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Третья мировая война. Отсчет секунд. Карибский кризис (1992)

13:09. 22 октября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Третья мировая война. Отсчет секунд. Карибский кризис
Год производства: 1992

Фильм рассказывает о драматических событиях 15-29 октября 1962 г., происходивших вокруг размещения на Кубе ядерных ракет (Карибский кризис). Использована советская и американская хроника, участвуют свидетели событий – политики и военные.

Документальный фильм "Третья мировая война. Отсчет секунд. Карибский кризис"
Студия “Политика”, 1992 год

Автор сценария – Ральф Пиховяк
Автор сценария – Гвидо Кнопп
Режиссер – Ральф Пиховяк

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6H8BsxgFYmg

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