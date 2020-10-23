...Но персы не должны таквыглядеть по-арабски, ведь...этом празднике, так как магов обезглавили. - Этот праздникдолжен обязательно...ИЛЬИН-Праздник Пророка. Его отождествляли со СЛАВЯНСКИМ ...избиения магов». Например, существует воттакое «ряжение». «Ряжение»- ...
...именно так у славянских народов издревле называется этот праздник, который...праздникам, приуроченным ему, но никак не к христианскому богу. Данная трактовка выглядит... или просто зло! Воттак всё просто, когда...Христа, день которого должен быть абсолютно точной ...
..., ее подтверждающего…» «…Таквот, такой собор, обсуждающий вопрос...С радостью я должен засвидетельствовать здесь, ...в грязных лужах, славянское отребье, одетое в... Ихъ».[33] Родословная Славянина выглядиттак: Я – мой Отец...был учреждён весёлый праздник Пурим; в ...
...опасность, чем маленький ребёнок. Таквот, возвращаясь к празднику Спаса, следует отметить, ..., что мы забыли, как выглядят красиво-вышитые свастики на льняной... «Советнике». Любой славянскийпраздник, любой сбор русских людей должен способствовать не «простым...
... и хозяин слова должен нести полную ответственность ... их называют чакрами. Таквот, пробуждают эти центры именно...чем-то выделяться, старайтесь выглядеть поскромнее, никогда не ... что неправильно, так как нарушается связь праздника с астрономическими законами...
... под каким, видом не должен был говорить «Я - такой-то», ведь он... былых незачем обижать и сердить, выглядеть неблагодарной. Вот и плакала девушка, слушая... - во многих славянских землях до сих пор сохранились следы праздников в честь...