1990. Эрнст Клюге в Москве
11:03. 18 октября 2020 22 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[прошлые выпуски]1990. Эрнст Клюге в Ташкенте. Часть 1
1990. Эрнст Клюге в Ташкенте. Часть 2
1990. Эрнст Клюге в Ашхабаде и окрестностях
1990. Эрнст Клюге в Алма-Ате и окрестностях
1990. Эрнст Клюге в Иркутске
1990. Эрнст Клюге на Байкале
Для эстетов: да, это гуглоперевод с немецкого, слегка правленный. Звиняйте, хлопцы, бананьев нема.
Заход на посадку ведет нас через леса и извилистые реки с пассажирскими пароходами. Прилетаем в Шереметьево-2, вполне нормальный международный аэропорт. Багажные тележки доступны между багажной каруселью и таможней, но по цене 1 рубль каждая. Рублей, которых на данный момент у нас нет. Итак, мы сами несем наши сумки и чемоданы. Растаможка проходит быстро. Беглый взгляд в фотоаппарат, две камеры нужно добавить в таможенную декларацию. Гиды Интуриста ищут своих протеже, разговаривают с нами, но нас нет в их списках.
Пришлось заказать довольно дорогой «транзит» из аэропорта в отель. Интурист отправляет нас за информацией в московский офис нашего туроператора «Олимпия», затем отправляет обратно к интуристовской стойке. Там таксисту нехотя поручают отвезти нас в гостиницу «Россия». На раздолбанной Волге путешествие идет на адской скорости по всем трем полосам движения, сначала по зеленому участку, потом по ветхому пригороду, наконец, в центр Москвы. Гостиница «Россия» – огромное квадратное здание с внутренним двором и башней. Наш номер находится на 10 этаже восточного крыла. Оказавшись там, женщина на этаже меняет идентификатор отеля: 7-й этаж, северное крыло. Немного растерявшись, тащим багаж в обход южного крыла. Помещение: годное к употреблению, но немного потрепанное, изношенное.
Гостиница «Россия»
Поменяв деньги (200 немецких марок это примерно 600 рублей, хватит на 4 недели) идем искать обед. Поиск приводит нас к ресторану на 2-м этаже восточного крыла. Вход никто не охраняет, мы садимся и нас игнорируют все официантки. Ансамбль играет китч, есть танцы, несколько небольших компаний создают хорошее настроение. Мужчины выглядят довольно серыми в своих костюмах, чего нельзя сказать о женщинах, часто в сексуально ориентированной одежде или в платьях в стиле диско, которые довольно смелы на фоне пышных фигур. Сдаемся, идем в шикарный ресторан на 21 этаже. У входа нас заворачивают, но мы заходим в ресторан вместе с другими гостями и ждем. Результат стоит усилий. Наконец-то мы получаем стол с видом на Москву-реку, и вскоре после этого подаются блюда, которые точно не знаем, заказали ли мы: несколько тарелок с копченой рыбой, различные виды колбасы и жаркого, икра, маринованные груши. Белого и черного хлеба многовато для нас двоих, однозначно мы выбрали только вино, красное вино из молдавского совхоза. Пепсикола и минеральная вода, уже открытые, являются дополнительными обязательными напитками. На 21 этаже, в ресторане царит повышенная атмосфера дискотеки. Приносят счёт: 95 рублей, примерно половина советской месячной зарплаты
Вид из окна гостиницы
Понедельник, 21 мая 1990 г.
К сожалению, завтрак нужно начинать к 8.30. В буфете есть широкий выбор, в том числе отличное масло, прекрасный творог, блины и сливовый сок. Среди гостей много деловых путешественников, западных немцев, австрийцев и американцев, которых можно узнать по серой «униформе».
На улице холодно, от 10 до 12 градусов по Цельсию, несмотря на красивое белое облачко на фоне голубого неба. На западной стороне отеля встречаем некую демонстрацию. Примерно 150 человек, в основном пожилые женщины, выстроились в очередь с транспарантами и плакатами на подъездной дорожке. Они поддерживают кандидатуру Бориса Ельцина на пост Председателя Верховного Совета Российской Федерации и ратуют за независимость Литвы, их адресаты – делегаты съезда, проживающие в гостинице.
Протестующие
Красная площадь по-прежнему закрыта милицией, для посетителей она будет открыта с 5 до 10. Здесь не очень людно, так как мавзолей несчастного Владимира Ильича Ульянова, известного как ЛЕНИН, закрыт по понедельникам. Состояние фасадов и особенно дворов вокруг Кремля, заваленных щебнем и хламом, ужасающее. В домах старые грязные окна, которые уже раз десять красили. Повсюду крошится штукатурка.Так будет выглядеть провинция, когда она станет центром.
Красная площадь
Раскрашенные фасады собора Василия Блаженного с их экзотическими красочными сказочными башнями также оказываются слегка выветренными с близкого расстояния.
Собор Василия Блаженного
У Кремлевской стены вдоль Москвы-реки мы встречаем стаю ворон.
Когда мы пересекаем Москву по Каменному мосту, начинается мокрый снег. Вернувшись в гостиницу, мы проголодались, начались поиски ресторана. Швейцар ресторана в западном крыле предлагает дать ему пачку западных сигарет как необходимое условие для входа. У нас нет ни сигарет, ни мелочи на взятку. В этой ситуации голод побеждает принципы, и дерзкий получает десятирублевую купюру. Внутри метрдотель говорит, что все места уже зарезервированы. В основном пустой ресторан на это не похож. На этот раз преобладают принципы. После отдыха в номере, мы, наконец, попадаем в один из кафетериев на этаже.
