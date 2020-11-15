Только вперёд! В России взялись за новый авиадвигатель
22:11. 15 ноября 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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В России приступили к разработке нового авиационного двигателя ПД-8, которым будут оснащаться самолёты Бе-200, Ан-148, Сухой Суперджет 100 и не только. Хотя готов двигатель должен быть только через несколько лет, само начало работ является очень хорошей новостью, так как связано с другими важными событиями. Какими именно – расскажем далее.
00:00 Вступление
00:32 Семья «ПД»
01:45 Время новостей
02:45 Умные дороги
04:15 Одним залпом
05:34 Вдохнуть жизнь
07:14 Продолжение следует
09:19 Время Человека
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Ссылка на Русскоязычное Интернет-Сообщество МИР.РУС – http://xn--h1ahn.xn--p1acf?utm_source=youtube\u0026utm_medium=vremyavpered\u0026utm_campaign=20200503
В России приступили к разработке нового авиационного двигателя ПД-8, которым будут оснащаться самолёты Бе-200, Ан-148, Сухой Суперджет 100 и не только. Хотя готов двигатель должен быть только через несколько лет, само начало работ является очень хорошей новостью, так как связано с другими важными событиями. Какими именно – расскажем далее.
00:00 Вступление
00:32 Семья «ПД»
01:45 Время новостей
02:45 Умные дороги
04:15 Одним залпом
05:34 Вдохнуть жизнь
07:14 Продолжение следует
09:19 Время Человека
Какое счастье! В РФии наконец-то, за 20 лет правления плешивца, решились сделать что-то новое! Ура!