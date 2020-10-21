Северокорейский видеоблогинг
13:01. 21 октября 2020 39 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Прислали ссылку на чудесный канал, куда выкладывают ролики северо-корейских видеоблогеров, которые снимают ролики о жизни в Северной Корее. Есть как достаточно официозно-рекламные, так и вполне жизненно-бытовые.
Изрядно залип на просмотре. А то все туристы да туристы о КНДР. А тут сами северо-корейцы о себе. Разумеется, за каждым видеоблогером в КНДР следит сотрудник госбезопасности с расстрельной зениткой.
Как выглядит начинающий видеоблогер из Пхеньяна. (на русском)
Что произошло в КНДР через 10 дней после наводнения (на русском)
Моя жизнь в Пхеньяне. Вечерний Пхеньян (на английском)
Пхеньянский педагогический колледж. (на английском), Кстати, обратите внимание, некоторые сотрудники носят медицинские маски, а некоторые нет. Ковид-диссиденты прокрались в КНДР!
Пхеньянское метро. (на английском).
"Мой любимый продуктовый магазин в Пхеньяне". (на английском)
Новые больницы Пхеньяна построенные за последние годы (на английском)
Начало учебного года в школе (на английском)
Фабрика по производству напитков (на английском)
Рисовая ферма (на английском), Кто там говорил, что снимают только в Пхеньяне, а правду про остальную КНДР скрывают? Ферма как ферма.
Универмаг №1
Что едят в северо-корейском ресторане? (на английском)
Центр культурного отдыха на горячих источниках (на английском)
Кем хотят быть северо-корейские дети (на английском)
Живой концерт на День молодежи (на английском)
Ну и куда ж без военки.
Артиллерия КНДР.
Парад в честь 75-я летия ТПК.
"Мой герой". Видео о Корейской войне.
В общем, крутой канал, сразу подписался https://www.youtube.com/channel/UCP5_cAbRgjsZjkhrHBq84xQ/videos (рекомендую)
Как же так? Разрыв шаблона. Куда же теперь Хохлу коммунистов посылать? А давайте его сами пошлем: в капиталистические и демократичные Бангладеш или Мьянму. Страны равных возможностей. Без Шариковых и Сталиндз.