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Белоруссия стала ядерной державой

11:52. 7 ноября 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Лукашенко сегодня объявил, что с запуском БелАЭС, Белоруссия стала "ядерной державой".
Два дня назад, первый энергоблок БелАЭС подключили к белорусской энергосистеме.
Официальный запуск станции пройдет сегодня.
Белоруссов можно поздравить – этапный проект реализован.

PS. Между тем, страны ЕС ввели новые санкции против Лукашенко и людей из его окружения. Въехать в Европу и вести там финансовые операции, а также операции с недвижимостью, санкционированные лица более не смогут.

Метки: аэс, белоруссия, Видео, лукашенко, фотографии, энергетика

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6307680.html

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