Днем мы идем на Арбат, знаменитую пешеходную улицу Москвы. Здесь много всего происходит: пешеходы, уличные художники, выставки картин, продавцы деревянных кукол, детские фотографы.
Арбат
Обратный путь по проспекту Калинина и через Александровский сад у Кремлевской стены, мимо могилы Неизвестного солдата. Сюда обычно приходят молодожены и кладут букеты. Об этом свидетельствуют цветы, но свадебных пар в это время не видно. Но снова и снова посетители и прохожие останавливаются более или менее благоговейно возле могилы. Сюда матери привозят детей. На следующий день здесь и на памятных камнях советских городов, разрушенных во время Великой Отечественной войны, новые венки и живые цветы.
Калининский проспект
В Александровском саду
Вернувшись в отель, мы ищем наших олимпийских супервайзеров, которые работают там дополнительные смены во время выставки, и узнаем, что места в ресторане в принципе следует бронировать утром. Они хотят найти нам место на вечер и пытаются разместить нас с группой только что прибывших австрийских деловых людей. У этого проекта хорошие намерения, но он проваливается из-за яростных протестов персонала и, наконец, из-за мускулистого управляющего. Мы обедаем в кафетерии на этаже, на этот раз на 4-м этаже, просто и дешево.
Вторник, 22 мая 1990 г.
В зале для завтраков много людей: везде серые сервисы, ничего яркого – плохое начало. Двое олимпийских супервайзеров уже здесь, и Александра предлагает на вечер особенный ресторан «Кропоткинская» на одноименной улице. Мы согласны, небольшая неловкость от информации о том, что платежи ресторане производятся только с помощью кредиток, и что рядовых советских граждан туда не пускают. Мы согласны сами добираться до места.
Сегодня утром светит солнце, сейчас немного теплее, чем в предыдущие дни, но, к сожалению, ненадолго.
Экскурсионная касса находится в гостинице «Интурист», у входа на проспект Маркса. По дороге в Кремль мы встречаем таксиста, с которым я обменялся парой слов по прибытии в аэропорт. Он хочет нас отвезти в любом направлении. Мы еще не определились, чувствуем себя застигнутыми врасплох, но дружелюбное, открытое лицо не допускает полного отказа, поэтому мы договариваемся о встрече на следующее утро в 10 часов утра у южного входа в гостиницу. Наш друг отвезет нас на один из колхозных рынков или на три вокзала в районе Комсомольской площади.
Кремль лучше из того, что мы видели в Москве раньше. Здесь, на Соборной площади, толпятся иностранные и советские туристы. Все сфотографировано и снято. Партийные и правительственные здания, конечно, закрыты для туристов. Менее посещаем памятник Ленину у Кремлевской стены над Москвой-рекой. Небольшая группа русских американцев фотографировала друг друга на глазах у сидящего задумчивого, почти меланхоличного на вид Ленина. 9-10-летние школьники со своими учителями штурмуют темный полированный каменный фасад памятника и возлагают цветы. Русские американцы покровительственно раздают сладости.
Соборная площадь Кремля
Пора подумать и о себе. Планируем зайти в один из кооперативных ресторанов на Арбате, мы вчера заметили семь-восемь подобных заведений. Но пока рано, первые три еще не открыты. Наконец мы находим место в маленьком шикарном бистро с высокими по советским меркам ценами.
На Арбате и в некоторых подземных переходах цыгане попрошайничают вместе со своими детьми. Малыши очень агрессивны, например, цепляются за ногу туриста в надежде на деньги. Прохожие кажутся тронутыми и взволнованными.
На лестнице пешеходного перехода на проспекте Калинина женщина с прилавка продает пельмени с мясной начинкой, 2 штуки по 1 рублю. Мы хватаем их и жуем наши приобретения вместе с несколькими московскими чиновниками и сотрудниками ближайших учреждений, которые торопливо обедают.
В отеле «Интурист» мы присоединяемся к немецкоязычной экскурсии по городу (2 1/2 часа) с остановками на Красной площади, на берегу Москвы напротив Кремля, в Новодевичьем монастыре и на «Ленинских горах», крутом берегу Москвы-реки возле университета. Гид опытна и избегает банальностей. Кроме того, она сообщает нам о «падении репутации КПСС», создании буржуазных партий, таких как кадеты (конституционные монархисты), либералы и социал-демократы, прожиточном минимуме (70 рублей на человека в месяц), условиях обучения (вступительные экзамены, затем дешевое место в общежитии и 50 рублей стипендии в месяц), отсутствие приличных государственных ресторанов и высокие цены в кооперативных ресторанах.
Вернувшись в гостиницу, мы звоним в «Олимпию» убедиться, что заказ ужина в эксклюзивной «Кропоткинской» прошел успешно. Поскольку Александры еще нет, мы решаем посетить ресторан без эеё ведома. Идем и приходим немного поздно. Швейцар вытаскивает два рукописных списка бронирования: наши имена не указаны. Обидно, наверное какая-то ошибка, швейцар отворачивается от нас. Сегодня мы будем ужинать в кафетерии отеля, на этот раз на 8-м этаже.