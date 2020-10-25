Этимологический мультфильм о путях-дорогах
08:28. 25 октября 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Наверно не всё звучит совершенно безспорно, тем не менее мультик весьма познавателен.
Достаточно спорные утверждения по „тропе”. Слово „оторопь”, к сожалению, не упомянуто.
Однако и официальная фасмеровщина не лучше. Академические лингвисты заявляют, что слово „тропа” родственно слову… „трепать”!
„Связано с тропа́ть, трепать.”
Достаточно спорные утверждения по „тропе”. Слово „оторопь”, к сожалению, не упомянуто.
Однако и официальная фасмеровщина не лучше. Академические лингвисты заявляют, что слово „тропа” родственно слову… „трепать”!
„Связано с тропа́ть, трепать.”
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