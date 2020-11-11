В этом выпуске:- Американская разведка не будет делиться с Байденом информацией пока его не утвердят официально;- Власти Гонконга лишили мандатов четырех оппозиционных депутатов;- В России новый максимум по умершим от вируса за сутки — 432 человека;- Госдума приняла закон о Госсовете;- Чешская разведка предупреждает о мировой войне;- В Конгрессе договорились об очередных санкциях против Северного потока-2;- Рекламный рынок в 3м квартале упал на 6 процентов к прошлому году;- По данным Росстата, годовой индекс потребительских цен вырос до 4 процентов;- Ягодный союз просит Минсельхоз упростить сертификацию новых сортов и допуск на рынок импортногопосадочного материала;- В Ереване митингующие толкались с полицией;- Китай перевез за год 600 миллионов пассажиров, США – 800 миллионов. Россия — 138._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fmu4mgshPq4