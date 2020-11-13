Дудь: Колыма, Камчатка…
12:51. 13 ноября 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Буржуазная демократия, ценность которой для воспитания пролетариата и обучения его к борьбе бесспорна, всегда узка, лицемерна, лжива, фальшива, всегда остается демократией для богатых, обманом для бедных. (В. И. Ленин)
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=tunJuyn2NlQ
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#КонстантинСемин
Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=tunJuyn2NlQ
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин