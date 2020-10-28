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Новозеландцев заставляли идти на выборы, пугая хитрым россиянином (ВИДЕО)

02:27. 28 октября 2020 52 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Новозеландцев заставляли идти на выборы, пугая хитрым россиянином (ВИДЕО) | Русская весна

К парламентским выборам в Новой Зеландии, прошедшим 16 октября, активисты сняли видео, на котором актер в роли россиянина Виктора угрожал украсть голоса граждан, проигнорировавших голосование. Целью этой кампании было привлечь новозеландцев, проживающих за рубежом.

Так, на официальном сайте инициативы Every Kiwi Vote Counts (Голос каждого киви важен — ред.) указывается, что за границей живут 600 тысяч граждан Новой Зеландии. Это чуть больше 16% от общего числа избирателей, которых насчитывается 3,8 млн. На прошлых выборах проголосовали около 60 тысяч новозеландцев, проживающих за рубежом.

«Чтобы побороть инертность новозеландцев за границей мы использовали провокационный прием, заявив, что другие страны — например Россия — более активно влияют на национальные выборы.

Мы используем вмешательство как призыв для участия. Демократия работает только в том случае, если мы принимаем в ней участие», — рассказала автор кампании Трейси Ли, которая сама живет за границей уже более 15 лет.

Главным героем ролика стал россиянин Виктор, который рассказывает о планах украсть голоса новозеландцев, которые не явятся на выборы. «Хакер» на фоне автомобиля советского производства и промышленного пейзажа держа в руках ноутбук объясняет, как граждане могут помешать ему вмешаться в голосование даже находясь онлайн и без использования VPN.

Примечательно, что в стране уверены — ролик сработал, потому что явка составила 82,5%. В 2017 году этот показатель не превысил 80%.

По предварительным данным, победу на выборах одержала Лейбористская партия, которую возглавляет действующий премьер-министр Джасинда Ардерн. Лейбористы получили 49,1% — 64 из 120 мест в парламенте. Официальные результаты будут объявлены 6 ноября.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1603826446

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3661 2811
    Игорь 28 октября 2020 в 9:13

    Да это же Куйбышев тот типок что брату корыто втюхал он и тут подсуетился сразу перца не отсекли он уже нашим металлоломом фарцует.

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