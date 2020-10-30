... водит, и водит меня по руинам. Я щелкаю и щелкаю, кадр.... Мама его умерла незадолго до Русской Весны. Украинские эскулапы с нищей пациенткой...) почти всегда сопровождается смутой. А в современных условиях смута способна похоронить страну...
...гражданской войны и великой всероссийской смуты беречь исторические документы стало ...весях незалежной Украины вместо нормальных русского и украинского языков утвердился безродный суржик...об обнаружении на дне океана руин Атлантиды, о доисторических подземных ...
... дела спасения России в период Смуты начала XVII века отлучить не... свою лепту в освободительную войну русских на Руине. Стрелков совершил то, что..., кто это слушает, − украинская, а не русская армия, Украинская народно-освободительная армия, которую...
... не нападали на русские и украинские земли в период...в период очередной российской смуты. Воспользовавшись отвлечением главных ... Преимущества, повышающие конкурентоспособность украинской продукции в условиях мировых...как не выбирается из руины».За кадром: Вряд ...
... Владимира Путина внес кардинальную смуту в планы мирового господства...республику демократическим государством с русским и украинским государственными языками. Источником власти...карта Свердловского района Луганской области Руины, стояла праздничная елка, ...
...Коловрата, который погиб на руинах Рязани, во время ...независимость во время революционной смуты начала ХХ века, ...цивилизацию в истории человечества. Русский должен соответствовать тому высокому...или латышами, а часть украинской молодежи заплатила за такие...