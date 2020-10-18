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Вопрос всем интересующимся – возможны ли существование и передача энергии без участия какой бы то ни было материи?
У нас сегодня спутанные понятия….Материя….Энергия…. Реально материя любая-это вид энергии. Если отталкиватся от этого все становится понятным. Энергия первична,все остальное-производные.
Мои выводы иные.
Материя и энергия – не раздельны.
Разница лишь в «плотности» энергии на единицу материи, и, как итог плотности материи с конечной единицей потенциальной или фактической энергии.
Написал Вам ответ,потом его стер.Ну вот видите…по-Вашему-НЕ РАЗДЕЛЬНЫ. А по-моему-единое целое. Только изначально энергия и есть вид материи,только в другом состоянии и излучении.
Энергия по своей сути – это итог взаимодействия материи.
Именно этим путем и фиксируется.
А если перевернуть все? Материя из чего состоит?
Материя (первичная (уровень условный)) – эфир.
Максимально низкая плотность на единицу вещества, максимально низкий энергетический потенциал.
Но при этом относительно высокая удельная плотность единиц на единицу измерения известной материи.
Равный энергетический потенциал, что и обуславливает стабильность эфира в своем состоянии праматерии.
Материя образуется из праматерии в силу дестабилизации единицы эфира и последующей стабилизацией в многомерной системе пространства в более плотные структуры, взаимно уравновешивающие себя и свою многовекторность в многомерном пространстве.
Хорошим примером будет налипание металлических опилок на магнит, когда он поднесен к опилкам.
Магнит соберет ровно столько опилок, сколько сможет “намагнитить”, то есть уравновесить свой потенциал магнетизма неким объемом опилок.
Если развернуть все это в систему пространства, то можно сказать, что магнит создал “разряжение” опилок на данный объем пространства, собрав их на себя, и уменьшив количество свободных опилок.
Надеюсь образное мышление развито, и картинка ясна.
Иными словами материя образуется из праматерии с обменом энергии, поглощением в частности, и увеличением удельной плотности на единицу пространства, но при этом создание “разряжения” праматерии вблизи более плотной материи.
Этим же эффектом объясняется и “воронка” Эйнштейна в теории относительности, с учетом спина вращения единиц, просто нужно все это представлять в трехмерном пространстве.
Эффект минимален, но зафиксирован, и лишь потому, что праматерия слишком низкой плотности по отношению к материи кварков, атомов и т.д.
Это не струны – это сетка, в которую выстроены единицы эфира, и более крупная материя в ней – что засвеченная группа пикселей, создающих изображение.
Это к вопросу о голографичности реальности.
Спасибо.Буду думать и изучать этот вопрос.
Исходя из того, что единица эфира дестабилизируется – можно предположить, что она “теряет” какую то свою часть, теряя потенциал равновесия заряда и потенциала по отношению к остальной среде эфира, начиная действовать как тот самый магнит.
Где там “дно” в строении и структурах – одному Творцу известно…
Как станет понятно строение – придет и ответ, как можно взаимодействовать с материей эфира имея в распоряжении более крупную материю кварков, атомов и т.д.
Хорошей аналогией будет пропеллер, “ввинчивающийся” в среду воздуха, уплотняя её за лопастью, и создавая разряжение перед ней.
А что сегодня? До сих пор непонятна структура эфира? Наверное да. Думаю что эфир-то же вид энергии (придерживаюсь опять же своего мнения). Я просто в последнее время немного упустил информацию,были другие проблемы. Поэтому могу быть немного не в курсе. Но насколько я знаю на сегодняшний день официальная наука отрицает теорию эфира? Наверное так. Я с этим не согласен и считаю что современная наука еще не дошла до официального открытия этого события и оповещения всему Миру. Пока отрицают сам факт существования оного. Что сказать? Жаль за нашу науку)).
Официальная наука отрицает эфир по многим причинам.
Относительно материи атомов, да, можно сказать, что среда эфира – энергия, но в то же время и материя, но на невообразимо менее масштабном уровне.
Вероятно атом по сравнению с единицей эфира что солнце по сравнению с луной.
И все же, свет имеет волновую и корпускулярную теории, а распространяться он может лишь среде, среде эфира.
Цветовой спектр света может дать нам понимание о том, из чего может состоять среда эфира.
Поляризация света лишь подтверждает то, что свет – это волна, имеющая векторную ориентированность в среде эфира и более крупных материальных объектов.
И самое удивительное то, что свет несет в себе не 1 и 0, а как минимум 7 значений, мы их называем спектром, а это в свою очередь говорит о том, что все живое и неживое, что мы видим, воспринимаем как отраженный свет – имеет семиричную базовую систему, а не двоичную, как у современных ПК. Свет может быть источником информации, кроме того, что является источником энергии.
Базовой информации, набора условных “инструкций” для всего живого и неживого. Инструкций идентификации и отображения себя для остального материального мира. Инструкций строения и развития.
