Вроде бы всё учтено. Да только не прописана ни степень этого „совместного ведения”, ни распределение полномочий, ни ответственность исполнителей.И что мы видим на практике, которая критерий истины? Местные власти могут издавать самые нелепые законы, значительно ущемлять права и свободы граждан и вообще в „своей” вотчине творить самый настоящий безпредел. Например, не уделять должного внимания экологической безопасности (свалки мусора, загрязнение воды и почвы, потакание или соучастие в варварской рубке леса и т.д.), а то и вовсе воровать.

Обратите внимание: „а также решают иные вопросы местного значения.” Вот где необъятное поле действий для мэров разного уровня!На первый взгляд всё это предстаёт в невинном розовом цвете: действительно, власть на местах лучше приспособлена решать местные вопросы. Однако в главе, посвящённой местному самоуправлению ничего не сказано о взаимодействии с федеральными властями.А вот ранее, в главе 3 „Федеративное устройство” момент взаимодействия властей затронут.

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Москва в хаосе: Собянину закон не писан

Так почему же мы считаем, что подобное наделение местного самоуправления существенными полномочиями является механизмом глобального управления?Судите сами. Подбирая или „заинтересовывая” соответствующих местных руководителей, несложно, например, взращивать местный национализм в регионах. Что с неизбежностью приводит к нарастанию центробежных процессов в стране – тут достаточно вспомнить ситуацию в РФ в конце 90-х, когда уже публично вынашивались планы краёв, областей, республик по отделению от России.Также можно провоцировать эколотические и техногенные катастрофы. Или устанавливать новые нормы, например, на культуру.А самое главное – создавать условия для противостояния федеральных и местных властей! Именно этому способствует расплывчатость в Конституции: „координация”, „совместное ведение” – что? как? кто? зачем?!!И даже более. Через крупных субъектов местной власти можно навязать всей стране невыгодные и ненужные, а то и разрушительные методы управления. Нагляднейший пример – обкатка Собяниным с подельниками модели цифрового концлагеря. Тут, как говорится, комментарии неуместны.

Собянин хочет знать всё обо всех и о каждом. Столичный градоначальник обязал городские компании отчитываться о переводе работников на удалёнку и представлять столичному правительству номера их машин, телефонов и много чего ещё. Таким образом, мэрия Москвы вынуждает предпринимателей нарушать закон. За неповиновение – штраф…

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Из указа мэра Москвы следует, что трудиться из дома должны не менее 30% сотрудников. Информацию о них работодатели обязаны будут направлять чиновникам еженедельно с понедельника, 12 октября, через "Личный кабинет" компании на сайте города. В документе значится, что сведения о работниках не должны содержать персональных данных.



Это указано в скобочках на второй странице. При этом мэрия хочет получить номера мобильных телефонов, номера машин, а также транспортных и социальных карт сотрудников, которые перейдут на удалённую работу. А что, это разве не персональные данные? А какие тогда, общие? Общедоступные?

Данные, которые затребуются мэрией, относятся к категории персональных, – поясняет президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. – Это информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому физическому лицу. Несмотря на то что в указе есть в скобках такие слова, как "без персональных данных", но это нереально себе представить. Номер телефона, номер социальной карты вместе с местом работы, конечно, это персональные данные. Имеет место серьёзное нарушение 152-го закона о персональных данных.

И ладно, если бы указ мэра Москвы носил рекомендательный характер, но нет. За неповиновение для работодателей предусмотрены штрафы. И штрафы достаточно серьёзные. Должностных лиц планируется наказывать на 10 тыс. руб. и более, для предпринимателей без юридического лица штраф – от 30 тыс. руб. и от 100 тыс. руб.

У нас есть чёткое федеральное законодательство по хранению персональных данных и их распространению, – отмечает гендиректор юридической компании, владелец сети кофеен и гостиниц Алексей Петропольский. – Оно запрещает кому бы то ни было передавать в третьем лице чьи-либо персональные данные. И здесь получается коллизия, когда муниципалитет превышает свои полномочия и обязывает работодателей выяснять эти данные и передавать.

Мэрия Москвы превышает свои полномочия, нарушает федеральные законы, да ещё и мотивирует к этому частный бизнес. И возникает вопрос: а на каком таком основании все эти спецмеры вводятся? У нас что, действует режим повышенной опасности? Решим ЧС? Режим повышенной готовности?



Карантин? Ничего этого нет, потому что они подразумевают выплату компенсаций пострадавшим гражданам и компаниям, приостановку действия различных договоров и прочее. Это траты. Но тратиться мэрия Москвы не хочет, а контролировать москвичей желает.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, открывает для властей неограниченные возможности. Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/Global Look Press

– Власти говорят: всё нормально у нас, просто мы вводим некие ограничения, – недоумевает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам адвокат Янис Юкша. – А в рамках чего эти ограничения? В рамках указа мэра? Но указ мэра не должен нарушать федеральные законы и, что самое главное, Конституцию.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, открывает для властей неограниченные возможности, отмечает член совета Московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов. Он предупреждает:

Власти Москвы многое себе позволяют из-за коронавируса. Мы видим, как происходил первый локдаун, и там мало что соответствует правовым реалиям. Если ситуация будет развиваться в плохую сторону, то мы получим полный набор новых ограничений с использованием полного спектра цифровых технологий – это QR-коды и тому подобное. Персональные данные будут плавать везде и прыгать везде, и уйти от этого населению не удастся.

