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Бюллетени надо разделить

05:19. 7 ноября 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1. Верховный Суд в США вступил в дело. Используя большинство про-республиканских судей, вынесено решение об отделении бюллетеней поданных после 3 ноября от основной массы. Если бюллетени поступившие позже в итоге не будут засчитаны, Трамп выиграет Пенсильванию, а если аналогичный сценарий пройдет в Джорджии и Аризоне, то этого хватит, чтобы стать президентом США. Демократы разумеется будут всячески препятствовать его реализации на уровне местных судов, кампании в подконтрольных СМИ и заявлений от имени большинства в Палате Представителей. Пока что местные избирательные комиссии игнорируют постановление Верховного Суда США (правовое государство, my ass), продолжая считать как считали, покуда число голосов за Байдена продолжает расти. Юристы Трампа заявляют, что в списках избирателей в Пенсильвании была 21 тыс. умерший людей.

2. Появились различные обвинения указывающие на то, что высокопоставленные функционеры Демократической Партии, включая спикера Пелоси, косвенно связаны https://noqreport.com/2020/11/06/dominion-voting-systems-the-company-at-the-center-of-michigan-and-georgia-voting-glitches/ с фирмой поставлявшей программное обеспечение для выборов президента США. В эфире Fox News заявлялось https://twitter.com/kylenabecker/status/1324886498722934784, что якобы с помощью ПО было изменено примерно 3% голосов по всей стране. Демократы вопят, что это конспирология от Трампа и все было честно.



Указанная система голосования "Доминион" используется в следующих штатах. В том числе и тех, кто возникли вопросы – Аризона, Мичиган, Иллинойс и Джорджия.
Примечательно, что власти Джорджии признали один сбой https://www.politico.com/news/2020/11/04/georgia-election-machine-glitch-434065, в рамках которого система "Доминион" просто переписала целый округ на Байдена. После того, как это было выявлено, ручной пересчет показала победу Трампа.

С учетом возможного пересчета в Пенсильвании и уже объявленного пересчета в Джорджии, определение президента США может затянуться до конца ноября, если не до первой половины декабря. Пока что события развиваются по идеальному сценарию.
Но демократы будут явно настроены форсировать провозглашение Байдена президентом – им как и Трампу отступать некуда. Ибо если будет доказано, что выборы фальсифицировались, последствия для Демократической партии будут похлеще Уотергейта для Никсона.

Метки: байден, выборы, США, Трамп, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6307483.html

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