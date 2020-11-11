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Трамп остается, Прозрачные гробы, А вот и ягодки! // Галопом по Европам #333

20:34. 11 ноября 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Американская разведка не будет делиться с Байденом информацией пока его не утвердят официально;
- Власти Гонконга лишили мандатов четырех оппозиционных депутатов;
- В России новый максимум по умершим от вируса за сутки — 432 человека;
- Госдума приняла закон о Госсовете;
- Чешская разведка предупреждает о мировой войне;
- В Конгрессе договорились об очередных санкциях против Северного потока-2;
- Рекламный рынок в 3м квартале упал на 6 процентов к прошлому году;
- По данным Росстата, годовой индекс потребительских цен вырос до 4 процентов;
- Ягодный союз просит Минсельхоз упростить сертификацию новых сортов и допуск на рынок импортного
посадочного материала;
- В Ереване митингующие толкались с полицией;
- Китай перевез за год 600 миллионов пассажиров, США – 800 миллионов. Россия — 138.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fmu4mgshPq4

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