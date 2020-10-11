...к постоянным социальным кризисам и конфликтам между богатыми и бедными. ... ценности каждого Человека, как Суверена и как единственного источника созидания, оценки, производства, ..., ничего не надо ломать, это какперевести стрелку, - пару месяцев, максимум ...
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...семьи. Мы знаем обстановку «конфликта интересов» Рима, Франции ... же не обходилось без конфликтов на нашей словянинской территории... циклической природы жизни: чередования созидания и разрушения, жизни и...в кучу. Как можно maal и femaal – перевестикак мужчина и...
...семьи. Мы знаем обстановку «конфликта интересов» Рима, Франции ... же не обходилось без конфликтов на нашей словянинской территории... циклической природы жизни: чередования созидания и разрушения, жизни и...в кучу. Как можно maal и femaal – перевестикак мужчина и...
Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когда-нибудь здоровым, а любой бедняк — когда-нибудь разжиться деньгами. Однако столь же верно и то, что оба стремятся к этому лишь затем, чтобы иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной, осуществить смысл своей жизни!