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Ветеран рассказал как воевали штрафники солдаты, о репрессиях и заград отрядах.

18:22. 25 октября 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OB6Tnar2pOk

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