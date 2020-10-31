Как события прошлого отражаются в современности, меняя и перестраивая наш сегодняшний день, почему искаженное понимание прошлого закрывает нам понимание будущего. На канале День открывается новая авторская рубрика. Её ведущий Игрорь Шишкин и его гости будут раскрывать перед вами те важнейшие сраницы нашей истории, которые обе стороны власти – официальная и закулисная – стараютя скрыть от нас, фальсифициров их в своих целях.Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #история #фальсификация #ИгорьЧубайс #АртемийЛебедев #МарияЗахарова #Сталин #Шишкин #Историческийклуб

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a2kTmngvArI