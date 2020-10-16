Знаменитый ополченец Бенес Айо(«Чёрный Ленин»), гражданин Евросоюза, микробиолог по специальности, который уже несколько лет отстаивал свободу ЛНР и ДНР в рядах Вооружённых сил Народных Республик Донбасса, выпустил своё новое обращение в связи с конфликтов в Карабахе.

После того, как мерзкий предатель, враг народа и агент евро-американского империализма Горбачев запустил в Советском Союзе процесс буржуазной реставрации (под видом перестройки) со всеми ее негативными социально-экономическими последствиями, в 1987-начале 1988 годов в Нагорном Карабахе усилилось недовольство армянского населения своим социально-экономическим положением.

Армяне НКАО обвиняли руководство Азербайджанской ССР в сохранении экономической отсталости региона и пренебрежении развитием культуры армянского меньшинства в Азербайджане, а также в создании искусственных преград для культурных связей между Нагорным Карабахом и Арменией.

В 1987 году армянские активисты, в основном националистической ориентации, создают «Комитет Карабах». Эта организация появилась из группы, которая возникла в 1985 году в Ереване вокруг сотрудника Института экономики Госплана Армянской ССР Игоря Мурадяна.

В том же году стартовала кампания по сбору подписей за присоединение НКАО к Армянской ССР.

В начале 1988 года 75 тыс. подписей были переданы в ЦК КПСС, что вызвало крайне негативную реакцию властей Азербайджанской ССР. Начались межнациональные столкновения между армянами и азербайджанцами, как на территории Нагорного Карабаха, так и в Союзных Республиках.

20 февраля 1988 года Совет народных депутатов НКАО принял следующее решение: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом СССР о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР».

Советское руководство расценило эту просьбу как проявление национализма, отвергнув соответствующее предложение. Ведь переход НКАО из одной республики в другую мог разжечь множество других этнических конфликтов.

Тем временем межнациональная обстановка в регионе продолжала накаляться: в Азербайджане появились первые беженцы из Армении. 22 февраля 1988 года около карабахского поселка Аскеран произошли столкновения между азербайджанцами из Агдама, одного из крупнейших городов равнинной части Карабаха, милицией и местными жителями, вооруженными охотничьими ружьями.

Столкновения между представителями двух общин очень скоро вылились в исход азербайджанского населения из Армянской ССР и Карабаха, за которыми последовали жуткие армянские погромы в азербайджанском городе Сумгаите в феврале 1988 года.

В июне 1988 года Верховный Совет Армении дал согласие на вхождении НКАО в состав республики, а Азербайджан, разумеется, объявил это решение незаконным. А 12 июля 1988 года облсовет Нагорного Карабаха заявил о выходе из состава Азербайджана.

Кризисная ситуация вынудила советское правительство объявить в НКАО чрезвычайное положение. Для поддержания порядка туда были переброшены войска, и 21 сентября были введены «особое положение» и комендантский час.

Отмечу, что многие армянские националисты в тот период вели себя весьма нагло, носясь с идеей возвращения им Нагорного Карабаха, как курица с яйцом. Митинги, в которых участвовали по двести-триста тысяч человек, проходили в Ереване почти ежедневно.

Не прекращались голодовки студентов, забастовки, всевозможные акции гражданского неповиновения, суматошное скакание с плакатами и т. д. Кроме того, национально-демократическое движение Армении имело заметную антикоммунистическую окраску.

Напомню, что в этот период в СССР была масса социально-экономических проблем, вызванных мерзкими экспериментами вражеской шайки Горбачева-Яковлева, к тому же в 1988 году в Армении произошло сильнейшее землетрясение, и все 14 республик помогали армянам справиться с последствиями той ужасной катастрофы. Однако все это не умеряло пыл «карабахских активистов»…

Следует также отметить, что активную поддержку армянским националистам оказывала Франция.

Еще в ноябре 1987 года во время встречи с армянской общиной Парижа в поддержку переподчинения Карабаха Армении высказался советник Михаила Горбачёва Абел Аганбегян, председатель Экономического бюро Совета Министров СССР.

Общественно-политическая ситуация в Азербайджане отличалась от Армении. К 1988 году Азербайджан всё ещё оставался одной из самых консервативных и просоветских республик СССР.

Азербайджанцы до 1988 года были в абсолютной своей массе верны СССР, социалистическому строю, России.

В январе 1989 года по решению президиума ВС СССР в НКАО было введено прямое управление со стороны союзного руководства. Были приостановлены полномочия областных партийных и государственных органов, ограничены конституционные права граждан.

Комитет был призван предотвратить дальнейшее обострение обстановки и способствовать её стабилизации. В Армении и Нагорном Карабахе было введено чрезвычайное положение.

