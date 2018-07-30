История человечества – это борьба сил, утверждающих основы существования цивилизации и тех, кто стремился неправедными способами нажить благополучие, добиться власти над другими людьми и иметь право творить зло от имени каких-то надуманных законов и ложных ценностей.

Практический разум Гегеля способ спасения души человека.

«Каждое сделанное благо радует душу»

Содержание:

Введение

1. Привлекательность и неприятие практического разума.

2.Содержание практического разума у Гегеля.

3. Содержание практического разума у Сократа.

4. Тождество, как основа проектного мышления.

Заключение

Введение

История человечества – это борьба сил, утверждающих основы существования цивилизации и тех, кто стремился неправедными способами нажить благополучие, добиться власти над другими людьми и иметь право творить зло от имени каких-то надуманных законов и ложных ценностей. Концепция борьбы материализма против идеализмом надумана и противоречива. Она навязана, чтобы скрыть истину, так как любая практическая деятельность опосредуется мыслью, какими-то теориями, обычаями и традициями, которые, в свою очередь, обогащаются результатами практической деятельности. Идея коммунизма идеалистична, и потому является способом саморазрушения идеологий социализма и коммунизма. Что был многократно доказано в новейшей истории государств.

Поэтому они утверждали на протяжении всей истории человечества,, что всё изменчиво, в опытном знании необходимо стремиться к достижению должного, желаемого, имеющего большой процент вероятности. В этих условиях истина исчезает, каждый имеет право на свои представления в науке, об истории своей семьи, общества и цивилизации и обычных бытовых обстоятельствах.

Плюрализм мнений породил навязанное правило, что истину должно признать какое-то неопределенное «сообщество». Какое, не уточняя. Оно может быть научным, состоящим из приближённых лиц чиновника, спонсора, сообщество подчиненное какой-то группе мерзавцев и так далее.

Во все времена, при ослаблении регулятивных возможностей практического разума, возникали обстоятельства, когда десяток объединившихся подонков обирали тысячи людей, держали их в страхе, не давая возможности жить семьей, растить детей, обеспечивая их питанием и работой. Глупейшие и неразумные обстоятельства жизни, которые часто возникают и в современной цивилизации – войны, терроризм и криминальные отношения даже в обыденных обстоятельствах.

Родоначальник основ теории Практического Разума, Сократ говорил: «Мнение других не имеет значения. Побеждает не решение большинства, а единственного человека». Добавим, что только в этом случае может фиксироваться ответственность человека перед людьми, обществом и даже Богом.

Из-за этих причин философия, как наука, во всём мире стала самой бесполезной дисциплиной, так как она «ушла» из управления обществом, даже в образовании и воспитании. В результате, все процессы в общественной жизни стали политизированными, то есть, манипулятивными.

Законы практического разума исчезли и в организации религий, чем вызвали всплеск появления различных сект, цель которых такая же, как и для всех людей со средними способностями – манипулирование сознанием, как способ неправедного обогащения.

1. Привлекательность и неприятие практического разума.

Практический разум (нем. die praktische Vernunft) понятие, получившее новое содержание в немецкой классической философии. По И. Канту означающее способность человека к свобод­ному действию на основе высших безусловных принци­пов, «высший долг че­ловека — относиться к любому человеку (и человече­ству в его лице) как к цели и никогда — только как к средству». В различных концепциях немецких философов предлагались идеи организации жизни людей на основе практического разума конкретного человека, а не достижений общества, его традиций, законов, которые достались от прошлого и были освящены патриотической идеологией и религиями. Практическая направленность новых идей требовала изменений не только в науках, но и в управлении обществом, в нравственной самоорганизации каждого человека.

Национальная ментальность немцев отличается стремлениями обеспечить надежность и добротность сделанного на долгие годы. И не смотря на то, что борьбе за признание выиграли концепции примитивизирующие представления о практическом разуме, они определили развитие представлений о практическом разуме во многих странах мира, вплоть до наших дней.

Победила точка зрения Канта и других философов – в отличие от теоретического («чистого») разума, практический разум ориентирован на проблемы взаимоотношений между людьми, нормами и законами, которым подчиняется социальное взаимодействие. С его помощью обнаруживается свойство свободной воли быть самой для себя законом и служить источником долженствования, заставляя человека относиться к другим людям как к целям, а не средствам. Человек, как обладатель практическим разумом и свободной воли, не вправе ссылаться при оправдании своих неблаговидных действий на обстоятельства естественного и внешнего характера.

