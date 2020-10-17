О конфликте Турции с рядом европейских государств в Восточном Средиземноморье за передел морских границ и участков шельфовой добычи нефти и газа. Достаточно наглядно показаны претензии основных участников конфликта и пересечение территориальных претензий между Кипром и Критом.На текущий момент этот конфилкт не устранен, а угрозы из Европы Эрдоган подчеркнуто игнорирует, как впрочем и угрозы США по поводу С-400 (по поводу последних пусков под Синопом, США снова грозят Турции последствиями).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6252709.html