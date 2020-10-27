Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Всё зло в России от жён-иностранок”. Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на радио Аврора. “Связь времен”

16:00. 27 октября 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CSZvphB9P6c

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Часть 1. Информационный мусор. Как отличить правду от кривды?
...мгновенную смерть. Сейчас всё телевидение России находится в руках ...рода безчестье. 41 Там жёны развратны, где род обезчещен... зародыш, так ненасытимым Желанием всё мирозданье одето: Желание – ...; один добрый, а другой — злой; один трудолюбивый, а другой —...
Сокровенное(Огненная Библия)
...Ангелов, котоpые соединились с жёнами и, пpинявши pазличные виды...(дpагоценные), пpекpасные камни; всё было великолепно и славного ...вынашивает доброе, а злой человек вынашивает злое. 36 Говорю ...- это прямые потомки Ариев, Россия - это Рассения(Гиперборея), а ...
Рождение Тартарии
...офицерами шли и их жёны. Тех жён, мужья которых пали в...всячески пытался мирно предотвратить это зло, но в свои полные.... Что с могуллского означает Злой Город. Стены Хорассана Рисунок ... орёл. Россия начинает ориентироваться на запад и уничтожать всё, что ...
Вера и религия
... церкви помочь нашему народу победить зло обособления, этнической вражды, узкоэгоистического ...; 14 только жён и детей, и скот, и всё, что в... вражде с ними, детей, жён, и имение их разграбить».[60...что он всё делает во славу Израиля, а не России, не удивительно...
Библейские картинки. Часть 2
...в умении различать добро и зло? Видимо, не предусмотренные планом...с тремя сыновьями и их жёны) смогли возвести такую махину!..., при которой погибло почти всё человечество. Эта катастрофа сопровождалась ... о событиях, происходящих в России, на Украине и в ...
Л.Н. Толстой. Разрушение ада и восстановление его
...жену, не имели имущества, всё считали общим достоянием, не защищались...в зёрнышко пшена и как злой волшебник, превратившись в петуха,...женщинами, люди переменяют сотни жён и так при этом привыкают... — выше всех"), Франция, Англия, Россия выше всех, и что этому...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)