В концепции Канта нет необходимого, практический разум формируется в процессе утверждения желаний, которые должны соответствовать должному в духовной и практической деятельности. Человек изначально свободен в выборе желаний, и действий. Но вина за нравственные проступки и преступления целиком ложится на виновного, потому что, будучи изначально свободен, он не внял голосу практического разума, то есть должному, которое отражает законы мудрости…. И так далее.

Мудрыми могут стать единицы из миллионов, должное почти для всех недостижимо. Но желания и возможности имеет каждый человек. Поэтому даже в элементарных поступках человек обречён на критику окружающих. Кому необходима такая концепция? Руководителям всех рангов, чтобы иметь право находить недостатки у подчиненных и неумехам, как способ самоутверждения в критике других.

В последствии, концепция Канта закономерно переродилась в принцип всеобщего доминирования плюрализма мнений не только в жизни отдельного человека, но и в науках, всех сферах организации жизни общества, что отражено в манипулятивной философии К. Поппера и Дж. Сороса.

Идея Фихте, Гегеля, что человек познаёт внешний мир через сделанное — «Мыслить и делать с учётом обстоятельств» отвергается в современных науках и образовании. В настоящее время даже в университетах Германии гегелевская философия объявлена архаичной и противоречивой под влиянием многочисленных критических статей уничтожительного характера, Агрессивность некоторых современных философов, таких, К. Поппер даже поражает: это пример «интеллектуального мошенничества, пожалуй, крупнейшего в истории нашей цивилизации », «отец современного тоталитаризма», «диктатор от философии», «апологет пруссацтва» и другие. В СССР гегельянцев преследовали за инакомыслие.

Ленин как-то высказался, что «Гегеля в мире понимают человек двадцать», в 1980 году говорили уже о четырех, среди них Э. В. Ильенков, который не выдержав изоляцию непониманием, окончил жизнь самоубийством. Инакомыслие определялось от неспособности понять Гегеля. Скорее всего, от влияния на общественное мнение чиновников и неумех. Такое мнение сохранилось и в теперешней России, в течении 25 – ти лет почувствовал на себе, когда доказывал, что Гегель создал в своей философии технологию существования практического разума.

2.Содержание практического разума у Гегеля.

Стремление Гегеля обосновать тождество между человеком и внешней природой через сделанное, позволило сформировать представления, организующие воспитание гражданского сознания человека, правовые и организационные условия воспроизводства жизни человека, а также отдельных видов деятельности. Он доказывает, что не только человек ответственен за свои мысли и поступки, но также семья и общество ответственны за формирование его сознания.

Он создал представление о цивилизации, уровнях её развития в каждом обществе в различных этапах развития. Гегель доказывает, что все представления человека о себе и мире, создаются помощью национальных языков, и формируют единую для всех людей культуру мышления на основе основных частей речи «имя существительное – прилагательное – глагол». Таким образом, все представления о внешнем мире, логика познания и преобразования в обществе, как в быту, так и на производстве, тоже сделанные и отражают уровень развития цивилизации.

Человек познаёт внешний мир через сделанное. Простые и понятные стремления людей «Мыслить и делать с учётом обстоятельств» в процессе всей жизни человеческой цивилизации формировали культуру проектного мышления через тождество взаимосвязи: «планирование – организацию - контроль». Наличие тождества обеспечивало условия познаваемости мира, возможность результативного планирования процессов делания, как в каждом простом акте делания, так и в сложных групповых взаимодействиях даже на уровне племён, государств и в целом существовании жизни человеческой цивилизации. Поэтому отношения между духовным миром человеческой цивилизации и Мировым Разумом, являются тождественными, как сделанные. Тождественность есть условие свободы человека, понимаемой, как осознанная необходимость.

В лоне практического разума, цивилизации разных исторических эпох и народов, существуют и развиваются по законам соотношения Целого и Частей, формируя различные качественные различия между национальными языками, общественными сферами жизни, культурными традициями, видами деятельности в бытовой, производственной жизни, а также в науках и искусствах. Законы взаимосвязи Целого и частей создают возможности существования бесконечных принципов организации одного качества. Даже на одном дереве невозможно найти одинаковых листочков.

