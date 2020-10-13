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Боестолкновение в Грозном

11:39. 13 октября 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Грозном боевики открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, которые прибыли проверить наводку в Октябрьском районе от местных жителей, которые сообщили о заезде группы подозрительных лиц.
В результате 3 росгвардейца были убиты. Боевиков блокировали и в ходе последующего боя уничтожили.
По заявлению Кадырова, сейчас обстановка в Грозном спокойная.





Под спойлером, трупы убитых боевиков. 18+

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Метки: Видео, Грозный, кавказ, Кадыров, терроризм, Чечня

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6241607.html

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