С конца апреля-начала мая 1989 года начался новый виток обострения обстановки в регионе, вызванный непрерывными и всё нарастающими акциями «карабахского движения».

Лидеры этого движения и их единомышленники перешли к тактике откровенного провоцирования столкновений армянского населения НКАО с внутренними войсками и азербайджанцами. В Степанакерте и Мардакерте возобновились уличные столкновения.

1 декабря 1989 года советы Армянской ССР и НКАО приняли постановление о «воссоединении» республики и области. Однако в январе 1990 года президиум Верховного Совета СССР признал его неконституционным.

А в начале 1990 года на армяно-азербайджанской границе уже начались бои с применением артиллерии. В апреле-мае 1991 года внутренние войска МВД СССР и части Советской армии провели в регионе операцию «Кольцо» с целью разоружения «армянских незаконных вооруженных формирований».

В январе 1990 года армянские погромы произошли в Баку. Азербайджанские радикалы, спровоцированные националистами, врывались в дома, избивали, насиловали и убивали людей, не имевших возможности оказать им сопротивление.

Итогом бакинской трагедии явился массовый исход армянского населения из Азербайджана (впоследствии бакинские армяне расселились в Армении, России, Нагорном Карабахе и Туркмении).

Напомню, что в то печальное время в нашей Советской Родине бурлили реакционные буржуазные и националистические страсти, различная «псевдодемократическая» мразь в Москве и «псевдонародные» фронты в союзных республиках играли на раскол нашего общества, буржуазную контрреволюционную трансформацию и развал СССР, тесно сотрудничая при этом с Западом.

17 марта 1991 года был проведён всесоюзный референдум о сохранении СССР. Руководство Азербайджанской ССР поддержало его, в то время как власти Армении воспрепятствовали проведению референдума на своей территории. По итогам референдума в Азербайджане за сохранение СССР проголосовало 93,3% голосовавших.

В 1991 году в Карабахе и в соседних районах продолжалась партизанская война.

2 сентября была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика (НКР). В ответ на это 26 ноября Верховный Совет Азербайджана аннулировал автономный статус Нагорного Карабаха и переименовывал Степанакерт в Ханкенди.

Поскольку Комитет конституционного надзора СССР объявил данное решение неконституционным, формально НКАО существовала до распада СССР 26 декабря 1991 года.

10 декабря 1991 года в самопровозглашённой НКР прошёл референдум о независимости, который бойкотировало местное азербайджанское меньшинство. Референдум не был признан международными организациями. Тогда же прошли выборы в Верховный Совет НКР.

После этого масштабная война стала неизбежной. Сформированная армия НКР взяла под контроль территорию Карабаха, кроме нескольких азербайджанских анклавов.

В феврале 1992 года произошла самая страшная бойня этой войны — взятие азербайджанского города Ходжалы отрядами НКР. Армянские подразделения провели штурм после многомесячной осады. Жертвами атаки стали сотни мирных жителей, которых, по рассказам выживших очевидцев, расстреливали артиллерией и снайперским огнем при попытке бежать через снежное поле.

В ответ азербайджанская армия предприняла попытку взять Степанакерт, однако наступление провалилось. Война перекинулась на прилегающие территории Азербайджана: 18 мая отряды НКР взяли и сожгли город Лачин. Таким образом, был пробит сухопутный коридор из Армении в Нагорный Карабах.

В 1993 году вооруженные формирования НКР заняли и другие города, находившиеся вне территории Нагорного Карабаха, — Кельбаджар и Агдам (в настоящий момент НКР контролирует 7 населенных пунктов Азербайджана, не являющихся Нагорным Карабахом — так называемый «пояс безопасности»). Война уже в значительной степени велась на территории Азербайджана.

Лишь 5 мая 1994-го удалось добиться подписания перемирия — Бишкекского протокола.

Итоги войны оказались катастрофическими: десятки тысяч погибших, более миллиона азербайджанцев из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов стали беженцами, около полумиллиона армян покинули Азербайджан и небольшую часть бывшей НКАО, которая контролируется Баку. Были разрушены тысячи домов, некоторые села и города исчезли с лица земли.

Отмечу, что международное сообщество постоянно пыталось посадить стороны за стол переговоров.

Так, 24 марта 1992 года на встрече в Хельсинки председатель Совета СБСЕ потребовал как можно скорее созвать конференцию по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе с участием Азербайджана и Армении.

И вскоре, по инициативе Москвы, была учреждена Минская группа ОБСЕ, в которую вошли представители 11 стран (Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения, Азербайджан, Россия, США и Франция). Сопредседателями группы стали Россия, США и Франция.

Минская группа занялась выработкой условий мирного урегулирования конфликта.

