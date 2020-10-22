Третья мировая война. Отсчет секунд. Карибский кризис (1992)
Третья мировая война. Отсчет секунд. Карибский кризис
Год производства: 1992
Фильм рассказывает о драматических событиях 15-29 октября 1962 г., происходивших вокруг размещения на Кубе ядерных ракет (Карибский кризис). Использована советская и американская хроника, участвуют свидетели событий – политики и военные.
Документальный фильм "Третья мировая война. Отсчет секунд. Карибский кризис"
Студия “Политика”, 1992 год
Автор сценария – Ральф Пиховяк
Автор сценария – Гвидо Кнопп
Режиссер – Ральф Пиховяк