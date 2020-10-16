Готовность номер один…
Притча: один человек очень любил апельсины. Но так получилось, что в его стране они были запрещены. Запрещены грубо, необоснованно, поспешно, зачем – неизвестно, и т.п. Человека это очень обижало. Ведь он действительно любил цитрусовые нотки на десерт.
Но из прихоти тирана, ненавидевшего апельсины – был их лишён. И хотя в остальном он нормально жил – проблема с десертом его терзала и мучила.
«Дело даже не в апельсинах!» – обобщал человек свои мысли в идеологию – «Дело в принципе! Кто и почему смеет мне запрещать апельсины, если я их люблю?!
Это несвобода, это произвол властей, это дикость, наконец!». Через свою любовь к апельсинам человек пришёл к ненависти. Он возненавидел политический режим, враждебный апельсиновым десертикам…
А на почве ненависти у него стали появляться союзники. Человек их искал, и они искали его. Большинству из них на апельсины, правду сказать, было наплевать и растереть, у них были свои претензии к режиму. Но «враг моего врага…» – хоть и нелепый, однако частый принцип солидарности.
И вот одни союзники сказали любителю цитрусовых: «мы поддерживаем твою борьбу за апельсины, но ты в ответ должен поддержать нашу программу. Мы хотим осквернить храмы твоих предков однополыми браками».
Человек так сильно любил апельсины, что согласился.
Другие сказали, что хотели бы вырезать неугодное им национальное меньшниство.
Человек так сильно любил апельсины, что согласился.
Третьи сказали, что хотят получить право расчленять и пожирать человеческих младенцев.
Человек так сильно любил апельсины…
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Вы уже поняли, о чём эта притча. Она о ЦЕНЕ ВОПРОСА .
Глядя на современные кошмары «постсоветских суверенитетов», я всё время задаю себе один и тот же вопрос: а есть ли дно у либеральной деградации личности?!
Когда видишь руины прежде цветущих городов и потоки детских гробиков – невольно задашь вопрос, о котором и камни вопиют:
- ОНО ТОГО СТОИЛО?! – Tu l’as voulu, Georges Dandin?! (Ты этого хотел, Жорж Данден?!) – говорят в таком случае с легкой руки Мольера о людях, попавших впросак вослед своим желаниям.
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Я не хочу показаться охранителем, и я понимаю, что за каждым массовым протестом стоят реальные неудобства, реальные несправедливости и обидные для людей обстоятельства.
И всё же ЦЕНА ВОПРОСА: до какой степени простирается ваша любовь к запрещённым апельсинам? Докуда вы готовы пойти – чтобы вернуть их в рацион и в обиход?
С какими силами и монстрами готовы вы вступать в союз – ради любви к апельсинам?
Осталось ли в вас какое-то моральное ограничение – когда вы скажете сами себе:
- Конечно, я обижен, и несправедливо обижен, и я не прощаю властям эту обиду – но ВОТ С ЭТИМИ её врагами я в одном строю не пойду!
Есть ли в мире такие отморозки, про которых вы скажете:
-Лучше пусть апельсины остануться запрещёнными, чем вот эти придут к власти!
Или же нет?
Или либеральная похоть настолько разъела существо человека изнутри, что обуреваемый своей навязчивой идеей – он уже не имеет никаких ограничителей в борьбе за неё?
Публицист Д. Ольшанский очень кратко и ёмко описать суть «нового мирового порядка»:
«… где матриархат, тридцать восемь гендеров, собачий язык триггеров и чекания привилегий, сомалийские и суданские традиции, сбрасывание с корабля современности шекспиров и черчиллей, психотерапия, безличный холод корпоративной цензуры, обожествление дикарей и кочевников, изживание государства, нации, религии и семьи — кроме некоторых особо полезных, раздувание мегаполисов и уничтожение провинции, ханжеский морализм и стукаческая бдительность, — где все это соединяется в каком-то новом и тошнотворном узоре»[1].
И что человек?
Он готов всё это принять – лишь бы какой-то конкретной «засидевшейся» власти свою фигу продемонстрировать?! Покажу, дескать, фигу тирану, натрескаюсь апельсинов на руинах собственного города, а там хоть трава не расти, хоть Солнце не свети!
Это действительно ваша позиция – товарищи оппозиционеры?!
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Каждый человек в наши дни обязан спросить сам себя:
- Насколько далеко ты готов зайти, нянча и баюкая свою обиду? Кому и на что ты дашь «карт-бланш» в обмен на удовлетворение твоего каприза?
Это вопрос ценностей, приоритетов, вопрос, по сути, о наличии или отсутствии человеческого существа в человекообразном теле.
Это и есть ответ на вопрос – есть ли какое-то дно у либеральной деградации личности – или «хочу, вынь да положь» любой ценой, хоть гибелью всей культуры и всего человечества?!
Да, апельсины вкусны.Да, их запрет – нелепость и беззаконие.Да, в требовании «верните апельсины на стол» я с вами согласен.Но это требование следует пробивать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!?Ничего важнее апельсинов, с вашей точки зрения, не существует?
Экономическая и гуманитарная катастрофы, война, смерть соседей, смерть собственных родных и близких – всё это ерунда рядом со «священной местью» тому, кто не давал вам апельсины или лавровый лист кушать?!
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Ещё раз повторю: не надо путать теоретическую справедливость – и вопрос ЦЕНЫ.
Есть очень много «лекарств», которые гораздо хуже и страшнее болезней.
- Сколько ты готов заплатить за свой каприз? – спрашивает сам себя всякий умный человек – И чем будешь расплачиваться? Неужели никакой планки ограничения у тебя нет – «за ценой не постоим»?
