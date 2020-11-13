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Дудь: Колыма, Камчатка…

12:51. 13 ноября 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Буржуазная демократия, ценность которой для воспитания пролетариата и обучения его к борьбе бесспорна, всегда узка, лицемерна, лжива, фальшива, всегда остается демократией для богатых, обманом для бедных. (В. И. Ленин)


Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=tunJuyn2NlQ


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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S4X37Rm0_8k

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