Развитие профсоюзного движения в Белоруссии
13:59. 10 ноября 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Лукашенко потребовал создать профсоюзы на всех частных предприятиях Белоруссии.
Те предприятия, на которых профсоюзы до конца 2020-го года будут отсутствовать, будут закрыты.
До конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", – заявил глава государства.
"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", – акцентировал внимание белорусский лидер.
"Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь – пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию", – подчеркнул Александр Лукашенко.
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-do-kontsa-goda-nado-reshit-vopros-sozdanija-profsojuznyh-organizatsij-na-vseh-chastnyh-414929-2020/ -
Вполне очевидно, что государство рассматривает развитие системы профсоюзов как укрепление контроля над частным сектором и протестной активностью.
Тем не менее, достаточно примечательный случай системного насаждения профсоюзов сверху в частном секторе. Тут интересен момент, что Лукашенко то рано или поздно уйдет, возможно даже до 2026-го года, а вот система профсоюзов останется. И тут уже от самих граждан зависит, что с ней делать.
Также стоит отметить, что Путин сегодня фактически поддержал риторику Лукашенко о серьезных информационных атаках на Белоруссию с целью дестабилизации ситуации.
Верное.Посмотрим что дальше…