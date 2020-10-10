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Киргизская революция. Почему киргизы круче белорусов? (Артём Войтенков)

11:21. 10 октября 2020 159 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MuUgUYV8zik

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 33785 29407
    Вячеслав 10 октября 2020 в 14:35

    Почему – круче? Это дикий ещё народ… Им хана подавай… Один их работник скорой помощи, возомнивший себя министром здравоохранения чего стОит…

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