Кроме того, семиричная система спектра в развертке пространства превращается в симметричную структуру, где 1-2/2-3/3-4/4 для одной из системы координат пространства, то есть нечетная цифра 7 в системе пространства в развертке пошагово превращается в четное значение из трех точек системы координат и одного общего центра.
В развертке систем трех координат длинна-ширина-высота это куб, где грань куба – одно из значений от одного до семи.
Согласен. Более того,современная наука в вопросе квантовой механики,которая противоречит теории Эйнштейна озвучивает примерно так:Ээээ….Ну…..Эээ…вроде да…..Ээээ. Вроде нет….Ээээ…..
Мое мнение,ИМХО:пока взашей не выгонят всех этих заслуженных псевдоакадемиков с их служебными дачами,зарплатами и прочими привилегиями развития у нас не будет.
Просто пока «рано» строить источники свободной энергии, не говоря уже о ускорителях для ВКС и иных КА для полётов на дальние рубежи хотя бы солнечной системы.
Цивилизация все ещё «болеет» детскими и подростковыми болезнями и психическими расстройствами, сродни мании величия и непонимания того, что все в этой Вселенной взаимосвязано.
Тут элементарные вещи понять и принять не могут, и до сих пор верят в сказки.
Поправка – двух систем координат.
Ответ на суть понятия «инерции» в том же объяснении.
А если перевернуть все? Материя из чего состоит? Составляющие? Ай?
Материя начинается с атомов, точнее, с атомных ядер.
Привет,Айва,рад видеть на сайте. По-теме:атомы из чего?
Как учили – ядра их тяжелых протонов и нейтронов, а вокруг электронные облака.
Ну а яйца..,тьфу…ядра-то из чего? Протоны и нейтроны-то из чего? Учили много чему в свое время,но переучили…))
А в киношке в этой есть.
Нас все время водят. Не заметили? Начиная с рожденья,сразу прививки. Потом школа. Нас всегда курируют,СМИ вешают бесплатную лапшу на уши,она переваривается организмом автоматически. Дальше-больше. Не задумывались над тем,что мы в СИСТЕМЕ и она управляет и предсказывает наши поступки? Нам дают ТУ ИНФОРМАЦИЮ которая нужна кукловоду. Вы не задумывались КТО нами управляет? КТО придумал эту СИСТЕМУ? Это самый больной вопрос. Информация о СИСТЕМЕ в тырнете сразу тщательно подчищается. Сразу. Я много лет интересовался этим вопросом,для себя я нашел ответ. Но что интересно…. в сети я читал свежую информацию например вчера,сегодня открываю:нет такой страницы.Все кем-то подчищается.
Вещество и энергия – это все единая материя, но разной плотности. Линейка спектра плотностей – беспредельна, и мы её не воспринимаем. Так понимаю…
Неправильно все понимаете…. Вот и я неправильно все понимал…. А Блэк кэт все объяснил выше. Что касаемо меня….подумаю и поизучаю…..
Кот не объяснил ничего. Поняла только то, что у него развито образное мышление.
Кот, не обижайтесь, спасибо за интересный, но невообразимый разумом материал.
Сложного там ничего нет.
Главное помнить, что Вселенная построена по определенным законам, известным нам во многом, разница лишь в масштабах.
Теория струн применима к познанию строения микромира не в том смысле, что там кругом висят верёвочки, а что описание происходящих в микромире процессов математически сходно с описанием неких “струн”. То есть, что там в действительности, никто не знает и не узнает, вероятно. Поэтому я и упомянула о невообразимости.
Понравилась фраза “сложного ничего нет”. Кот – супер!
Есть вещи более сложные для осмысления.
Например, каким образом материя превращается в праматерию снова, ведь по логике замкнутой системы именно так и должно быть.
И тут кроме черных дыр на ум ничего и не приходит.
Эдакие шредеры Вселенной, уничтожающие материю, и расщепляющие материю до уровня праматерии гигантскими энергиями, сосредоточенными в малом объеме пространства.
А чем материя отличается от праматерии?
Масштабами и энергией
Образное мышление,оно у нас всех развито,если мы русские и нормальные. И у нас с Вами,Айва. Только оно у некоторых немного больше. Кэт-тому пример. Иногда ставит в тупик. Но только иногда.
Да он молодец, но иногда фантазирует.
Знаете,как я убеждался неоднократно,от фантазии до реальности-один шаг.
Есть один секрет – нельзя придумать чего не может быть или уже где то нет.
Законы то одни и те же.
И даже наш мозг может что либо придумать, собрав это что то в подсознании в некую мысль, потом в образ, который словами же и описан.
Мозг – всего лишь биологический компьютер, работающий на принципе триады – два фактора дают третий.
Вот и все многообразие нашего мышления.
Куда интереснее вопрос – кто заложил основы в мозг, что были перенесены в социум как знания.
Почему красный – красный?
Почему соленое – соленое?
