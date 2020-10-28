Из присланного читателями:Вот так вот – виновата математика, а не господствующий класс. Можно подумать, что сейчас математические модели не могут использоваться для обоснования тех или иных вещей, в том числе и в интересах маргинализации и угнетения. Но куда как проще говорить про инструмент, а не про руку, которая им пользуется.На деле, данная тема всплывает уже не первый год в различных университетах в США. Ну а после Джорджа Флойда, этого добра будет явно еще больше.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6280659.html