Боестолкновение в Грозном
11:39. 13 октября 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Грозном боевики открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, которые прибыли проверить наводку в Октябрьском районе от местных жителей, которые сообщили о заезде группы подозрительных лиц.
В результате 3 росгвардейца были убиты. Боевиков блокировали и в ходе последующего боя уничтожили.
По заявлению Кадырова, сейчас обстановка в Грозном спокойная.
Под спойлером, трупы убитых боевиков. 18+
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