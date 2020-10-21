Интервью каналу из Киева
Дал интервью украинскому каналу КРТ. Это произошло впервые за 7 лет. Напомню, что я в списке 100 деятелей культуры, что опасны для украинской государственности. Мои книги запрещены. Тем важнее сказать, что думаешь. Что есть, и что может быть.
Хронометраж:
00:00 — О визитах Николая Старикова на Украину
01:45 — Какие силы смогут прекратить «конфликт» между Украиной и Россией
09:18 — О проекте объединения постсоветских территорий
13:51 — Какая идеология должна быть в государстве
16:45 — Как будет проходить смена правящей элиты в России
18:52 — Кто поддерживает либеральную «тусовку» в России
20:24 — О партии «ЗА ПРАВДУ»
22:38 — О следующих шагах после прихода в ГосДуму РФ
30:40 — Кто заинтересован в войне на Донбассе
33:36 — Как излечить раны войны на Украине
36:44 — Об исторических параллелях с современностью
40:53 — Будет ли Гражданская война в США
42:16 — Что будет с Евросоюзом