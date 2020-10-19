Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 19 октября 2020

08:42. 19 октября 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

США и ЕС готовы платить копейки за тушу живого украинского мяса

США и ЕС готовы платить копейки за тушу живого украинского мяса | Русская весна

Для мировой общественности не в новинку, что украинцами пользуются в прямом и переносном смысле этого слова. Сейчас, во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Соединенные Штаты и Европа решили возложить важную миссию на плечи этого народа. Вот только «опыты» американцев и европейцев могут навсегда истребить Украину.

В Европейском союзе решили использовать украинцев в качестве лабораторных мышей. За всей этой авантюрой стоят американцы. На Украине уже бьют тревогу, но это вряд ли исправит ситуацию.

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов обратил внимание на сообщение Киева о том, что украинская сторона не станет покупать российскую вакцину от коронавируса. Оно появилось на сайте посольства США на Украине.

По словам Портнова, власти допускают большую ошибку, идя на поводу у зарубежных кураторов. Отмечается, что временно поверенная в делах США Кристина Квин пригласила министра здравоохранения Украины Максима Степанова на «конструктивный» ужин.

«Если раньше они выписывали нам задания через неправительственные организации, агентурную сеть и своих представителей в органах власти, то теперь действуют напрямую, вызывая к себе украинских чиновников прямо в посольство и публикуя нам указания через свой сайт», — возмущен бывший помощник Януковича.

В свою очередь экс-замсекретаря СНБО Украины Ренат Кузьмин напомнил, что в стране уже давно обсуждают испытание «западной» вакцины на украинцах.

«Это же так удобно и недорого. Просто приглашаешь на „вечерю“ министра 40-миллионной страны и „при свечах“ даёшь команду, что ему делать. А он жуёт и кланяется. Всего-то…» — сказал Кузьмин.

Политолог Елена Маркосян даже назвала цену «за тушу живого мяса». Оказывается, за одного подопытного в «незалежной» запрашивают около 30 000 гривен (82 000 тысячи рублей или около 1000 долларов). На Западе эта же «услуга» варьируется в районе 10 000 долларов. Маркосян не исключает, что американцы, столкнувшиеся с проблемами разработки вакцины, начнут испытывать разработку на украинцах.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Это какой-то позор: как проходят выборы на Украине и чем заманивают избирателей (ФОТО)

Это какой-то позор: как проходят выборы на Украине и чем заманивают избирателей (ФОТО) | Русская весна

На «незалежной» готовятся к выборам в местные советы и довыборам в Верховную раду. И по мере приближения этого события развернулась настоящая кампания по подкупу избирателей. А знаете, чем приманивают?

Продуктовые наборы — это понятно. Но в своеобразном меню подкупа можно найти яйца, крышки для банок, даже целлофановые пакеты. Не знаю, может, кому-то эти пакеты и нужны, раз «Либерда» такое выставляет. Но и это не всё.

Эксперты поясняют, что на Украине существует два вида подкупа избирателей: прямой и непрямой. Прямой подкуп подразумевает деньги в обмен на голос. Схема проста: поставил галочку за нужного кандидата, сфотал, вышел и показал заказчику — на том и расплатились.

Непрямой — тут уж на любой вкус и цвет, что называется. На этот раз решили ударить по больному.

Так, в Одессе предлагают «антиковидную» аптечку с парацетамолом, амиксином, одноразовой маской и антисептиком. В Харькове же аналогичный набор дополнили настойкой боярышника.

Иногда можно наткнуться и на продуктовые наборы а-ля «Герман с яйцами». Открываешь набор продуктов и видишь перед собой лоток с яйцами, а на нем изображение кандидата Виталия Германа.

Ну вот до чего можно докатиться, лишь бы за тебя проголосовали?! Зачем так акцентировать внимание на своей физиологии?!

Креативить, оказывается, можно даже и на крышках для консервации.

Кандидат в мэры Полтавы Сергей Каплин раздал избирателям крышки с надписью: «Олигархам и коррупционерам — крышка». Везде аллегория, своя параллель!

Ну, в общем, чего только ни придумаешь, лишь бы набрать необходимое количество голосов. От раздачи арбузов до шествия по улицам со щитами с изображением бюста и фамилии кандидата. Ну, и про традиционный подкуп с выдачей денег тоже не стоит забывать, и это планируется на Украине.

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Это какой-то позор: как проходят выборы на Украине и чем заманивают избирателей (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровой жизни в Европе

На Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровой жизни в Европе | Русская весна

На Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровой жизни в 2019 году среди всех европейских стран.

Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из США, Великобритании, Индии, Нидерландов и еще ряда стран, опубликованного в журнале The Lancet.

Основным показателем в исследовании являются годы жизни с поправкой на инвалидность. Он определяет не среднюю продолжительность жизни, а общее время, за вычетом потраченного на болезни, то есть количества лет, потерянных из-за плохого здоровья, инвалидности или смертности.

По подсчетам исследователей, на Украине в прошлом году этот показатель составил 61,7 года в то время, как средняя продолжительность жизни на Украине составляет 72,01 года.

Ближайшие к Украине европейские страны по этому показателю:

Россия — 63,7 года;
Чехия — 68,5;
Албания — 68,7;
Словения — 70,1.

Исследования в The Lancet охватывают всего 204 страны мира. Исследователи подчеркивают, что в большинстве стран смертность выше рождаемости. В половине исследуемых стран уровень рождаемости был ниже уровня смертности. А в каждой пятой стране не только снижается рождаемость, но и увеличивается количество эмигрантов.

Еще один распространенный показатель — это Индекс человеческого развития (ИЧР), который ежегодно составляет Всемирный банк. Этот показатель также учитывает среднюю продолжительность жизни.

Согласно последнему рейтингу ИЧР, Украина находится ниже среднего уровня Европы и Центральной Азии, хотя показатель и выше по сравнению с другими странами с подобным экономическим развитием. Всего за последние 10 лет ИЧР Украины не улучшилось.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
... заявил о том, что 7 октября Украина вывела в ремонт две из... оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: Профсоюзы пикетируют здание кабмина в... сказаться непосредственно на ситуации в Новороссии. Если Россия там серьезно завязнет...
Новости Украины и Новороссии 18 октября 2016
...парламентский фотокорреспондент Богдан Бортаков. «18 октября на ул. Грушевского: давненько ... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: за год население страны уменьшилось...чтобы оно потеряло бы к Новороссии всякий интерес, и перестало поддерживать...
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2016
... — заверил он. Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news-front...цивилизационном отношении регионов планеты. Сегодня Новороссия стоит на пороге окончательной победы... золотовалютных резервов в октябре. В конце октября, в Украине, как и раньше...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: Порошенко увеличит возраст призыва в...выборы в ДНР пройдут 18 октября по действующих республиканским законам, ...России, другие хотят продолжать строительство Новороссии, третьих устраивает жизнь в ...
Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2015
... ранее сообщал ТАСС, в октябре Украина закупила, как планировалось ранее,...Сопредседатель комитета государственного строительства Новороссии, вежливый запорожец Владимир ... Владимир Рогов. ЗаНоЗа – запрещенные новости Запорожья – постоянная рубрика программы «...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
... | Источник: dnr-news.com Срочная новость: Украина закрыла все КПП в Крым...в России политического убежища. В октябре президент Украины Петр Порошенко, говоря о... «Непризнанные люди» Роман Разум группа «Новороссия». СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: «Работайте, братья!» — первый...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)