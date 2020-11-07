Происходили плохие вещи
17:04. 7 ноября 2020 129 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Президент США о выборах в США.
Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20:00 во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах. Отдельно стоит отметить, что сотни тысяч голосов были незаконно запрещены к НАБЛЮДЕНИЮ …
Это ТАКЖЕ изменило бы результат выборов во многих штатах, включая Пенсильванию, который, по мнению всех, был легко выигран в ночь выборов, только для того, чтобы увидеть массовое опережение, произошедшее из-за того, что никому не было позволено НАБЛЮДАТЬ в течение длительных интервалов времени.
Плохие вещи происходили в те часы, когда ПРАВОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ была жестоко и грубо запрещена. Заблокированные тракторами двери и окна были закрыты толстым картоном, чтобы наблюдатели не могли видеть помещения для подсчета голосов. ВНУТРИ ПРОИСХОДИЛИ ПЛОХОЕ вещи. ПРОИСХОДИЛИ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ!
Агенту Дональду надо не сдерживать себя и наконец то объявить выборы в США сфальсифицированными привнеся новизну в затхлый республиканский дискурс погрязшего в политкорректности системного истеблишмента.
С определенного момента, эти заявления, будут вести к длительным последствия для Байдена и демократической партии, даже если им удастся вырвать президентство у Трампа. Что главное – эти заявления, укореняют внутренний раскол внутри США причем в таких масштабах и формах, которых и близко не было даже во время скандальных выборов 2000-го года. И это безусловно одно из серьезных достижений Трампа, за что его так ненавидит текущая политическая система. Но как показывает практика, массовая поддержка Трампа среди обычных американцев достаточно ясно сформирован запрос на такую фигуру и такую политику. И этот запрос более чем велик. Трампа возможно додавят, но трампизм как явление надолго укоренится в республиканской партии.
Доня так на то ТЫ и презик чтоб не было такого.
Арестуй преступников.
Или нахрен ты сидишь в Белом доме?
Донни, ты особняк в Ростове присмотрел? Давай по телеку: “Астанавитесь!”; и к нам.
А вообще, хоть где-то в этом году были честные выборы?