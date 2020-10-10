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Почему – круче? Это дикий ещё народ… Им хана подавай… Один их работник скорой помощи, возомнивший себя министром здравоохранения чего стОит…