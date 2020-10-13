В Грозном боевики открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, которые прибыли проверить наводку в Октябрьском районе от местных жителей, которые сообщили о заезде группы подозрительных лиц.В результате 3 росгвардейца были убиты. Боевиков блокировали и в ходе последующего боя уничтожили.По заявлению Кадырова, сейчас обстановка в Грозном спокойная.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6241607.html