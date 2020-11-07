... а это иначе и какойсмысл в это глаголение вложен. Мы же всё... алфавита, на базе которого было создано позднее упрощенное греческое письмо...в Зазеркалье». Святорусская Буквица. Самое распространенное письмо среди славянских народов древности («пракириллица...
...Вам установить набор славянских шрифтов КОНЪ: Знание...утерян образный концептуальный смысл, искажено написание,...(Душой)», при тварении вложен весь набор вибраций, ...под «совhстью», прописывается как «совесть» (через буквицу «есть» (е... и стух, какбыло и до того...
... а это иначе и какойсмысл в это глаголение вложен. Мы же всё... программирования всего сущего] О Славянской азбуке подробно – Буквица Можно через язык осуществлять... и полопались мембраны, что было адекватно воздействию радиоактивного облучения интенсивностью...
...утерян образный концептуальный смысл, искажено написание,...(Душой)», при тварении вложен весь набор вибраций, ...под «совhстью», прописывается как «совесть» (через буквицу «есть» (е... нейтрино. В славянской космогонии данный «минус... и стух, какбыло и до того...
...зависит от количества уже вложенной информации в разум. ...корабли нужны были Руси. Но был забыт смысл погребения, как и у ...был человек между «гоРа» и «дыРа», о чем свидетельствовали буквицы... был образован при помощи приставки пра- от слова «славянский», и как ...
...зависит от количества уже вложенной информации в разум. ...корабли нужны были Руси. Но был забыт смысл погребения, как и у ...был человек между «гоРа» и «дыРа», о чем свидетельствовали буквицы... был образован при помощи приставки пра- от слова «славянский», и как ...
Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества — подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.
Буквица – светорусское письмо межродовых и междержавных договоров, один из видов нашей письменности. Имела 49 буквиц. Для перевода Библии на наш язык Кирилл и Мефодий переделали нашу древнеславянскую буквицу на церковно-славянскую (т.е. церковная для славян). Дали буквам греческие названия, непонятные им буквы убрали (те, которых не было в греческом). Ярослав Мудрый (мудрым его считали христиане) своей мудростью убрал еще одну букву. “Реформатор” лже-пётр I убрал пять. Николай II еще три. После революции 1917 Луначарский убрал пять и добавил буквы “ъ”, “ь” и “ё”, которая сейчас тоже под угрозой. Но Луначарский помимо этого, ещё убрал и образы, ввел фонему, т.е. язык стал без образов, т.е. безобразным. И посадили всех за парты переучивать. И это называлось ликбез – ликвидация безграмотности… Подробней о Буквице:
Кол-во букв Реформатор Примечание
49 Начальное количество Название “Буквица” (Азъ Бога Ведаю Глаголя Добро…)
44 Кирилл и Мефодий Дали греческие названия. Буквица стала Азбукой (Аз, Буки, Веди)
43 Ярослав Мудрый Своей мудростью убрал одну букву
38 Пётр I
35 Николай II
33 Луначарский пять убрал, добавил “ъ”, “ь”, “ё”. Убраны образы и введена фонема. Азбука стала Алфавитом (Альфа+Фита – “начало и конец”, первый и последний звук греческого языка)
Азъ тут лишняя. Бога ведаю глаголя добро. Вот и оставить 4 буквы БВГД
Какая глубокая мысль… Что же это раньше-то никто этого не заметил?
Вам уже не поможет никто
Точно! Ни бог, ни царь, и ни герой…