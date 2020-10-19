Новости Украины и Новороссии 19 октября 2020
- 05:31 США и ЕС готовы платить копейки за тушу живого украинского мяса.
- 03:44 Это какой-то позор: как проходят выборы на Украине и чем заманивают избирателей (ФОТО).
- Вчера 22:30 На Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровой жизни в Европе.
США и ЕС готовы платить копейки за тушу живого украинского мяса
Для мировой общественности не в новинку, что украинцами пользуются в прямом и переносном смысле этого слова. Сейчас, во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Соединенные Штаты и Европа решили возложить важную миссию на плечи этого народа. Вот только «опыты» американцев и европейцев могут навсегда истребить Украину.
В Европейском союзе решили использовать украинцев в качестве лабораторных мышей. За всей этой авантюрой стоят американцы. На Украине уже бьют тревогу, но это вряд ли исправит ситуацию.
Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов обратил внимание на сообщение Киева о том, что украинская сторона не станет покупать российскую вакцину от коронавируса. Оно появилось на сайте посольства США на Украине.
По словам Портнова, власти допускают большую ошибку, идя на поводу у зарубежных кураторов. Отмечается, что временно поверенная в делах США Кристина Квин пригласила министра здравоохранения Украины Максима Степанова на «конструктивный» ужин.
«Если раньше они выписывали нам задания через неправительственные организации, агентурную сеть и своих представителей в органах власти, то теперь действуют напрямую, вызывая к себе украинских чиновников прямо в посольство и публикуя нам указания через свой сайт», — возмущен бывший помощник Януковича.
В свою очередь экс-замсекретаря СНБО Украины Ренат Кузьмин напомнил, что в стране уже давно обсуждают испытание «западной» вакцины на украинцах.
«Это же так удобно и недорого. Просто приглашаешь на „вечерю“ министра 40-миллионной страны и „при свечах“ даёшь команду, что ему делать. А он жуёт и кланяется. Всего-то…» — сказал Кузьмин.
Политолог Елена Маркосян даже назвала цену «за тушу живого мяса». Оказывается, за одного подопытного в «незалежной» запрашивают около 30 000 гривен (82 000 тысячи рублей или около 1000 долларов). На Западе эта же «услуга» варьируется в районе 10 000 долларов. Маркосян не исключает, что американцы, столкнувшиеся с проблемами разработки вакцины, начнут испытывать разработку на украинцах.
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Это какой-то позор: как проходят выборы на Украине и чем заманивают избирателей (ФОТО)
На «незалежной» готовятся к выборам в местные советы и довыборам в Верховную раду. И по мере приближения этого события развернулась настоящая кампания по подкупу избирателей. А знаете, чем приманивают?
Продуктовые наборы — это понятно. Но в своеобразном меню подкупа можно найти яйца, крышки для банок, даже целлофановые пакеты. Не знаю, может, кому-то эти пакеты и нужны, раз «Либерда» такое выставляет. Но и это не всё.
Эксперты поясняют, что на Украине существует два вида подкупа избирателей: прямой и непрямой. Прямой подкуп подразумевает деньги в обмен на голос. Схема проста: поставил галочку за нужного кандидата, сфотал, вышел и показал заказчику — на том и расплатились.
Непрямой — тут уж на любой вкус и цвет, что называется. На этот раз решили ударить по больному.
Так, в Одессе предлагают «антиковидную» аптечку с парацетамолом, амиксином, одноразовой маской и антисептиком. В Харькове же аналогичный набор дополнили настойкой боярышника.
Иногда можно наткнуться и на продуктовые наборы а-ля «Герман с яйцами». Открываешь набор продуктов и видишь перед собой лоток с яйцами, а на нем изображение кандидата Виталия Германа.
Ну вот до чего можно докатиться, лишь бы за тебя проголосовали?! Зачем так акцентировать внимание на своей физиологии?!
Креативить, оказывается, можно даже и на крышках для консервации.
Кандидат в мэры Полтавы Сергей Каплин раздал избирателям крышки с надписью: «Олигархам и коррупционерам — крышка». Везде аллегория, своя параллель!
Ну, в общем, чего только ни придумаешь, лишь бы набрать необходимое количество голосов. От раздачи арбузов до шествия по улицам со щитами с изображением бюста и фамилии кандидата. Ну, и про традиционный подкуп с выдачей денег тоже не стоит забывать, и это планируется на Украине.
Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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На Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровой жизни в Европе
На Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровой жизни в 2019 году среди всех европейских стран.
Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из США, Великобритании, Индии, Нидерландов и еще ряда стран, опубликованного в журнале The Lancet.
Основным показателем в исследовании являются годы жизни с поправкой на инвалидность. Он определяет не среднюю продолжительность жизни, а общее время, за вычетом потраченного на болезни, то есть количества лет, потерянных из-за плохого здоровья, инвалидности или смертности.
По подсчетам исследователей, на Украине в прошлом году этот показатель составил 61,7 года в то время, как средняя продолжительность жизни на Украине составляет 72,01 года.
Ближайшие к Украине европейские страны по этому показателю:
Россия — 63,7 года;
Чехия — 68,5;
Албания — 68,7;
Словения — 70,1.
Исследования в The Lancet охватывают всего 204 страны мира. Исследователи подчеркивают, что в большинстве стран смертность выше рождаемости. В половине исследуемых стран уровень рождаемости был ниже уровня смертности. А в каждой пятой стране не только снижается рождаемость, но и увеличивается количество эмигрантов.
Еще один распространенный показатель — это Индекс человеческого развития (ИЧР), который ежегодно составляет Всемирный банк. Этот показатель также учитывает среднюю продолжительность жизни.
Согласно последнему рейтингу ИЧР, Украина находится ниже среднего уровня Европы и Центральной Азии, хотя показатель и выше по сравнению с другими странами с подобным экономическим развитием. Всего за последние 10 лет ИЧР Украины не улучшилось.
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