Дал интервью украинскому каналу КРТ. Это произошло впервые за 7 лет. Напомню, что я в списке 100 деятелей культуры, что опасны для украинской государственности. Мои книги запрещены. Тем важнее сказать, что думаешь. Что есть, и что может быть.

Хронометраж:

00:00 — О визитах Николая Старикова на Украину

01:45 — Какие силы смогут прекратить «конфликт» между Украиной и Россией

09:18 — О проекте объединения постсоветских территорий

13:51 — Какая идеология должна быть в государстве

16:45 — Как будет проходить смена правящей элиты в России

18:52 — Кто поддерживает либеральную «тусовку» в России

20:24 — О партии «ЗА ПРАВДУ»

22:38 — О следующих шагах после прихода в ГосДуму РФ

30:40 — Кто заинтересован в войне на Донбассе

33:36 — Как излечить раны войны на Украине

36:44 — Об исторических параллелях с современностью

40:53 — Будет ли Гражданская война в США

42:16 — Что будет с Евросоюзом

Скачать аудио

Источник: https://nstarikov.ru/intervju-kanalu-iz-kieva-120565