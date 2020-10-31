Приватизаторы истории. Кто программирует нам будущее, перекраивая наше прошлое. Игорь Шишкин
15:20. 31 октября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как события прошлого отражаются в современности, меняя и перестраивая наш сегодняшний день, почему искаженное понимание прошлого закрывает нам понимание будущего. На канале День открывается новая авторская рубрика. Её ведущий Игрорь Шишкин и его гости будут раскрывать перед вами те важнейшие сраницы нашей истории, которые обе стороны власти – официальная и закулисная – стараютя скрыть от нас, фальсифициров их в своих целях.
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Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #история #фальсификация #ИгорьЧубайс #АртемийЛебедев #МарияЗахарова #Сталин #Шишкин #Историческийклуб