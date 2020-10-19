Для мировой общественности не в новинку, что украинцами пользуются в прямом и переносном смысле этого слова. Сейчас, во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Соединенные Штаты и Европа решили возложить важную миссию на плечи этого народа. Вот только «опыты» американцев и европейцев могут навсегда истребить Украину.

В Европейском союзе решили использовать украинцев в качестве лабораторных мышей. За всей этой авантюрой стоят американцы. На Украине уже бьют тревогу, но это вряд ли исправит ситуацию.

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов обратил внимание на сообщение Киева о том, что украинская сторона не станет покупать российскую вакцину от коронавируса. Оно появилось на сайте посольства США на Украине.

По словам Портнова, власти допускают большую ошибку, идя на поводу у зарубежных кураторов. Отмечается, что временно поверенная в делах США Кристина Квин пригласила министра здравоохранения Украины Максима Степанова на «конструктивный» ужин.

«Если раньше они выписывали нам задания через неправительственные организации, агентурную сеть и своих представителей в органах власти, то теперь действуют напрямую, вызывая к себе украинских чиновников прямо в посольство и публикуя нам указания через свой сайт», — возмущен бывший помощник Януковича.

В свою очередь экс-замсекретаря СНБО Украины Ренат Кузьмин напомнил, что в стране уже давно обсуждают испытание «западной» вакцины на украинцах.

«Это же так удобно и недорого. Просто приглашаешь на „вечерю“ министра 40-миллионной страны и „при свечах“ даёшь команду, что ему делать. А он жуёт и кланяется. Всего-то…» — сказал Кузьмин.

Политолог Елена Маркосян даже назвала цену «за тушу живого мяса». Оказывается, за одного подопытного в «незалежной» запрашивают около 30 000 гривен (82 000 тысячи рублей или около 1000 долларов). На Западе эта же «услуга» варьируется в районе 10 000 долларов. Маркосян не исключает, что американцы, столкнувшиеся с проблемами разработки вакцины, начнут испытывать разработку на украинцах.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»