Сводки от ополчения Новороссии 15 ноября 2019

В общественном сознании образ крепкого и надежного мужика — доблестного и стойкого защитника своей Родины — прочно связан со службой в ВДВ или морской пехоте. Подтянутые бравые парни в голубых и черных беретах и обязательной тельняшке — не только вожделенная мечта любой представительницы прекрасной половины человечества.

Этим отважным воинам втайне завидуют даже мужчины — причем от мальчишек до умудренных стариков. А служба в этих воинских подразделениях всегда считалась хоть и крайне суровой, но весьма почетной и очень престижной — и достоин ее далеко не каждый…

Молодые Республики Донбасса пока не могут похвалиться своими гвардейскими воздушно-десантными частями — так сложилось, что в этой затяжной войне авиация практически не применяется…

Однако своя армейская элита — та самая военная косточка — у Народной милиции ДНР есть. И это — 9-й отдельный Мариупольско-Хинганский особый полк морской пехоты.

Чёрная смерть — так фашисты во время Великой Отечественной войны называли советскую морскую пехоту, одетую в чёрные бушлаты.

«Там, где мы — там победа…»

Именно так звучит девиз морской пехоты — специального рода войск, задачей которого является ведение боевых действий на побережье.

Изначально команды морской пехоты создавались как абордажные группы, которые брали штурмом неприятельские корабли. И входили в эти подразделения самые отчаянные храбрецы и рубаки, которые, что называется, ни Бога, ни черта не боялись. В нашей стране первая такая команда морской пехоты появилась в 1698 г. — а уже через несколько лет, 27 ноября в 1705 г., Петр I создал первый в истории молодой Российской империи «полк морских солдат». С тех пор эта дата отмечается как профессиональный праздник русской морской пехоты.

Тяжелые кровопролитные войны, которые вела Россия на протяжении столетий, отбиваясь от наседавшего многочисленного врага, сделали из русских солдат не просто отважных и мужественных бойцов — но и воинов особого склада, отличающихся решительностью и чрезвычайной смекалкой, позволявшей им в меньшинстве одолевать любого превосходящего по численности врага. Но качества эти наиболее ярко проявились как раз в специальных родах войск, к которым относится и морская пехота.

Русские морские пехотинцы увенчали себя неувядаемой славой в Гангутском сражении на Балтике — и при штурме крепости Измаил на Черноморском побережье в веке восемнадцатом. Морская пехота мужественно обороняла Севастополь в Крымской войне девятнадцатого столетия — и также отважно защищала его до последнего уже в веке двадцатом, в грозном 1941-м году. В Великой Отечественной войне сражалось 40 бригад морских пехотинцев — и бились они с врагом на всех плацдармах Балтийского, Черного и Северного морей. Более 100 воинов-морпехов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Сегодня современные морские пехотинцы прекрасно обучены как наступательным действиям в ходе десантных операций при высадке на сушу — так и умеют отлично держать оборону важнейших участков собственного побережья. И с этими задачами прекрасно справляются военнослужащие 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского особого полка морской пехоты.

«Ключи от Мариуполя — в наших руках…»

Донбасские морпехи в линии обороны Республики несут ответственность за один из самых стратегически важных плацдармов нашей границы — побережье Азовского моря с прилегающими к нему районами юга ДНР.

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Этот участок — один из наиболее тяжелых и трудных на фронте. Юг нашей Республики постоянно подвергается мощнейшим артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ — частота и плотность вражеского огня здесь неизмеримо выше, чем на других участках линии соприкосновения.

Против 9-го полка со стороны противника выставлены как элитные части ВСУ, так и наиболее оголтелые и непредсказуемые подразделения из националистических батальонов. Так что служба на юге Республики — далеко не курорт: она полна опасностей, требует отваги и мужества. Но именно здесь, под морскими ветрами и свинцовыми ливнями, и воспитывается тот самый настоящий мужской характер, которым славится морская пехота.

Военное командование Украины, несмотря на сокрушительный разгром своей армейской группировки в Южном котле в 2014 г., до сих пор вынашивает безумные планы повторения блицкрига с попыткой наступления вдоль Азовского побережья — и выходом к российской границе, отсечения Республики от морской акватории, а в дальнейшем и окружения восставшего региона. Н

а всех штабных картах ВСУ, вскрытых нашей разведкой и предъявленных впоследствии публике, удар украинской армии в «секторе «М», т. е. на южном направлении, значится как один из самых приоритетных для киевского режима.

