Тайны СССР. Кто стоял за Косыгинской реформой. Евгений Спицын
07:48. 20 октября 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Историк Евгений Спицын о загадках Косыгинской реформы. Насколько она изменила советскую экономику, была ли программа Глушкова реальной альтернативой.
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Поддержать передачи Е. Ю. Спицына и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги Е. Ю. Спицына без торговой наценки http://bit.ly/2wRwaaw
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Спицын #Косыгин #СССР #экономика #Косыгинскаяреформа #Брежнев #Хрущёв #Либерман #Госплан #Глушков