Почему свет – свет, а тьма – тьма?
Языки мира – всего лишь немного изменённые названия одних и тех же смыслов, неведомо кем нам данные.
Этот клубок мне весьма интересен.
О да ! Лучшие умы человечества не смогли дать ответ.) А у меня есть ответ. Его мне подарил знакомый эзотерик.
Уверены что он верен?)
Вам случалось задумываться о смысле и логическом обосновании смысла некоего слова и впадать в ступор, когда мозг вдруг понимает, что ответа нет, и не должно быть логики в этом слове?
Ответ такой : “ТАК БЫЛО ВСЕГДА !” И не парятся.) Кстати, ответ , насколько я помню , основан на китайском и индийском миропонимании.
Все бы ничего, да два процента генома извне, и знания основ наук явно говорят о том, что у нашей цивилизации были “учителя”.
И что ? А кто сотворил их ?
Вопрос не столь важен, сколь важен вопрос о том, кого сотворим мы, или же не сотворим, в очередной раз обнулившись в собственной глупости.
Но лично я в каменный век обратно не хочу, и не вижу смысла в этом, с учетом того, что есть другие варианты.
Смысл жизни в самой жизни, в её разнообразии и в факте жизни, как таковой.
И нет других смыслов, нежели чем этот, позволяющий не лежать камнем у дороги, а менять этот мир в меру своих потенциалов и возможностей.
В итоге , господа , вы придёте к извечному спору материалистов с идеалистами.)
Ну да,Жора. Извечный спор: Курица или яйцо? А придем в никуда. Потому что нынешняя наука в никуда. Открывают новое,которое противоречит догмам. И все, на этом и стоим. Куда? А никуда. Потому что ВОТ. Смешная наука нынче)).
Курица , канешна. Яйцо ОНА высиживала.)
Дык,Жора,а откуда она(курица) появилась? Обычно из яйца. Или то была курицеобразная обезьяна по Дарвину? Вот,однако проблема….))
В этой загадке о курице и яйце никто не учитывает фактор времени. Времени эволюции. И курицы, и яйца.
Да кто будет смотреть,время это? Если только Жора,ему вроде интересен вопрос.
Ответ один и однозначен: Сперва была курица и появилась на свет от курицеобразной обезьяны. (по Дарвину)!!
Птицы произошли от рептилий, которые тоже несут яйца. И насекомые тоже откладывают яйца. Так что про курицу – это уже потом. Надо выяснить, как получились яйца. Как и чьё потомство приобрело впервые эти округлые домики?
Тут несколько вариантов для интересующихся индивидуумов ( мне – надоело). Время – уберём. В Природе – циклы. Об этом даже женщины знают. А по курице : Вариант 1.:Она (курица) была всегда!(и петух).Вариант 2. : Б-г сотворил на 5-ый день. ( вот,только откуда б-гу стал известен образ курицы ?). Вариант 3. : Мутировал зверообразный ящер. Вариант 4. : Курицеобразной обезьяне заменили часть ДНК для яиц кошерным.
)) Жора,Вы-молодец,посмеялся).
Смех – смехом, а ответа нет ни у кого в нашей реальности. Я – практик. Поэтому , всегда скажу :” Покажи на практике.”
Жора,практически НИКТО Вам толково с доказательствами не объяснит этот вопрос. Никто. Будет куча всяких коучей,знатоков всего,экстрасенсов и прочей подобной публики у которых задача одна,-сорвать с Вас бабло.
Этот вопрос вечен,он будет всегда. Просто забейте,он без ответа.
Да знаю я.) Ну, хоть чуток, поприкалываться.
Что теория струн, что теория эфира лишь это суррогаты простого и понятного утверждения, что вакуум или пространство не есть пустота. Если к этому добавить что пространство часть системы в которую входят тела будь то атомы или кванты то не понадобятся струны и эфир. Всё и так станет на удобные для внятной модели места. Мы пространство, его размерность фиксируем по действию тел, между которыми они находятся, а кванты кроме минимально возможной порции энергии имеют в себе ещё точную координату излучателя, иначе бы ни одной звезды не увидели.
В микромире найти не можем самую маленькую частицу. В макромире краёв вселенной. Это как изучать “организм” (состоящий из атомов) находясь в масштабе атома. Или находясь в масштабе галактики (состоящей из звёзд и планет) изучать организм на одной из планет. Перспектив не вижу в решении этих вопросов, с сегодняшним подходом учёных.”Собака” где то в другом месте “зарыта”.
Теоретический расчёт на основе знаний о Вселенной в известных нам масштабах.
Какой вселенной? Которая в макромире или в микромире.
Например наблюдаемой нами из окна дома.
Инженеры и ученые, зная данные на Земле создали космический корабль, точно рассчитали полет на орбиту, Луну, Марс.
А это значит, что законы физики той же, для примера, одинаковы и для нас на Земле, и для КА в космосе, и даже на орбите Марса.