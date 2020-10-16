...тыс. человек. - Личный состав ФСБ, включая ФСО, ФПС, ФАСИ ...и прочих служб при ФСБ РФ – 2 млн. ...как возвеличено-надуманного Вами - пророка русской цивилизации. Вы заявляете: «Пушкин... на действительную обстановку окружающих Нас вещей. Согласитесь, многим ...
... большая часть батальона «Айдар» перекуплена ФСБ (!) и перешла на сторону сепаратистов... украинцем, не спасёт, ни надежда «на русский наш авось» не спасёт тех, кто... считает себя русским. Только борьба каждого из нас за...
...это её хоть как-то спасёт. Он пытался её убедить... у нас с адвокатом Полозовым просят подтверждения вмешательства ФСБ в ...Полозов. Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня Савченко решила ...телеканалу РЕН ТВ. Напомним, «Русская Весна» сообщала, что в ...
..., ожидающие приказа атаковать нас изнутри в случае войны... уверяли общественность, что русские нарочно закачали в трубопровод...на ведьм, которая не спасёт инквизицию. Теперь о серьёзности...его расследованием занимаются сотрудники ФСБ. 19 апреля Белоруссия ...
... началась потасовка, смотрит на нас по-детски доверчиво. Рассказывает ... «Так вам и надо, русские проститутки!». К нам подбежала воспитательница... же режим не спасёт никое ФСБ. В ФСБ тоже работают люди ... очевидный благой знак для русского народа и хреновый знак...
...и никакая охрана меня не спасёт, это бесполезно. Поэтому ...разведкой и за подписью руководителя ФСБ того периода.– Сергей Степашин... эти специалисты сами адаптировали русские данные к НАТО-вским ...когда Вы возглавили Госкомимущество у нас, как будто, появился ...
Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаём себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми пронизана наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть дело до мира и предметов вне нас, а не только в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя.