Введение

Более четверти века назад Владимир Леонидович Сывороткин — сотрудник геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносов — обосновал гипотезу разрушения озонового слоя водородом, поступающим в атмосферу из недр. В дальнейшем было получено множество разнообразных фактов, подтверждающих эту идею, что позволяет говорить о создании теории связи геосфер через процессы дегазации ядра Земли.

Поиск объяснения природы отрицательных озоновых аномалий, альтернативного предложенному в Монреальском протоколе, диктуется отсутствием значительных признаков стабилизации состава атмосферы над Антарктидой (рис. 1).

Рис. 1. Общее содержание озона в атмосфере в сентябре – октябре над Антарктидой (единицы Добсона) и линейный тренд

Источник: по данным https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/.



В предыдущей статье о событиях в Антарктике (см. «Рекордное потепление Антарктики — результат дегазации недр») было показано, что потепление атмосферы над континентом сопряжено с разрушением озона при реакции глубинного водорода с кислородом. Важность проблемы происхождения озоновых дыр определяет необходимость продолжения анализа.

Ситуация 2020 года и ее аналоги

В начале октября 2020 года аномалия озона превысила 50% на всем пространстве Антарктиды, а в центре достигла 70% (рис. 2).

Рис. 2. Озоновая дыра 6 октября 2020 г

Источник: https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap.



Чувствительным индикатором дегазации недр, судя по данным многолетнего мониторинга атмосферного водорода на станциях Cape Grim (Тасмания) и Mace Head (Ирландия) служат землетрясения.



В сентябре 2020 года в Антарктике (на континенте и его шельфе в радиусе до 60° ю.ш.) было зарегистрировано 49 землетрясений с магнитудой ≥ 3. Это абсолютный максимум за период 1970—2020 годов.

Предыдущая аномалия озона в Антарктиде со значениями содержания, опускавшимися почти до 100 DU и дефицитом порядка 70%, наблюдалась в октябре 2011 года. (рис. 3). Тогда за месяц произошло 12 землетрясений с магнитудой ≥ 3 (при средней норме 2−3 события в год за период 2000—2020 годов).

Рис. 3. Озоновая дыра 8 октября 2011 г

Источник: Ibid.





Октябрь 2009 года также отличался высокой частотой землетрясений с магнитудой ≥ 3 (в три раза большей нормы), что привело к дегазации водорода и возникновению крупнейшей отрицательной аномалии озона (рис. 4).

Рис. 4. Озоновая дыра 11 октября 2009 г

Источник: Ibid.





Налицо тесная сопряженность интенсивных процессов в недрах и атмосфере.

Обстановка низкой сейсмической активности

В сентябре 2002 года в Антарктике было зафиксировано всего три землетрясения, соответственно отрицательная аномалия озона имела минимальные за 31 год размеры при не очень большой величине дефицита общего содержания газа (рис. 5).

Рис. 5. Отклонение содержания озона от среднего 29 сентября 2002 г

Источник: Ibid.





Ситуация в точности повторилась в сентябре 2017 года — те же три землетрясения, при которых дегазация создала аномалию озона, по площади на 20% меньше средней и с преобладающими отклонениями содержания газа от нормы менее 40% (рис. 6).

Рис. 6. Отклонение содержания озона от среднего 29 сентября 2017 г

Источник: Ibid.





Таким образом, восстановление общего содержания озона в атмосфере над Антарктикой зависит от сокращения мощности эндогенных движений. Однако нет предвестников снижения тектонической активности.

Что общего у аномалий озона

За десятилетия дистанционного мониторинга накопился огромный объем сведений об озоновых аномалиях Антарктики. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что озоновая дыра в момент полного развития приобретает округлую форму с границами, тяготеющими к 60-й параллели, где проецируется ядро Земли (рис. 8).

Рис. 7. Большие озоновые аномалии в октябре (осреднение за 31 день) 2008, 2010, 2011, 2014, 2016 и 2018 гг

Источник:Ibid.





В настоящее время идет рост Южного полушария, о чем свидетельствуют его больший объем по сравнению с полушарием Северным (рис. 9).

Рис. 8. Грушевидная планета

Источник: Tan A., Schamschula M., Alomary A. Land-Water Distribution on the pear-Shaped Earth // International Journal of Oceans and Oceanography, 10 (2), 2016.





Антарктика образует своего рода эпицентр системы глобального растяжения со сложной сетью тектонических разломов, которые проявляются в стратосфере благодаря реакции глубинного водорода с кислородом (рис. 9). Кроме того, существование его обнаруживается по уникальной концентрации вулканов.

Рис. 9. Отклонение общего содержания озона от нормы 17 сентября 2020 г

Источник: https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap.





Показательно, что в Северном полушарии оси аномалий озона также часто приурочены к 60-й параллели из-за поступления в атмосферу водорода через многочисленные тектонические трещины, которое прослеживается благодаря повышенной частоте слабых землетрясений.

Не только форма озоновых аномалий, но и динамика их в последнее время четко отражает свойства ядра Земли, дрейфующего в северном направлении.

Заключение

Объективный анализ геосфер в пределах Антарктики показывает, что большие аномалии озона в атмосфере развиваются в соответствии с пульсирующим режимом функционирования тела планеты. Период их частого появления приходится на эпоху глобальной тектонической активизации. Ничто не предвещает его завершения.