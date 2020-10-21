Летающие лягушки, память воды, жидкие коты и другие странные открытия, отмеченные Шнобелевской премией.

Эту несерьезную награду вручают за вполне реальные, а порой и полезные научные труды, а среди ее обладателей есть даже нобелевские лауреаты. Но история Шнобелевской премии началась в 1991 году с формулировки «за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла этого делать». Рассказываем о самых смешных, сомнительных и бессмысленных изобретениях, удостоенных Ig Nobel Prize (созвучно с английским ignoble — «неблагородный»)...

8. Биология 2016. Человек в козлинной шкуре.

Чтобы отдохнуть от тягот человеческого бытия, лондонский дизайнер Томас Туэйтс три дня пасся на альпийских лугах в костюме козла. Он даже отключил способность говорить, включив рядом с черепом мощный электромагнит. Для полноты погружения экспериментатор прикрепил к рукам и ногам специальные протезы, имитирующие копыта, а к телу привязал мешок с козлиными желудочными бактериями — в него он выплевывал пережеванную траву. Питаться таким образом все же не получилось — траву пришлось варить в скороварке. Зато выяснилось, что некоторые растения вкуснее прочих.

Переодевшись в лисенка, он ел из мусорного бака и спал в садах

Адвокат, ветеринар и философ Чарльз Фостер пошел еще дальше, перевоплощаясь в разных животных. Переодевшись в лисенка, он ел из мусорного бака и спал в садах. Несколько недель Чарльз жил вместе с барсуками, ночевал в норе на склоне холма и питался дождевыми червями. Подражая выдре, он плавал в озере и пытался поймать рыбу зубами. И все это для того, чтобы лучше понимать жизнь зверей. Свой неординарный опыт ученый описал в книге «Быть животным» и разделил с Томасом Туэйтсом Шнобелевскую премию.ч

7. Химия 1998. О чем молчит вода.

Церемония вручения Шнобелевской премии заканчивается традиционным напутствием: «Если вы не выиграли приз, а в особенности если выиграли, надеемся, в следующем году вам повезет больше!» Французскому иммунологу Жаку Бенвенисту повезло дважды. Первой антинобелевской премией его наградили в 1991 году за открытие «памяти воды». В престижном журнале Nature опубликовали его статью о том, что вода способна запоминать и воспроизводить свойства веществ, которые в ней растворяют, даже если концентрация вещества в растворе предельно мала.

И хотя эксперимент Бенвениста вскоре повторили и опровергли, ученый не отказался от своих убеждений: он ушел из академической науки, создал собственную компанию и углубился в исследования.

Исследователь записывал воспоминания воды из одной пробирки, оцифровывал их и пересылал по телефону воде в другой емкости, чтобы та узнала, что было растворено в первой пробирке

За передачу сохраненной в воде информации по телефону исследователю и вручили вторую Шнобелевку. Теория Бенвениста была настолько востребована на рубеже XX–XXI веков, что награды достались не только ученому, но и популяризаторам его идей. Фильм телеканала «Россия» «Вода» о невероятных свойствах структурированной воды получил в 2006 году три премии ТЭФИ. Но современная наука отрицает существование памяти воды: ее структура меняется слишком быстро, чтобы жидкость успевала что-то «запомнить» и тем более «передать».

6. Физика 1999. Чай с печеньем.

Чаепитие — не только древнее искусство, но и точная наука, решили британские ученые и предложили усовершенствовать эту бесхитростную процедуру. Англичанин Лен Фишер, живущий в Австралии, пришел к выводу, что макать печенье в чай нужно строго по формуле: глубина проникновения жидкости прямо пропорциональна поверхностному натяжению, диаметру пор печенья, времени погружения и обратно пропорциональна текучести напитка.

Печенье, покрытое шоколадом, нужно макать шоколадной стороной вверх, обычное — под углом.

В процессе исследований выяснилось, что имбирное печенье намокает через три секунды, а твердые сорта — через восемь. Печенье, покрытое шоколадом, нужно макать шоколадной стороной вверх, обычное — под углом. А профессор математики Жан-Марк Ванден-Броук из Университета Восточной Англии рассчитал, каким должен быть носик чайника, чтобы ни капли не проливалось мимо чашки.

5. Образование 1999. Дарвину в школе не место.

Даже на пороге XXI века нашлись сомневающиеся в учении Дарвина, и это были не отдельные личности, а целые структуры — советы по образованию штатов Колорадо и Канзас в США. Чиновники рекомендовали не преподавать в школах теорию эволюции, потому что «это всего лишь теория». Свое решение они аргументировали довольно расплывчато: дети не должны верить идеям Дарвина больше, чем теории всемирного тяготения Ньютона или теории электромагнетизма Максвелла и Фарадея.

