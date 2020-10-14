Район, где по заявлению Азербайджана были поражены армянские ОТРК.Само видео азербайджанцы не выложили, продемонстрировав лишь видео самих ОТРК на территории Армении.Хотя видео самого удара нет, сам факт удара подтвержден обеими сторонами на официальном уровне.1. По заявлением МО РФ, российские военные сейчас проверяют эту информацию.2. Армения с запросами в ОДКБ по этому поводу не обращалась, но формально такое право у нее есть.3. МО Армении утром заявляло, что в результате удара жертв не было. Азербайджан заявляет, что всего было уничтожено 2 "Эльбруса" и 1 "Точка".PS. До кучи.1. Госдеп США официально призвал Азербайджан и Армению прекратить огонь в Карабахе. Также Госдеп США отметил участие Турции в боевых действиях, которая отправляет туда подкрепления.2 МИД Франции осудил вмешательство Турции в Карабахскую войну, назвав турецкое вмешательство недопустимым.3. ВКС РФ сегодня усиленно бомбила в Идлибе лагеря подготовки боевиков. Армении конкретно сейчас это вряд ли поможет, но в любом случае некоторое кол-во боевиков упокоили.4. Турция сегодня снова угрожала Грецию, заявляя, что в случае чего, Греция получит жесткий ответ. Поводом послужили обвинения МИД Греции, который назвал Турцию угрозой стабильности в регионе. Помимо риторики, Турция готовится возобновить разведку газа на шельфе, который Греция считает своим.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6245515.html