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Интервью каналу из Киева

07:43. 21 октября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Дал интервью украинскому каналу КРТ. Это произошло впервые за 7 лет. Напомню, что я в списке 100 деятелей культуры, что опасны для украинской государственности. Мои книги запрещены. Тем важнее сказать, что думаешь. Что есть, и что может быть.

Хронометраж:
00:00 — О визитах Николая Старикова на Украину
01:45 — Какие силы смогут прекратить «конфликт» между Украиной и Россией
09:18 — О проекте объединения постсоветских территорий
13:51 — Какая идеология должна быть в государстве
16:45 — Как будет проходить смена правящей элиты в России
18:52 — Кто поддерживает либеральную «тусовку» в России
20:24 — О партии «ЗА ПРАВДУ»
22:38 — О следующих шагах после прихода в ГосДуму РФ
30:40 — Кто заинтересован в войне на Донбассе
33:36 — Как излечить раны войны на Украине
36:44 — Об исторических параллелях с современностью
40:53 — Будет ли Гражданская война в США
42:16 — Что будет с Евросоюзом

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Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/intervju-kanalu-iz-kieva-120565

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