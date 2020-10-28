Математика как инструмент дегуманизации
13:30. 28 октября 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из присланного читателями:
1. Еще в 2017 году в США разрабатывался школьный курс, в котором утверждалось, что
«В западной математике наши способы познания включают формализованные рассуждения или доказательства, деконтекстуализацию и алгоритмическое мышление, оставляя мало места для тех, кто имеет незападные математические навыки и процессы мышления»
..
«Математическая этика признает, что на протяжении веков математика использовалась как инструмент дегуманизации … математические формулы также различают классификации войны и геноцида и использовались, чтобы обманом выманить у коренных народов землю и собственность».
пруф: https://reason.com/2017/05/16/new-social-justice-math-class-teaches-ki/?itm_source=parsely-api
2. И вот в октябре 2020 в Сиэтле готовятся вести подобный курс в государственную школьную программу (пока как необязательный).
"Новая программа этнических исследований научит студентов тому, что «древние математические знания были заимствованы западной культурой»."
"студенты смогут «определить неотъемлемое неравенство стандартизированной системы тестирования, используемой для угнетения и маргинализации людей и цветных сообществ», «объяснить, как математика использовалась для эксплуатации природных ресурсов» и «объяснить как математика диктует экономическое угнетение ".
пруф: https://reason.com/2019/10/22/seattle-math-oppressive-cultural-woke/
и тут: https://www.iwf.org/2019/10/24/math-deemed-racist-and-oppressive-by-seattle-educators/
3. Собственно программа курса: https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/socialstudies/pubdocs/Math%20SDS%20ES%20Framework.pdf
(с)
Вот так вот – виновата математика, а не господствующий класс. Можно подумать, что сейчас математические модели не могут использоваться для обоснования тех или иных вещей, в том числе и в интересах маргинализации и угнетения. Но куда как проще говорить про инструмент, а не про руку, которая им пользуется.
На деле, данная тема всплывает уже не первый год в различных университетах в США. Ну а после Джорджа Флойда, этого добра будет явно еще больше.