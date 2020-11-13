...ежегодных лицензионных отчислений за культивирование патентованных семян.Все иракские фермеры, ...пытавшиеся сохранить часть патентованных «Монсанто» или другими компаниями... Саакашвили любимцем Вашингтона. Бьюкенен негодует, что США лезут не ...
...сжигание чучела зимы на Масленицу патентованный хранитель трациций русского народа таки...православная вера. Институт теологии Луркмоар негодует! Если Бог добрый и всемилостивый... такого бога!!!!11 Анонимус также негодует, ибо видел, какие антисанитарные ...
Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь над человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и ещё более тонкого мира идей, из которого исходит всё космическое искусство).