Кстати, о QR-кодах. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала об оснащении временных госпиталей, развёрнутых в столице для ковидных больных.



Там нет бумажного документооборота: медицинские карты ведутся только в электронном виде. У каждого пациента есть браслет с QR-кодом, привязанным к электронной медкарте, а медицинский персонал работает с планшетами. Цифровизация 90-го левела. И что-то подсказывает, что скоро QR-коды будут не только у больных, но и у москвичей в полном здравии, равно как и приложение "Социальный мониторинг" на смартфоне.

Скоро QR-коды будут не только у больных, но и у москвичей в полном здравии, равно как и приложение "Социальный мониторинг" на смартфоне. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

– Тут никто никаких иллюзий не должен питать, – отмечает эксперт Алексей Петропольский. – Всё это собирается для того, чтобы в дальнейшем ввести пропускной режим и заставить всех сотрудников, которые находятся на удалёнке, устанавливать приложение "Социальный мониторинг". Те же данные представляли те, кто находился на карантине дома. Они их обязаны были заполнять и ещё должны были чекиниться каждые два часа через приложение.

И удивительно в этом абсолютном противозаконии ещё одно: 20 сентября в Москве проводили марафон, в котором приняли участие более 12 тысяч бегунов, – полгорода перекрывали. Тогда что, эпидобстановка была спокойная? А спустя две недели уже нет?

– Давайте мы тогда соберём данные тех, кто участвовал в недавнем марафоне в Москве прямо перед тем, как отправить людей на самоизоляцию, – призывает адвокат, член Совета при президенте России по правам человека Шота Горгадзе. – То есть марафон проводить опасности нет, а вот собирать данные сотрудников фирм – так это обязательно. Для меня это непонятно и как для адвоката, и как для гражданина.

Непонятно и другое: как работодатель может заставить сотрудника сообщить свои персональные данные. Работодатель может только попросить, а сотрудник уже решит, хочет он этого или нет. Номер машины сообщить… Может, он не на своей машине ездит, а на машине друга, жены, любовницы. Возможно, конечно, давление со стороны работодателя: мол, надо, Федя, надо, иначе премию не получишь. Но тут может вмешаться трудовая инспекция…

Данные, запрашиваемые мэрией, не связаны с трудовыми обязанностями, – обращает внимание президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. – Если работодатель истребует эти данные, он должен получить согласие, а сотрудник вправе и не дать согласие – он не обязан представлять эти данные и это ненаказуемо для него.

А вот найдётся какой-нибудь ретивый сотрудник, который ну никак не захочет Собянину свой мобильный говорить. Тогда штраф – 300 тысяч рублей? То есть одна рука будет через льготы финансово поддерживать бизнесменов в непростые времена, а другая забирать эти же самые деньги в виде штрафов?

Получается так, что работодатель собрал что смог и данные передал, – рассказывает гендиректор юридической компании, владелец сети кофеен и гостиниц Алексей Петропольский. – Как на это будут смотреть власти, совершенно непонятно, потому что нет практики. Если власти начнут штрафовать за то, что работодатель собрал неполный пакет данных, то это будет вопиющей ситуацией. Это приведёт к волне банкротств, и я надеюсь, что такой практики у нас не будет.

Ковид опасен, и власти должны вводить ограничительные меры и тем самым защищать своих граждан – вопросов нет. Но залезать в персональные данные… Едва ли кто-то будет рад тому, что телефон, номер машины и карта "Тройка" окажутся в списке, учитывая тот факт, как "бережно" разные ведомства и организации относятся к нашим данным. Да что там ведомства! Пару месяцев назад любой желающий мог получить доступ к любой камере видеонаблюдения в Москве.



Спрос нашёлся мгновенно: за небольшую денежку – от 10 до 30 тысяч рублей – ревнивые жёны с планшетом в руках выслеживали своих мужей. Сразу ли после работы он идёт на автобус? Хм-м, пошёл не в ту сторону, может, к любовнице – секретарше из другого отдела? А вот и она! Вот сохранность наших персональных данных. Вот ответственность московских чиновников.

И самое главное даже не это, а то, что Сергей Собянин и его команда, по сути, через персональные данные получают ключик к нашей частной жизни. "Стрелку" и "Тройку" просто так, что ли, спрашивают? Нет, карты будут блокировать тем сотрудникам, кто должен сидеть дома. Потом могут заблокировать не карту, а нас самих, как это происходит в Китае. Гражданину с низким социальным рейтингом не продают билет на самолёт, отказывают в заселении в гостиницу, не принимают на работу… Насколько далеко готов зайти Собянин, и его команда во вмешательстве в частную жизнь?

Мария Иваткина



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