... человека занимают в егосознании наибольшую область, которая...и навыков. И роль этих фантазий уже ...Такое предположение, безусловно, является обидным для гордого человека, но если предполагать, чтожизнь... тем легче определить егоместо в поле других явлений...
...материи; чтотакое эмоции и какова их роль в ... свою жизнь? ЧтотакоеСознание? Сначала о том, что вообще такоеСознание. Над...время существования физического тела его «параллельной компонентой», ... полярных состояний, имеет место ряд промежуточных. Выбор...
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...‚ и спокойным в сознании своей силы. Но открытым...перемен. Примеривая на себя роль феодального сюзерена‚ а позднее... для заполнения соответствующих мест.Православная Церковь тоже получила...что «так как он имеет склонность к духовной жизни, то и послать его...
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Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества — подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.
Уважаемый BlackCat ! Просьба прокомментировать.
“Славь”, “Навь”, “Явь” и т.д. Короче, вся неоязовская лабуда как была в конце 80-х начале 90-х придумана так вновь и воспроизводится. Ни чего серьезного…;))
ПС. Смешно смотреть как взрослые мужики с серьезным видом несут такую чушь…;))
А что христианство говорит о “сознании” ?
Очередной вопрос…;))
На мои ответьте сначала, а потом посмотрим…;))
Кстати , в ролике нет ничего про : “Славь”, “Явь” , “Навь” и “Правь”. ))
С 24:30 послушайте.
Так я проверил , что Вы , будучи христианином,- держите “ушки на макушке”. Прочитав мой коммент Кэту.))
Не угадали – случайно увидел…;))
И причем здесь “будучи христианином”? В огороде бузина, а в Киеве дядька – по такому принципу?
Тогда Вам , как два пальца об асфальт(-обетон) , просто ответить на мой вопрос выше , а не торговаться тем , на что от меня уже ответы получили.
Врете, не получил – ваши отписки не ответы и близко…;))
Так он и в библии видит не то что там написано.))
24:30