Щедрый Греф, Скупой Потанин, Гражданский стыд // Галопом по Европам #318
22:14. 20 октября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России за сутки снова почти 16 тысяч новых заболевших;
- Минфин вслед за правоохранительной системой взялся за реформу Минобороны;
- Мишустин уверен: российская экономика восстанавливается лучше, чем предполагалось;
- Сбер начал выплачивать дивиденды;
- В Ростуризме уточнили, что отсутствия иностранных туристов страна не досчитается 600 миллиардов рублей;
- Автомобили в России за шесть лет подорожали почти на 70 процентов;
- Каждый третий строящийся дом в России – проблемный;
- За разлив дизеля под Норильском Норникель заплатил штраф в 520 тысяч рублей;
- В Бийске врачи-инфекционисты центральной городской больницы отказались выходить на ночные дежурства;
- В Харькове снова забастовали работники ЭлектроТяжМаша;
- Россия готова на ядерную сделку с Вашингтоном на его условиях;
- Министры иностранных дел Армении и Азербайджана попытаются договориться на американской территории
- В США шестерых россиян обвинили в хакерстве;
- Одновременно аннулированы 113 американских виз у россиян;
- Чемезов призывает законодательно запретить государственным больницам закупать иностранную технику за счет бюджета;
- Почти половине россиян стыдно за распад СССР – выяснили в Левада-центре.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России за сутки снова почти 16 тысяч новых заболевших;
- Минфин вслед за правоохранительной системой взялся за реформу Минобороны;
- Мишустин уверен: российская экономика восстанавливается лучше, чем предполагалось;
- Сбер начал выплачивать дивиденды;
- В Ростуризме уточнили, что отсутствия иностранных туристов страна не досчитается 600 миллиардов рублей;
- Автомобили в России за шесть лет подорожали почти на 70 процентов;
- Каждый третий строящийся дом в России – проблемный;
- За разлив дизеля под Норильском Норникель заплатил штраф в 520 тысяч рублей;
- В Бийске врачи-инфекционисты центральной городской больницы отказались выходить на ночные дежурства;
- В Харькове снова забастовали работники ЭлектроТяжМаша;
- Россия готова на ядерную сделку с Вашингтоном на его условиях;
- Министры иностранных дел Армении и Азербайджана попытаются договориться на американской территории
- В США шестерых россиян обвинили в хакерстве;
- Одновременно аннулированы 113 американских виз у россиян;
- Чемезов призывает законодательно запретить государственным больницам закупать иностранную технику за счет бюджета;
- Почти половине россиян стыдно за распад СССР – выяснили в Левада-центре.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам