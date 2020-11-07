Президент США о выборах в США.Агенту Дональду надо не сдерживать себя и наконец то объявить выборы в США сфальсифицированными привнеся новизну в затхлый республиканский дискурс погрязшего в политкорректности системного истеблишмента.С определенного момента, эти заявления, будут вести к длительным последствия для Байдена и демократической партии, даже если им удастся вырвать президентство у Трампа. Что главное – эти заявления, укореняют внутренний раскол внутри США причем в таких масштабах и формах, которых и близко не было даже во время скандальных выборов 2000-го года. И это безусловно одно из серьезных достижений Трампа, за что его так ненавидит текущая политическая система. Но как показывает практика, массовая поддержка Трампа среди обычных американцев достаточно ясно сформирован запрос на такую фигуру и такую политику. И этот запрос более чем велик. Трампа возможно додавят, но трампизм как явление надолго укоренится в республиканской партии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6308673.html