Именно поэтому военное командование ДНР на этом участке фронта и разместило одно из своих самых элитных подразделений — 9-й отдельный Мариупольско-Хинганский особый полк морской пехоты.

Героическая оборона населенных пунктов Широкино и Коминтерново, постоянное отражение атак на Тельмановском направлении, защита Азовской акватории от проникновения вражеских диверсионных групп — всё это обычные будни донецкой морской пехоты, или «Девятки», как любовно называют ее сами бойцы и офицеры.

И в этой наполненной обычными ратными подвигами жизни военнослужащие 9-го полка давно уже сроднились в одну большую дружную семью с надежным чувством локтя, поддержки и взаимовыручки со стороны своих товарищей.

Сегодня 9-й отдельный особый полк морской пехоты Народной милиции ДНР надежно держит оборону на Азовском направлении, нависая над Мариуполем грозным предупреждением украинским войскам — и удерживая их от любых провокаций. Морская пехота Республики крепко держит в своих руках ключ от Мариуполя — как залог мира на азовских берегах.

«Если враг нас ругает — значит, мы всё делаем правильно!»

9-й отдельный Мариупольско-Хинганский особый полк морской пехоты был образован на базе бывшего Семеновского батальона, героически оборонявшего Славянск еще летом 2014 года. Ветераны «Девятки», которые и составляют костяк полка, прошли все самые кровопролитные и масштабные сражения войны на Донбассе — и имеют за плечами неоценимый ратный опыт, который охотно передают новоприбывшим бойцам.

Добротная, надежная и качественная подготовка личного состава сегодня является визитной карточкой 9-го полка — и это признают не только другие подразделения Народной милиции ДНР, но даже наши противники.

В состав 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского особого полка морской пехоты входят мотострелковые батальоны с приданными им подразделениями зенитчиков и минометчиков, танковый батальон, артиллерийская батарея и зенитно-ракетный артиллерийский дивизион, подразделения разведки и связи, инженерно-саперная и ремонтные роты. Все эти подразделения на военных учениях показывают высочайшую слаженность и отличную выучку — а потому, как следствие постоянной боеготовности, и на линии фронта убедительно демонстрируют свой воинский профессионализм и ратное мастерство.

Высокий уровень подготовки морских пехотинцев Республики признает и наш противник — украинская сторона. Недавно в руки республиканской разведки попали секретные документы одного из подразделений ВСУ, в которых была дана оценка сил Первого армейского корпуса ДНР — и среди самых боеспособных подразделений Народной милиции неприятельская сторона особо отмечает 9-й отдельный Мариупольско-Хинганский полк морской пехоты как подразделение, способное оказать самое активное и организованное сопротивление на своем участке фронта.

И вот именно эта настоящая, реальная оценка уровня подготовки 9-го полка и заставила киевское руководство искать способы, как очернить заслуженную славу легендарного подразделения.

Украинские СМИ с самых первых дней гражданского противостояния на Донбассе развязали против нарождающихся Вооруженных сил молодой Донецкой Народной Республики крайне грязную и лживую информационную войну, не гнушаясь при этом никакими, даже самыми чудовищными измышлениями и фальсификациями.

Немало мутной болотистой жижи своих извращенных выдумок, словно соревнуясь друг с другом, киевские борзописцы вылили и на 9-й полк морской пехоты НМ ДНР, называя белое черным и переворачивая всё с ног на голову. Однако военнослужащие легендарной «Девятки» только улыбаются в ответ на любые клеветнические домыслы украинских горе-пропагандистов — и на все измышления и откровенную ложь отвечают крылатым афоризмом: «Если враг нас ругает — значит, мы всё делаем правильно!»

Руководство Республики и командование Народной милиции ДНР еще несколько лет назад дало свою высокую оценку уровню подготовки прославленной «Девятки» — в 2017 г. в преддверии Дня морской пехоты 9-му отдельному Мариупольско-Хинганскому особому полку морской пехоты за высокие достижения было присвоено гордое наименование «Гвардейский», а на знамя части были приколоты гвардейский знак и лента.

Служить в таком подразделении — действительно удел настоящих мужчин с большой буквы!

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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»