И обратите внимание, человеческая мысль не зависает на особенностях проявления индивидуальных особенностях. Изменения частей Целого в этих качествах, приводит к расширению количественных индивидуальных возможностей типичного Целого («Своё иное» — Гегель).. «Мысль начинается с выделения типичного» (К. Юнг), поэтому человек наделён возможностями понимания даже индивидуальности другого человек, выделяя в ней типичное, а затем прогнозируя индивидуальные особенности. (Подробнее типология в зависимости от видов памяти в «Базовой теории этики)

Более того, каждый человек для организации сотрудничества, как с отдельным человеком, так и предметом (сопереживать с цветком, настроится на клавиатуру компьютера и т. д.) должен уметь настроиться по законам тождественности типичного. Эти же способности необходимы для организации сотрудничества в условиях различий национальных культур, верований, развития наук и производства.

3. Содержание практического разума у Сократа

В практическом разуме, уровень культуры и цивилизованности может быть более высоким или низким, не только при сравнении в настоящем времени, но и с культурами народов в далёком историческом прошлом. Так, культура древней Греции оценивалась, как Золотой Век человеческой цивилизации и стимулировала в 17-18 –х веках появление концепций о Практическом разуме. Даже в настоящее время произведения искусства, древнегреческий эпос и уровень отношений в обществе, науках, спорте остаются вершиной гармоничного отношения к себе, между гражданами в обществе и природой.

Эпоха Золотого века закончилась в 5-м веке д.н. э. во время жизни и деятельности Сократа. Его жизнь была подчинена законам практического разума. Он не писал философских трактатов, а обучал горшечников, какие разнообразия можно сделать при изготовлении глиняных изделий, другим помогал советами выбирать необходимый товар, третьих обучал делать карьеру, четвёртым давал практические советы, как на заёмные деньги можно заработать. Словом, это был первый в истории человечества управленческий консультант, который формировал у людей культуру проектного мышления.

Например, Сократ предлагал три этапа в обнаружении истинного практического действия: неведение - первая информация о предмете часто бывает ложной; ирония — как способ освобождения от зависимости первого впечатления; рождение истины – появление истинного смысла, как понимание проекта мышления через единство «знак-значение смысл». Но проектное мышление, как основа практического разума не получила своего развития из-за сложности исполнения, даже у его ученика, Платона. Поэтому во многих странах, Сократа изобразили мифическим литературным героем, мастером диалогов, в которых он запутывал оппонентов.

Майевтика для Соката это инструмент делания, в результате, которого рождается истинное благо. Она позволяла ему создавать странные и непонятные умозаключения. Например, суждение, что «ночной горшок может быть и произведением искусства», не возмущало граждан, но слова, что «преступник тоже полезен обществу» шокировало правящую элиту Афин и потомков.

Как такое возможно в проектном мышлении и какой в этом смысл и благо от преступника для общества? Оказалось, что увидеть Благо можно, но только в сделанной системе профилактике преступлений:

— Первый этап. Чтобы составить представление о преступнике, необходимо не только собрать все признаки преступлений, но и описать способы совершения преступлений.

— Второй этап. Для того чтобы создать службу по профилактике и пресечению преступления необходимо забыть о преступлениях и воссоздать деятельность организации, которая сможет воспроизвести в своей организационной структуре нормы, ценности существующего общества.

— Третий этап. Забыть первое и второе для возможности создания технологий работы по пресечению преступлений, их профилактике и возвращению оступившихся граждан к жизни добропорядочного гражданина.

Сократ сам отмечал, что мудрость в решении практических поступков отступает на второй план, забывается и даже подвергается осмеянию. Все три этапа проектного мышления сохраняют свою актуальность и спустя две с половиной тысяч лет. В сегодняшней России не редкость появление преступников в полиции и даже среди руководителей комитетов по борьбе с коррупцией, которые, познав систему взяток, начинали провоцировать их получение. Но пока этапы проектного мышления являются сложными для работников полиции и не только в нашей стране. (Более подробнее о Сократе в Пособии о проектом мышлении «Базовая теория этика»).

4. Тождество, как основа проектного мышления.

