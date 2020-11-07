Лукашенко сегодня объявил, что с запуском БелАЭС, Белоруссия стала "ядерной державой".

Два дня назад, первый энергоблок БелАЭС подключили к белорусской энергосистеме.

Официальный запуск станции пройдет сегодня.

Белоруссов можно поздравить – этапный проект реализован.





PS. Между тем, страны ЕС ввели новые санкции против Лукашенко и людей из его окружения. Въехать в Европу и вести там финансовые операции, а также операции с недвижимостью, санкционированные лица более не смогут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6307680.html