Но дела у Минской группы шли плохо, так как не удавалось определить статус представителей самопровозглашенной НКАО (Азербайджан вообще не считает НКАО стороной конфликта).

С апреля по ноябрь 1993 года Советом безопасности ООН были приняты четыре резолюции по нагорно-карабахскому конфликту с требованием о прекращении огня в регионе.

Эти резолюции не выполняются. Эти резолюции требуют: немедленного вывода всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана; полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана; призывают заинтересованные стороны сделать эффективным и постоянным прекращение огня; осуждают оккупацию Зангеланского района и города Горадиза Азербайджанской Республики.

А 5 мая 1994 года по инициативе Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, при посредничестве России и Киргизии, представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали соглашение, известное как Бишкекский протокол, призывающее к прекращению огня в зоне конфликта.

9 мая российской стороной было подготовлено соглашение о бессрочном прекращении огня, которое в тот же день подписал министр обороны Азербайджана Мамедрафи Мамедов, 10 мая — министр обороны Армении Серж Саргсян, 11 мая — командующий армией Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Документ вступил в силу 12 мая 1994 года. Перемирие шатко-валко соблюдалось без вмешательства миротворцев и участия третьих стран.

С тех пор конфликт стал замороженным, вспыхивая редкими стрелковыми инцидентами, а иногда и разрываясь артиллерийскими снарядами время от времени вновь.

При этом стороны конфликта никак не могут прийти к какому-либо соглашению. Азербайджан настаивает на восстановлении своей территориальной целостности, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах. Только после этого Баку намерен начать переговоры об определении статуса НКР, и азербайджанские власти готовы предоставить региону автономию в составе республики.

Прямые переговоры с Нагорным Карабахом официальный Баку вести отказывается.

Для Армении первоочередным вопросом является самоопределение Нагорного Карабаха (возвращение в состав Азербайджана исключается) и дальнейшее признание его статуса международным сообществом.

В 2007 году Минская группа предложила «Мадридские принципы» для урегулирования конфликта. Они предполагали следующие шаги: Азербайджан получает под контроль пять из семи районов вокруг Нагорного Карабаха («пояс безопасности»), далее в Арцах входят миротворцы, возвращаются беженцы, территория получает промежуточный статус и, наконец, там проводится референдум.

На словах и Ереван, и Баку поддержали документ, однако до реальных действий дело не дошло.

Для Баку неприемлема идея отказа от любого кусочка территории НКАО. Еревану же не хочется отказываться от «пояса безопасности». Кроме того, нагорно-карабахские земли исторически были заселены именно армянами. Кроме того, азербайджанская сторона скорее всего начнет выживать оттуда местное население и армянскую культуру, как только получит доступ к землям Арцаха.

14 марта 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики» при 39 голосах за, 7 против и 100 воздержавшихся.

Однако страны-сопредседатели Минской группы (США, Россия, Франция) высказались против принятия этой резолюции, поскольку она, по их мнению, носит односторонний характер.

При этом они указали, что, несмотря на своё голосование по этому документу, они поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

В ноябре 2008 года при посредничестве президента РФ Дмитрия Медведева состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана.

По её итогам была подписана так называемая Майендорфская декларация, в которой стороны заявили, что будут «способствовать оздоровлению ситуации на Южном Кавказе и обеспечению установления в регионе обстановки стабильности и безопасности путём политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов и норм международного права…»

Однако вскоре после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически денонсировал эти договорённости, заявив, что «в декларации никто не сможет найти обязательство Азербайджана о воздержании от военного пути разрешения конфликта и поэтому, надеясь на политическое урегулирование, мы в то же время всегда должны быть готовы к любым мерам, и здесь военный путь не является и никогда не был исключением».

Вообще, в настоящий момент Нагорно-Карабахская республика не получила признания со стороны государств-членов ООН (включая Армению) и не является ее членом. Однако она признана Абхазией, Южной Осетией и ПМР. Кроме того, НКР де-факто имеет теснейшие экономические и стратегические отношения с Арменией.

Итак, как мы видим, армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха, который был практически забыт в советское время, разразился с новой силой в период буржуазной трансформации в СССР, начавшейся во второй половине 80-х годов.

С одной стороны, это было связано с недовольством населения ухудшившимся из-за перестройки социально-экономическим положением трудящихся, которое выплеснулось в форме межнациональной розни.

С другой, нарождавшаяся буржуазия, в том числе при поддержке из-за рубежа, где всегда имелись свои империалистические интересы на нашем Кавказе (Франция, Турция), стала раздувать там этнические страсти и былые территориальные споры как инструмент для отвлечения пролетариата от классовой борьбы и для развала СССР.

Бенес Айо, для «Русской Весны»