«Что разумно, то действительно, что действительно, то разумно»

Гегель

Проектное мышление в заложено в формировании типовой взаимной связи познавательного перехода «тезис (А) – антитезис (В) – синтез ©». Таких типовых проективных комбинаций будет 6-ть: АВС, АСВ, ВАС, ВСА, САВ, СВА. И все они при наличии тождества в переходах должны соблюдать этапы Сократа: выделяя в познании тезис, антитезис или имеющийся синтез, мы должны включать, неведение, затем иронично отнестись к информации, выделенной на втором этапе и только на третьем этапе при обнаружении тождества мы сможем обнаружить смысл.

Тождество как фактор появлении отношений истины. Способ познания Целого, как процесс проектного есть «Истина как процесс» (Гегель). Наличиие тождества «тезис – антитезис – синтез» (Гегель), «знак – значение – смысл» (Сократ), «организация – планирование – контроль» (А. Фйоль) и так далее, формирует Целостное представление об объектах, как сделанных. Поэтому истина есть взаимосвязь «относительной истины (А), абсолютной истины (И) и Блага ©»:

— относительная истина отражает согласие (момент тождества) интеллекта с реальной вещью или соответствие ей в настоящий момент времени. В режиме настоящего времени меняется и истина, то есть, представление об объекте;

— абсолютная истина отражает перспективу познания объекта в представлении, с учётом его будущих изменений . Доминирование абсолютной истины может быть в искусстве, как процесс взаимосвязи «красота – прекрасное — польза» ;

— благо есть достигнутый результат в познании, практической деятельности, который кроме сохранения прошлого фиксирует приращение (благо) в имеющемся представлении и самом объекте познания.

Организационная сущность природы истины становится основой для типовой специализации наук в обеспечении полноты исследований:

АВС- прикладные науки, опытные заводы ориентированные на производство новых продуктов потребления (А), которые отражают будущие потребности (В) общества и обеспечат увеличение блага © в какой-то сфере жизни;

АСВ – прикладные науки, опытные лаборатории ориентирование на создание новых технологий в различных видах производства (А), которые позволят достичь блага в конечных результатах за более короткое время и экономичнее ©, что обеспечит развитие общества в будущем (В);

ВАС – фундаментальные науки, ориентированные на совершенствование системы образования (В), которое обеспечит подготовку рабочей силы и научных кадров (А) для обеспечения материального и духовного роста благополучия © общества;

ВСА – фундаментальные науки, ориентированные на создание новых теорий и концепций (В), которые позволят создавать экспериментальные науки и опытное производство © и обеспечат рост интеллектуального капитала общества, в лице его граждан;

САВ – экспериментальные науки, позволяющие за счет новейшего научного оборудования ©, получать новые научные достижения (А), которые обеспечивают существование будущего в науке (В).

СВА – экспериментальные науки, использующие сложное наукоемкое оборудование ©, позволяющее делать фундаментальные научные открытия (В), которые обеспечат получение новых продуктов и технологий.

При выполнение всех этапов истины как процесс в познании по аналогии обеспечивается получение полного представления о каком-то объекте материального или идеального содержания как сделанных.

Этапы самопознания Абсолютной Идеи, Мирового Разума и принятия решения также тождественны:

— последовательность этапов Абсолютной Идеи отражает взаимосвязь основных категорий диалектики Гегеля или законов самоорганизации: «бытие – количество – качество – внутреннее содержание – внешние взаимосвязи (борьба и единство противопожностей) – законы меры – обратная связь (закон отрицание отрицания») .

- последовательность этапов познавательного процесса простого или сложного действия, процесс принятия решения также имеет такие же этапы: «реагирование – познание – адаптация – внутреннее потребностное состояние – внешние способы взаимодействия (установление согласованности) – решение – коррекция (обратная связь)».

Заключение

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1870 – 1831) был глубоко верующим человеком, учился на богословском отделении Тюбингенского университета в 1788 – 1793 годах и даже защитил магистерскую диссертацию. Энциклопедический ум и гениальность систематизатора позволили ему обнаружить законы, которые «прятались» от людей тысячелетия. Они необходимы людям, чтобы спасти свою душу и дать возможность ей обрести вечную духовную жизнь в другом мире. Возможно специально такой цели для себя он не ставил, но его теория практического разума подсказана Богом, чтобы люди могли избежать второй смерти – смерти своей души. Подробнее об этих законах в статье «Научное понимание «Апокалипсиса» связь науки и религии». Она выложена здесь на сайте