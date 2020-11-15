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Только вперёд! В России взялись за новый авиадвигатель

22:11. 15 ноября 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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В России приступили к разработке нового авиационного двигателя ПД-8, которым будут оснащаться самолёты Бе-200, Ан-148, Сухой Суперджет 100 и не только. Хотя готов двигатель должен быть только через несколько лет, само начало работ является очень хорошей новостью, так как связано с другими важными событиями. Какими именно – расскажем далее.

00:00 Вступление
00:32 Семья «ПД»
01:45 Время новостей
02:45 Умные дороги
04:15 Одним залпом
05:34 Вдохнуть жизнь
07:14 Продолжение следует
09:19 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XceB7H1W-ZY

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