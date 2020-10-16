Глядя на современные кошмары «постсоветских суверенитетов», я всё время задаю себе один и тот же вопрос: а есть ли дно у либеральной деградации личности?!

Другие сказали, что хотели бы вырезать неугодное им национальное меньшниство.

И вот одни союзники сказали любителю цитрусовых: «мы поддерживаем твою борьбу за апельсины, но ты в ответ должен поддержать нашу программу. Мы хотим осквернить храмы твоих предков однополыми браками».

А на почве ненависти у него стали появляться союзники. Человек их искал, и они искали его. Большинству из них на апельсины, правду сказать, было наплевать и растереть, у них были свои претензии к режиму. Но «враг моего врага…» – хоть и нелепый, однако частый принцип солидарности.

Притча: один человек очень любил апельсины . Но так получилось, что в его стране они были запрещены. Запрещены грубо, необоснованно, поспешно, зачем – неизвестно, и т.п. Человека это очень обижало. Ведь он действительно любил цитрусовые нотки на десерт. Но из прихоти тирана, ненавидевшего апельсины – был их лишён. И хотя в остальном он нормально жил – проблема с десертом его терзала и мучила. «Дело даже не в апельсинах!» – обобщал человек свои мысли в идеологию – «Дело в принципе! Кто и почему смеет мне запрещать апельсины, если я их люблю?! Это несвобода, это произвол властей, это дикость, наконец!». Через свою любовь к апельсинам человек пришёл к ненависти. Он возненавидел политический режим, враждебный апельсиновым десертикам…



Когда видишь руины прежде цветущих городов и потоки детских гробиков – невольно задашь вопрос, о котором и камни вопиют:

- ОНО ТОГО СТОИЛО?! – Tu l’as voulu, Georges Dandin?! (Ты этого хотел, Жорж Данден?!) – говорят в таком случае с легкой руки Мольера о людях, попавших впросак вослед своим желаниям.

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Я не хочу показаться охранителем, и я понимаю, что за каждым массовым протестом стоят реальные неудобства, реальные несправедливости и обидные для людей обстоятельства.

И всё же ЦЕНА ВОПРОСА: до какой степени простирается ваша любовь к запрещённым апельсинам? Докуда вы готовы пойти – чтобы вернуть их в рацион и в обиход?

С какими силами и монстрами готовы вы вступать в союз – ради любви к апельсинам?

Осталось ли в вас какое-то моральное ограничение – когда вы скажете сами себе:

- Конечно, я обижен, и несправедливо обижен, и я не прощаю властям эту обиду – но ВОТ С ЭТИМИ её врагами я в одном строю не пойду!

Есть ли в мире такие отморозки, про которых вы скажете:

-Лучше пусть апельсины остануться запрещёнными, чем вот эти придут к власти!

Или же нет?

Или либеральная похоть настолько разъела существо человека изнутри, что обуреваемый своей навязчивой идеей – он уже не имеет никаких ограничителей в борьбе за неё?

Публицист Д. Ольшанский очень кратко и ёмко описать суть «нового мирового порядка»:

«… где матриархат, тридцать восемь гендеров, собачий язык триггеров и чекания привилегий, сомалийские и суданские традиции, сбрасывание с корабля современности шекспиров и черчиллей, психотерапия, безличный холод корпоративной цензуры, обожествление дикарей и кочевников, изживание государства, нации, религии и семьи — кроме некоторых особо полезных, раздувание мегаполисов и уничтожение провинции, ханжеский морализм и стукаческая бдительность, — где все это соединяется в каком-то новом и тошнотворном узоре»[1].

И что человек?

Он готов всё это принять – лишь бы какой-то конкретной «засидевшейся» власти свою фигу продемонстрировать?! Покажу, дескать, фигу тирану, натрескаюсь апельсинов на руинах собственного города, а там хоть трава не расти, хоть Солнце не свети!

Это действительно ваша позиция – товарищи оппозиционеры?!

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Каждый человек в наши дни обязан спросить сам себя:

- Насколько далеко ты готов зайти, нянча и баюкая свою обиду? Кому и на что ты дашь «карт-бланш» в обмен на удовлетворение твоего каприза?

Это вопрос ценностей, приоритетов, вопрос, по сути, о наличии или отсутствии человеческого существа в человекообразном теле.

Это и есть ответ на вопрос – есть ли какое-то дно у либеральной деградации личности – или «хочу, вынь да положь» любой ценой, хоть гибелью всей культуры и всего человечества?!

Да, апельсины вкусны.Да, их запрет – нелепость и беззаконие.Да, в требовании «верните апельсины на стол» я с вами согласен.Но это требование следует пробивать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!?Ничего важнее апельсинов, с вашей точки зрения, не существует?

Экономическая и гуманитарная катастрофы, война, смерть соседей, смерть собственных родных и близких – всё это ерунда рядом со «священной местью» тому, кто не давал вам апельсины или лавровый лист кушать?!

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Ещё раз повторю: не надо путать теоретическую справедливость – и вопрос ЦЕНЫ.

Есть очень много «лекарств», которые гораздо хуже и страшнее болезней.

- Сколько ты готов заплатить за свой каприз? – спрашивает сам себя всякий умный человек – И чем будешь расплачиваться? Неужели никакой планки ограничения у тебя нет – «за ценой не постоим»?

