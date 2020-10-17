Турция и конфликт в Восточном Средиземноморье
17:59. 17 октября 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О конфликте Турции с рядом европейских государств в Восточном Средиземноморье за передел морских границ и участков шельфовой добычи нефти и газа. Достаточно наглядно показаны претензии основных участников конфликта и пересечение территориальных претензий между Кипром и Критом.
На текущий момент этот конфилкт не устранен, а угрозы из Европы Эрдоган подчеркнуто игнорирует, как впрочем и угрозы США по поводу С-400 (по поводу последних пусков под Синопом, США снова грозят Турции последствиями).