Трамп остается, Прозрачные гробы, А вот и ягодки! // Галопом по Европам #333
20:34. 11 ноября 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Американская разведка не будет делиться с Байденом информацией пока его не утвердят официально;
- Власти Гонконга лишили мандатов четырех оппозиционных депутатов;
- В России новый максимум по умершим от вируса за сутки — 432 человека;
- Госдума приняла закон о Госсовете;
- Чешская разведка предупреждает о мировой войне;
- В Конгрессе договорились об очередных санкциях против Северного потока-2;
- Рекламный рынок в 3м квартале упал на 6 процентов к прошлому году;
- По данным Росстата, годовой индекс потребительских цен вырос до 4 процентов;
- Ягодный союз просит Минсельхоз упростить сертификацию новых сортов и допуск на рынок импортного
посадочного материала;
- В Ереване митингующие толкались с полицией;
- Китай перевез за год 600 миллионов пассажиров, США – 800 миллионов. Россия — 138.
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Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Американская разведка не будет делиться с Байденом информацией пока его не утвердят официально;
- Власти Гонконга лишили мандатов четырех оппозиционных депутатов;
- В России новый максимум по умершим от вируса за сутки — 432 человека;
- Госдума приняла закон о Госсовете;
- Чешская разведка предупреждает о мировой войне;
- В Конгрессе договорились об очередных санкциях против Северного потока-2;
- Рекламный рынок в 3м квартале упал на 6 процентов к прошлому году;
- По данным Росстата, годовой индекс потребительских цен вырос до 4 процентов;
- Ягодный союз просит Минсельхоз упростить сертификацию новых сортов и допуск на рынок импортного
посадочного материала;
- В Ереване митингующие толкались с полицией;
- Китай перевез за год 600 миллионов пассажиров, США – 800 миллионов. Россия — 138.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам