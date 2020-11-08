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Россия между Востоком и Западом

15:25. 8 ноября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

На канале Рен ТВ выше фильм, в котором меня пригласили выступить в роли ведущего.
По сути – это продолжение вековой дискуссии западников и славянофилов.
Фильм большой – 6 часов экранного времени.
Для ведущего – 30 появлений в кадре разной продолжительности.
Премьера прошла – теперь самое время посмотреть фильм тем, ко ещё этого не сделал.
На ютубе.
Предлагаем вашему вниманию первые три серии проекта.
Буду крайне признателен за критику…

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/rossija-mezhdu-vostokom-i-zapadom-121080

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Россия между Востоком и Западом
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