Главная » Видео, Мировоззрение, Образование, Психология, Творчество

Категории диалектики: материальное и идеальное. Марина Бурик // Marxism Wave

15:07. 15 октября 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=102v3Ak0RxM

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Законы диалектики ч.1 Диалектика, как ключ Познания
... Материя есть философская категория для обозначения объективной... диалектикудиалектику Гегеля (для анализа развития конкретных материальных объектов...: Вещество ⇒ Идеальное Вещество0 ⇒ Идеальное Вещество1 ⇒ Идеальное Вещество2 ... ⇒ Идеальное ВеществоП (см....
Практический разум Гегеля способ спасения души человека
... кадров (А) для обеспечения материального и духовного  роста благополучия ©...о каком-то объекте материального или идеального содержания как сделанных. ...Абсолютной Идеи отражает  взаимосвязь основных категорий диалектики  Гегеля или законов самоорганизации: ...
Основы миропонимания
...и миропонимания, версий диалектики и теории управления...мhрными, алгоритмическими и материальными последствиями своей деятельности...представляющий собой описание идеального режима функционирования объекта... перечисленных основных категорий теории управления....
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. (Продолжение 1) Социальный, Административно-чиновничий и Финансовый паразитизм.
... типа, как на идеально подготовленной почве, с... таким уровнем и категорией производного управляющего воздействия,... применением методологии энергоинформационной диалектики поэтапного развития генотипов ... ценностью вне рамок материального мира, за пределами...
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
...применением методологии энергоинформационной диалектики развития генотипов мозга...формирование и своевременное материальное проявление необходимых для...» построения. Такой идеальной социальной конструкции, по...вменила более высокую категорию насилия, чем...
1_18 (2). Проблемы социального насилия и нового миропорядка в произВЕДениях Светланы и Николая Левашовых!
...таким образом, является идеальным средством в руках чёрных...затем программ "Энергоинформационной диалектики развития генотипов мозга". ... приобретению человеком шести материальных тел сущности (к...выразиться, выделяются две категории высокого уровня сущностей,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)