная Санду, а не пророссийский Додон;
- Трамп намерен ввести прощальные санкции против Китая;
- Китай создал крупнейшую в мире зону свободной торговли;
- Марш в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился стычками между левыми и правыми демонстрантами;
- Мишустин сокращает чиновников;
- Эрдоган отправил в парламент меморандум об отправке турецких военных в Азербайджан;
- Частная SpaceX запустила вторую ракету к МКС;
- Израиль ускоряет застройку Восточного Иерусалима;
- Правительство Перу продержалось лишь несколько недель и ушло в отставку;
- В Германии отметили 65летие Бундесвера;
- Заморожены счета компании, обслуживающей аэропорт Жуковский;
- Ютуб оставляет телевидение без рекламы;
- Митрополит Иларион задумался о третьей мировой.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2uLZ_qsgLwY

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