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Кроме запредельного цинизма, равнодушного ко всякой судьбе и делу, кроме собственной, личной выгоды и «захватного права» – есть ещё инфантилизм – непонимание, какие силы и каких монстров вызывает из глубин Преисподней твой каприз, твоя похоть или твои наивные мечтания.
Либеральная деградация личности производит не только запредельных циников-каннибалов (верхушку майдана), но и в громадных количествах – инфантильных недорослей с сумрачным и разорванным сознанием. Инвалидов ума. Тех, кто «ничего плохого не хочет» – но делает.
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Когда деньги перестали быть средством товарообмена и превратились в орудие доминирования (оторвались от материально-товарного обеспечения дензнаков, стали опираться на мощь авианосцев, террора и шантажа) – то в мире появились незнакомые прежней, традиционной политэкономии типы людей.
- Эмиссократы – те, кто осуществляет бесконтрольную эмиссию денег и раздаёт их своим фаворитам, проливая в нужных им местах «золотые дожди» (ведь самим эмиссократам деньги ровным счётом ничего не стоят).
- Эмиссофаги – выступающие как «профессиональные иждивенцы» долларовых дождей. Эмиссофаги собирают не урожай и не продукт на заводе. Они собирают деньги, падающие на них сверху. В силу этого эмиссофаги не знают, как устроен реальный мир. Им этого и не нужно – они всё покупают в готовом виде. Им этого и не хочется – потому что страшно знать правду, и страшно потерять спонсоров.
- Дегенераты – продукт совместной разлагающе-оболванивающей деятельности эмиссократов и эмиссофагов на Земле. Дегенераты суицидальны, их мыслительная деятельность устроена так, чтобы не помогать, а мешать им выживать.
Эти новые типажи в мире, неизвестные классической политологии, сделали бессмысленными старые институты и формы политики. Они обессмыслили классы, партии, выборно-представительные органы, вообще всё РАЦИОНАЛЬНОЕ в политической жизни.
Когда выборы проводят и голоса подсчитывают эмиссократы, избираются эмиссофаги, а голосуют и митингуют на массовке дегенераты – всё действо приобретает немыслимый ранее ярко-иррациональный оттенок.
Где марксов «человек экономический» – то есть руководствующийся собственным интересом?
Его интерес вырастал из производственных процессов, строился относительно производства (не произведут – нечего будет и распределять) и опирался на рациональность личности, её способность к анализу событий и памяти о полученных уроках.
Но если кучка банкиров (62 на всю планету!) бесконтрольно печатает миллиарды долларов и сыпет их на голову своим извивающимся под ногами фаворитам – то где и какой тут производственный процесс? Какое отношение это имеет к производительным силам?! И что рационального в этом распределении, напоминающем метание золота в толпу нищих – того золота милостыни, которое никто не зарабатывал, и которое просто забавляет сварой вокруг себя «сеятеля»?
Да ведь и прежней, рациональной личности – тоже уже по большей части нет. Глубокая люмпенизация, деклассирование и дисквалификация городских масс, превращающихся в «граждан-паразитов» позднего Рима, «клиентов»-прихлебателей при «патроне» – разрушила рационализм.
Для меня очевидно, что если уж человек способен принять тако й маразм, как «украинство» – то он способен принять любой бред. Или сделать вид, что принимает – ради подачки.
Кризис рациональности, мощнейший реванш низших зоологических инстинктов в человеке, превращение широких городских масс в «профессиональных потребителей», а иждивенчества – в наиболее массовую профессию современного города, превращение денег из средств обмена произведённым в средство доминирования над побеждёнными – уничтожили старый мир политических институтов всякой из форм народного представительства.
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Либерализация породила психосферу, психофон «майданного свободолюбия», в которых вся цивилизация рассматривается лишь наподобие туши, от которой падальщики выгрызают лакомые им куски.
Смело и бездумно разрушая инфраструктуру производств, все системы продуктопроводов, доводящих необходимые блага до человека, падальщики майданного дела исходят из «догмата о неубывании цивилизации».
Мол, как себя не веди, что ни вытворяй – а цивилизация никуда не денется.
На самом деле цивилизация – лишь тонкая и очень уязвимая плёнка над бездной первобытности.
Пробить её легко – а вот последствия падения очень тяжелы, и порой необратимы.
Человек, который хочет жить в цивилизации – не может вести себя любым приятным для него образом, а это есть отрицание либеральной свободы и тоталитаризм правил культурного выживания.
Нельзя регулярно громить города – и думать, что жизнь от этого «только лучше станет». Понятно, что у такой «апологетики наскоков» – нет перспективы, нет будущего.
А у какой есть?
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Разбираем.
Цивилизация – это организм, в котором нужно поддерживать жизнь, а не смерть и расчленение.
Говорим ли мы об образовании или водопроводе, об энергетике или механизации, о чём угодно – всюду заложен принцип обязательной непрерывности.
По сути, инфраструктура цивилизации ставит нам ультиматум:
- Или делаете это, вот это и вот это, или меня не будет!
Причём ультмативный тон не только в отношении действий, но и в отношении сроков.
Городские паразиты, способные и готовые месяцами и годами митинговать, загораживая проезды в своём городе – не понимают то, что обязан понимать разумный человек:
Системы жизнеобеспечения человека:
- Не возникают мгновенно-Возводятся долго-Должны работать непрерывно.
Зачастую прерывание их работы – есть их конец, после которого их придётся возводить по новой, целиком, с ноля или даже с отрицательной величины (сперва расчищая руины).
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
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[1] Источник: https://rusvesna.su/news/1602645816
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