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Тайны СССР. Кто стоял за Косыгинской реформой. Евгений Спицын

07:48. 20 октября 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Историк Евгений Спицын о загадках Косыгинской реформы. Насколько она изменила советскую экономику, была ли программа Глушкова реальной альтернативой.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kTrQGPAOmtw

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