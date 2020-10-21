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Северокорейский видеоблогинг

13:01. 21 октября 2020 39 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Прислали ссылку на чудесный канал, куда выкладывают ролики северо-корейских видеоблогеров, которые снимают ролики о жизни в Северной Корее. Есть как достаточно официозно-рекламные, так и вполне жизненно-бытовые.
Изрядно залип на просмотре. А то все туристы да туристы о КНДР. А тут сами северо-корейцы о себе. Разумеется, за каждым видеоблогером в КНДР следит сотрудник госбезопасности с расстрельной зениткой.


Как выглядит начинающий видеоблогер из Пхеньяна. (на русском)


Что произошло в КНДР через 10 дней после наводнения (на русском)


Моя жизнь в Пхеньяне. Вечерний Пхеньян (на английском)


Пхеньянский педагогический колледж. (на английском), Кстати, обратите внимание, некоторые сотрудники носят медицинские маски, а некоторые нет. Ковид-диссиденты прокрались в КНДР!


Пхеньянское метро. (на английском).


"Мой любимый продуктовый магазин в Пхеньяне". (на английском)


Новые больницы Пхеньяна построенные за последние годы (на английском)


Начало учебного года в школе (на английском)


Фабрика по производству напитков (на английском)


Рисовая ферма (на английском), Кто там говорил, что снимают только в Пхеньяне, а правду про остальную КНДР скрывают? Ферма как ферма.


Универмаг №1


Что едят в северо-корейском ресторане? (на английском)


Центр культурного отдыха на горячих источниках (на английском)


Кем хотят быть северо-корейские дети (на английском)


Живой концерт на День молодежи (на английском)

Ну и куда ж без военки.


Артиллерия КНДР.


Парад в честь 75-я летия ТПК.


"Мой герой". Видео о Корейской войне.

В общем, крутой канал, сразу подписался https://www.youtube.com/channel/UCP5_cAbRgjsZjkhrHBq84xQ/videos (рекомендую)

Метки: блогосфера, Видео, ким чен ын, кндр, пхеньян, северная корея

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6263355.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6026 4910
    Женечка 21 октября 2020 в 13:55

    Как же так? Разрыв шаблона. Куда же теперь Хохлу коммунистов посылать? А давайте его сами пошлем: в капиталистические и демократичные Бангладеш или Мьянму. Страны равных возможностей. Без Шариковых и Сталиндз.

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