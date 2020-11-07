Белоруссия стала ядерной державой
Лукашенко сегодня объявил, что с запуском БелАЭС, Белоруссия стала "ядерной державой".
Два дня назад, первый энергоблок БелАЭС подключили к белорусской энергосистеме.
Официальный запуск станции пройдет сегодня.
Белоруссов можно поздравить – этапный проект реализован.
PS. Между тем, страны ЕС ввели новые санкции против Лукашенко и людей из его окружения. Въехать в Европу и вести там финансовые операции, а также операции с недвижимостью, санкционированные лица более не смогут.