На канале Рен ТВ выше фильм, в котором меня пригласили выступить в роли ведущего.

По сути – это продолжение вековой дискуссии западников и славянофилов.

Фильм большой – 6 часов экранного времени.

Для ведущего – 30 появлений в кадре разной продолжительности.

Премьера прошла – теперь самое время посмотреть фильм тем, ко ещё этого не сделал.

На ютубе.

Предлагаем вашему вниманию первые три серии проекта.

Буду крайне признателен за критику…

Источник: https://nstarikov.ru/rossija-mezhdu-vostokom-i-zapadom-121080