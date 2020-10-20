В этом выпуске:- В России за сутки снова почти 16 тысяч новых заболевших;- Минфин вслед за правоохранительной системой взялся за реформу Минобороны;- Мишустин уверен: российская экономика восстанавливается лучше, чем предполагалось;- Сбер начал выплачивать дивиденды;- В Ростуризме уточнили, что отсутствия иностранных туристов страна не досчитается 600 миллиардов рублей;- Автомобили в России за шесть лет подорожали почти на 70 процентов;- Каждый третий строящийся дом в России – проблемный;- За разлив дизеля под Норильском Норникель заплатил штраф в 520 тысяч рублей;- В Бийске врачи-инфекционисты центральной городской больницы отказались выходить на ночные дежурства;- В Харькове снова забастовали работники ЭлектроТяжМаша;- Россия готова на ядерную сделку с Вашингтоном на его условиях;- Министры иностранных дел Армении и Азербайджана попытаются договориться на американской территории- В США шестерых россиян обвинили в хакерстве;- Одновременно аннулированы 113 американских виз у россиян;- Чемезов призывает законодательно запретить государственным больницам закупать иностранную технику за счет бюджета;- Почти половине россиян стыдно за распад СССР – выяснили в Левада-центре._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hVsrPT3P3Jk