Представители советов по образованию не приехали на церемонию награждения, но в ответ прислали председателю Шнобелевского попечительского совета корзину с бананами. Через год чиновников переизбрали и теорию Дарвина вернули в школьную программу. Однако их дело оказалось живучим: в 2005 году совет по образованию штата Канзас вновь проголосовал за то, чтобы свести к минимуму упоминания об эволюции. На этот раз сторонники креационизма высказались более определенно. Они предложили исключить теорию Дарвина из программы общеобразовательных школ, так как она противоречит концепции божественного сотворения мира.

4. Физика 2000. Левитирующая лягушка.

Голландский физик российского происхождения Андрей Гейм и англичанин сэр Майкл Берри заставили лягушку парить в воздухе вопреки гравитации. Подопытное животное оторвали от земли с помощью мощного электромагнита: намагничиваясь его полем, лягушка сама становится слабым магнитом и выталкивается вверх.

Этим свойством — индуцированным диамагнетизмом — обладает большинство веществ. В процессе экспериментов у ученых левитировали самые разные предметы: например, капля воды и лесной орех. Лауреаты Шнобелевки считают, что подвергнуть магнитной левитации можно и человека, но поле должно быть достаточно велико, а этого достичь пока не удалось. Зато через 10 лет Андрей Гейм стал первым в мире обладателем двух премий: Шнобелевской и Нобелевской. Последнюю он получил за изобретение графена — тончайшего материала с уникальными электронными свойствами.

3. Биология 2000. Дегустация головастиков.

Канадский ученый Ричард Вассерсуг опытным путем подтвердил теорию о том, что хищники не едят ярко раскрашенных головастиков — уж слишком они невкусные. Правда, вместо хищников личинок лягушек дегустировали студенты-выпускники. Они оценивали их вкусовые качества по пятибалльной шкале — от «вкусный» до «очень неприятный». (О вкусной еде, на которую невозможно смотреть, — новый обзор «Моей Планеты» .) Опытный образец нужно было подержать во рту 10–20 секунд, надкусить хвост, затем кожу и только потом разжевать. К счастью, все это не пришлось глотать: участники сплевывали пережеванное и споласкивали рот водой, прежде чем продолжить испытания. В результате самый заметный головастик был признан несъедобным — его назвали горьким шесть из девяти дегустаторов. Принимая награду, Вассеруг сказал: «Наконец-то Шнобелевская премия вручена не за какой-то очередной безвкусный научный доклад».

Биология 2008. Блоха в прыжке.

Трое ученых из Национальной школы ветеринарии в Тулузе сделали грандиозное открытие: блохи, которые живут на собаках, прыгают дальше и выше паразитов, живущих на кошках. Собачьи блохи прыгнули в среднем на 30 см в длину и на 15,5 см в высоту, кошачьи преодолели всего 20 см в длину и 13 см вверх. Соревнования по прыжкам в высоту проходили в пластиковых цилиндрических трубках, которые постепенно наращивали от 1 до 30 см. На основании цилиндра оставляли десять насекомых одного вида, а затем фиксировали число особей, которым удалось прыгнуть над трубкой. Победителем турнира стала собачья блоха, прыгнувшая на 25 см, чемпион среди кошачьих блох взял максимальную высоту 17 см. А лавры в виде Шнобелевской премии достались авторам эксперимента.

Физика 2017. Жидкие кошки.

Кошки могут быть одновременно как твердыми, так и жидкими — такой закон котофизики открыл французский ученый Марк-Антуан Фарден. О невероятной способности пушистиков пребывать сразу в двух состояниях он написал в своей работе «О реорологии кошек».

С возрастом текучесть кошек повышается, и взрослые коты растекаются быстрее котят, а самые старые теоретически могут перейти в газообразное состояние

Автор отталкивался от известных определений: в твердом состоянии вещество имеет фиксированный объем и форму, в жидком — поддерживает фиксированный объем, но приспосабливается к форме контейнера, в газообразном — может занять любой объем. Рассматривая фотографии котиков в интернете, исследователь пришел к выводу: раз животные принимают форму сосуда, в котором лежат, их вполне можно считать жидкостью. С возрастом текучесть повышается и взрослые коты растекаются быстрее котят, а самые старые теоретически могут перейти в газообразное состояние, считает шнобелевский лауреат.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/moyaplaneta/shnobelevskaia-premiia-samye-nelepye-otkrytiia-5f2fa534e41ae04f4c294340?&utm_campaign=dbr