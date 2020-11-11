Короче, пафос текста: не трогайте детей, дайте повзрослеть, пусть тогда и решают. А теперь о том, что было дальше.

«Мнение, что внезапная волна смены пола среди тинейджеров есть тревожный и идеологически мотивированный феномен, едва ли является экстремизмом», — пишет Шрайер. — «По сути за пределами Twitter, Reddit, Tumblr и университетских кампусов этот взгляд разделяется большинством американцев. Нет никакой фобии в указании на то, что большинство подростков не в подходящем состоянии для того, чтобы совершать необратимые изменения со своими телами» (неприязнь к собственному отражению в зеркале является повальной на определённой стадии взросления. Хотел бы я посмотреть на тех, у кого её никогда не было в отрочестве — В.М.).

Тезисы и факты: только в период с 2016 по 2017 годы количество женщин в США, желающих сменить пол хирургическим путём, учетверилось. Тысячи девочек-подростков в западном мире не только ошибочно самодиагностировались в качестве трансгендеров, но и приступили к гормональной терапии и хирургическим изменениям после весьма беглой диагностики. Учителя, терапевты, хирурги и медицинские организации автоматом одобряют эти действия, зачастую просто из страха быть обвинёнными в «трансфобии» — несмотря на множащиеся свидетельства того, что большинство молодых людей, заявляющих о себе как о трансгендерах, позднее передумывают, то есть подобные вмешательства приносят больше вреда чем пользы.

Я, ув . друзья, встретил сегодня утром яркую статью американской журналистки Эбигейл Шрайер о том, как у неё всё интересно складывается со свободой слова.



Дальше издательство, которое поначалу хотело опубликовать книгу Шрайер, резко передумало в связи с протестами активистов-сотрудников.

Шрайер нашла другое, менее запуганное.

Amazon отказался публиковать у себя рекламу книги (при этом влёгкую соглашаясь рекламировать книги, воспевающие детские операции по смене пола).

Потом многие журналисты, специализирующиеся на книжных обзорах, захотели отрецензировать книгу Шрайер. Они столкнулись с волной отказов: редакции не желают признавать, что эта книга существует.

Потом Шрайер пригласил к себе Джо Роган, гигант независимой медиасферы, слишком популярный, чтобы его можно было взять и заткнуть. В ходе интервью и после него сотрудники-активисты платформы Spotify, на которой сейчас сидит Роган, катали истерику на тему «немедленно прекратите» и «немедленно удалите» (платформа пока держится, но сотрудники-активисты провели уже 10 акций протеста внутри компании).

Потом некто Шон Скотт, член Национальной ассоциации научных журналистов, на форуме НАНЖ упомянул, что «книга Шрайер может пролить свет на весьма чувствительный и политически заряженный вопрос, имеющий пожизненные медицинские последствия». За эту фразу ассоциация его забанила.

«Вот так и выглядит цензура в XXI веке», — пишет Шрайер, — «это не государство присылает к вам домой полицию, это олигополисты из Силиконовой долины угождают «бандам социальной справедливости», отправляя неудобные идеи в забвение. И силы цензуры побеждают».

…Ув. друзья, повторяю ещё раз. Это затыкают совершенно корректную тётю, которая поднимает совершенно разумный тезис: из-за модного тренда дети — дети, чорт подери! — вивисектируют себя на всю жизнь. Тысячами. И высшим цензором выступает визжащая толпа тех, кто не несёт никакой ответственности и не обладает никакой компетентностью.

Для тех, кто думает, будто «силиконовая олигополия» просто затыкает неприятного дядьку Трампа, а так со свободой слова в мире всё в порядке — ещё раз: это затыкают автора, спрашивающего, точно ли стоит ли отрезать старшеклассницам грудь и выпотрашивать их, пока они ещё маленькие.

И эта новая цензура совсем рядом с нами, ув. друзья.

У нас нет формализованной казённой политики против самоцензуры медиаплатформ.

А это значит, что полная оккупация отечественной медийки и соцплатформ изнутри бандами SJW-активистов возможна в принципе в любой момент. Банда, заряженная передовым трендом, может самовозникнуть в любом вконтосе и мейлрушечке — и начать затыкать всё непередовое.

И эти банды имеют тенденцию смелеть — поначалу неприятного дядьку Трампа тоже боялись щемить. Последние пару месяцев его в открытую цензурируют (а его сторонников просто выкидывают с платформ). А в феврале, вероятно, забанят и его: представители Твиттера уже подтвердили, что после ухода из Белого дома его уже не будет защищать его статус.

И это тот случай, когда государство может просто прощёлкать не какое-то там окошко Овертона, а адский портал, в который пролезет Ктулху.



Виктор Мараховский



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