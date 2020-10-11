1990. Эрнст Клюге в Ташкенте. Часть 1
11:00. 11 октября 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1990. Эрнст Клюге в Алма-Ате и окрестностях
1990. Эрнст Клюге в Иркутске
1990. Эрнст Клюге на Байкале
1990. Эрнст Клюге в Ашхабаде и окрестностях
Для эстетов: да, это гуглоперевод с немецкого, слегка правленный. Звиняйте, хлопцы, бананьев нема.
Среда, 30 мая: Ташкент в Узбекистане
Мы в Ташкенте в 10:30. Нас ждет водитель «Интуриста» и мы едем в гостиницу «Узбекистан» на проспекте Карла Маркса.
Днем мы исследуем окрестности отеля пешком. Широкие улицы с двойными или тройными рядами деревьев, тенистые парки, каналы с сильными течениями – одно из первых впечатлений. Очень жарко, в многочисленных фонтанах и каналах купаются мальчики, а не девочки.
На ужин в отеле у нас назначена встреча с одним из двух экспертов по сельхозтехнике из ГДР, который живет в комнате двумя этажами ниже и ведет дела в Ташкенте. Продолжаем разговор в нашей комнате и едим клубнику, купленную на базаре. Его, специалиста, имеющего возможности в объединенной Германии, мучает экзистенциальный страх.
Четверг, 31 мая: Ташкент
Экскурсия по Старому городу. Мы присоединяемся к туристической группе из Западной Германии, которую возглавляет куратор Интуриста, молодая женщина из Ташкента. Наши цели близки друг к другу: действующая мечеть, у которой нет минарета, средневековое Mедресе Баракхан на противоположной стороне улицы, сегодня официальная резиденция Великого муфтия Средней Азии и Казахстана, Исламский университет Имам-аль-Бухари, то есть единственный религиозный учебный центр для высших чинов суннитского духовенства в Советском Союзе и мавзолей Каффаля Шаши. Выйдя из автобуса, мы можем легко дойти пешком до всех достопримечательностей. Мы должны довольствоваться возможностью заглянуть в открытые ворота или, при необходимости, ненадолго постоять во внутреннем дворе. Большинство объяснений, данных руководством Интуриста, вращается вокруг ислама, его заметного возрождения и роли, которую он снова пытается отвести женщинам.
Некоторые члены западногерманской туристической группы, которые вечером отправятся домой, раздражают нас своим глупым самодовольством. Среди них пожилая пара, которая неоднократно угрожает избить детей, клянчущих жевательную резинку и дарят подарки другим, которые покорно подходят друг за другом. Дети, мальчики и девочки, часто с бритыми головами, иногда ведут себя довольно агрессивно. Ничего подобного в нашей поездке мы не заметили, но это не может оправдать отталкивающее поведение наших соотечественников.
Глинобитные дома старого города исчезнут, кроме небольшой части, которую планируется сохранить как жилой музей. Переселение жителей в многоквартирные дома создает значительные проблемы для администрации, поскольку семейные объединения настаивают на совместном проживании, например, на трех смежных этажах многоквартирного дома. Во время короткой экскурсии по улочкам старого города три молодые женщины приглашают туристическую группу посетить дома их семьи, один из традиционных глиняных домов, сгруппированных вокруг внутреннего двора, интерьер которого скрыт от посторонних глаз высокими стенами.
Рано утром метро, которое, как и в Москве, стоит всего 5 копеек, доставляет нас на старый базар, рынок фруктов, овощей, специй, одежды и обуви. Этот рынок является наиболее богатым с точки зрения выбора и количества, из всех, что мы видели здесь до и после. Когда речь идет о свежих фруктах, привлекают внимание различные виды абрикосов, персиков и вишни, а также малина, клубника и черника. Суета ни в коем случае не ограничивается пространством за воротами рынка, но заполняет две соседние улицы. Этническое разнообразие впечатляет: монгольский, иранский, турецкий и русский типы. Узбекские мужчины часто носят кожаную или тканевую шапочку, украшенную геометрическим узором, под названием тюбетейка; узбекских женщин часто можно увидеть в традиционных платьях до колен с ярким рисунком. Как и в Ахшабаде, многие люди европейского происхождения выглядят довольно несчастными в изнуряющей полуденной жаре, они явно потеют и работают не в полную силу.