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Кроме запредельного цинизма, равнодушного ко всякой судьбе и делу, кроме собственной, личной выгоды и «захватного права» – есть ещё инфантилизм – непонимание, какие силы и каких монстров вызывает из глубин Преисподней твой каприз, твоя похоть или твои наивные мечтания.

Либеральная деградация личности производит не только запредельных циников-каннибалов (верхушку майдана), но и в громадных количествах – инфантильных недорослей с сумрачным и разорванным сознанием. Инвалидов ума. Тех, кто «ничего плохого не хочет» – но делает.

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Когда деньги перестали быть средством товарообмена и превратились в орудие доминирования (оторвались от материально-товарного обеспечения дензнаков, стали опираться на мощь авианосцев, террора и шантажа) – то в мире появились незнакомые прежней, традиционной политэкономии типы людей.



Эмиссократы – те, кто осуществляет бесконтрольную эмиссию денег и раздаёт их своим фаворитам, проливая в нужных им местах «золотые дожди» (ведь самим эмиссократам деньги ровным счётом ничего не стоят).



Эмиссофаги – выступающие как «профессиональные иждивенцы» долларовых дождей. Эмиссофаги собирают не урожай и не продукт на заводе. Они собирают деньги, падающие на них сверху. В силу этого эмиссофаги не знают, как устроен реальный мир. Им этого и не нужно – они всё покупают в готовом виде. Им этого и не хочется – потому что страшно знать правду, и страшно потерять спонсоров.



Дегенераты – продукт совместной разлагающе-оболванивающей деятельности эмиссократов и эмиссофагов на Земле. Дегенераты суицидальны, их мыслительная деятельность устроена так, чтобы не помогать, а мешать им выживать.



Эти новые типажи в мире, неизвестные классической политологии, сделали бессмысленными старые институты и формы политики. Они обессмыслили классы, партии, выборно-представительные органы, вообще всё РАЦИОНАЛЬНОЕ в политической жизни.

Когда выборы проводят и голоса подсчитывают эмиссократы, избираются эмиссофаги, а голосуют и митингуют на массовке дегенераты – всё действо приобретает немыслимый ранее ярко-иррациональный оттенок.

Где марксов «человек экономический» – то есть руководствующийся собственным интересом?

Его интерес вырастал из производственных процессов, строился относительно производства (не произведут – нечего будет и распределять) и опирался на рациональность личности, её способность к анализу событий и памяти о полученных уроках.

Но если кучка банкиров (62 на всю планету!) бесконтрольно печатает миллиарды долларов и сыпет их на голову своим извивающимся под ногами фаворитам – то где и какой тут производственный процесс? Какое отношение это имеет к производительным силам?! И что рационального в этом распределении, напоминающем метание золота в толпу нищих – того золота милостыни, которое никто не зарабатывал, и которое просто забавляет сварой вокруг себя «сеятеля»?

Да ведь и прежней, рациональной личности – тоже уже по большей части нет. Глубокая люмпенизация, деклассирование и дисквалификация городских масс, превращающихся в «граждан-паразитов» позднего Рима, «клиентов»-прихлебателей при «патроне» – разрушила рационализм.

Для меня очевидно, что если уж человек способен принять тако й маразм, как «украинство» – то он способен принять любой бред. Или сделать вид, что принимает – ради подачки.

Кризис рациональности, мощнейший реванш низших зоологических инстинктов в человеке, превращение широких городских масс в «профессиональных потребителей», а иждивенчества – в наиболее массовую профессию современного города, превращение денег из средств обмена произведённым в средство доминирования над побеждёнными – уничтожили старый мир политических институтов всякой из форм народного представительства.

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Либерализация породила психосферу, психофон «майданного свободолюбия», в которых вся цивилизация рассматривается лишь наподобие туши, от которой падальщики выгрызают лакомые им куски.

Смело и бездумно разрушая инфраструктуру производств, все системы продуктопроводов, доводящих необходимые блага до человека, падальщики майданного дела исходят из «догмата о неубывании цивилизации».

Мол, как себя не веди, что ни вытворяй – а цивилизация никуда не денется.

На самом деле цивилизация – лишь тонкая и очень уязвимая плёнка над бездной первобытности.

Пробить её легко – а вот последствия падения очень тяжелы, и порой необратимы.

Человек, который хочет жить в цивилизации – не может вести себя любым приятным для него образом, а это есть отрицание либеральной свободы и тоталитаризм правил культурного выживания.

Нельзя регулярно громить города – и думать, что жизнь от этого «только лучше станет». Понятно, что у такой «апологетики наскоков» – нет перспективы, нет будущего.

А у какой есть?

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Разбираем.

Цивилизация – это организм, в котором нужно поддерживать жизнь, а не смерть и расчленение.

Говорим ли мы об образовании или водопроводе, об энергетике или механизации, о чём угодно – всюду заложен принцип обязательной непрерывности.

По сути, инфраструктура цивилизации ставит нам ультиматум:

- Или делаете это, вот это и вот это, или меня не будет!

Причём ультмативный тон не только в отношении действий, но и в отношении сроков.

Городские паразиты, способные и готовые месяцами и годами митинговать, загораживая проезды в своём городе – не понимают то, что обязан понимать разумный человек:

Системы жизнеобеспечения человека:

- Не возникают мгновенно-Возводятся долго-Должны работать непрерывно.

Зачастую прерывание их работы – есть их конец, после которого их придётся возводить по новой, целиком, с ноля или даже с отрицательной величины (сперва расчищая руины).

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

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[1] Источник: https://rusvesna.su/news/1602645816

Н. Выхин



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