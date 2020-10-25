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Этимологический мультфильм о путях-дорогах

08:28. 25 октября 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Наверно не всё звучит совершенно безспорно, тем не менее мультик весьма познавателен.

Достаточно спорные утверждения по „тропе”. Слово „оторопь”, к сожалению, не упомянуто.

Однако и официальная фасмеровщина не лучше. Академические лингвисты заявляют, что слово „тропа” родственно слову… „трепать”!
„Связано с тропа́ть, трепать.”




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Метки: русский, смысл, сундаков, этимология, язык

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5275776.html

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