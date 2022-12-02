“Готовность к переговорам”.
"Готовность к переговорам"
«Путин должен уйти из Украины, это номер один. Пока он не собирается этого делать» — Байден сделал ряд заявлений по итогам встречи с Макроном
Президенты США и Франции провели переговоры в Белом доме. После встречи с Макроном глава Соединенных Штатов сделал ряд заявлений, в том числе и по вопросам контактов с Россией:
— Байден, комментируя вопрос о мирных переговорах, указал, что Путин должен уйти из Украины, это номер один;
— Возможные контакты с Путиным состоятся лишь при консультациях с НАТО, не на самостоятельной основе;
— Байден сказал, что не планирует контакты с Путиным в ближайшем будущем;
— Байден заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации на Украине, если президент РФ примет такое решение;
— США сделают все, чтобы призвать к ответу тех, кто отвечает за нарушение прав человека в Иране, поддерживает военные действия России.
Кроме того, главы двух стран подготовили совместные заявления относительно помощи Украине — Франция и США намерены активизировать поставки систем ПВО и и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы киевского режима.
Заявления Байдена о "Готовности вести переговоры с Путиным" по факту являются обычными призывами "капитулировать, а не то…". Никаких принципиальных изменений с весны тут нет. Мол, откажитесь от 4 или 5 регионов, и мы тогда с вами типа будет общаться. Ничего интересного в этих предложениях нет, поэтому надо продолжать методично уничтожать украинскую инфраструктуру и повышать темпы утилизации ВСУ, чтобы фон дер Ляйен в одном из выступлений могла посетовать про 200 000 + убитых ВСУшников.
https://t.me/boris_rozhin/71730 – цинк
Вот, буквально вчера в комментариях обсуждали страх господ из США перед достижением целей РФ на Украине, а сегодня господин Байден предлагает переговоры. А, как известно, переговоры предлагают обычно те, кто видит свое тревожное будущее в ближайшей перспективе. Не странно ли, где Украина, а где США. А инициатива – из США. Ну не яркий ли признак того, что “гегемон” почувствовал утрату своей “гегемонии” и теперь его сотрясают судороги рефлексии? И все это с попыткой соблюсти горделивую осанку с надменным выражением лица.
Вырожденцы, потому и вырожденцы, что не понимают своей вырожденности.
С теми кто просит переговоры чувствуя поражение, разговаривать нужно ультиматумом!