Лукашенко потребовал создать профсоюзы на всех частных предприятиях Белоруссии.Те предприятия, на которых профсоюзы до конца 2020-го года будут отсутствовать, будут закрыты.Вполне очевидно, что государство рассматривает развитие системы профсоюзов как укрепление контроля над частным сектором и протестной активностью.Тем не менее, достаточно примечательный случай системного насаждения профсоюзов сверху в частном секторе. Тут интересен момент, что Лукашенко то рано или поздно уйдет, возможно даже до 2026-го года, а вот система профсоюзов останется. И тут уже от самих граждан зависит, что с ней делать.Также стоит отметить, что Путин сегодня фактически поддержал риторику Лукашенко о серьезных информационных атаках на Белоруссию с целью дестабилизации ситуации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6315858.html